Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения двух тел после пожара в Томской области

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух человек при тушении пожара в жилом доме в городе Асино, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи устанавливают обстоятельство произошедшего, расследование уголовное дела продолжается.

Напомним, пожар произошел сегодня утром, 26 апреля, в квартире пятиэтажного кирпичного жилого дома по ул.Буева. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела двоих мужчин, 1989 и 2001 годов рождения, которые, предположительно, являются родственниками.

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