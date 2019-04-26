Уехавший в Крым томский бизнесмен лишился права заготавливать таежные дикоросы

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

Арбитражный суд Томской области расторг договор аренды лесного участка с ООО «Сибирские ресурсы» из-за долга перед департаментом лесного хозяйства Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что несколько десятков лесных кварталов Верх-Тымского участкового лесничества в Каргасокском районе Томской области были предоставлены «Сибирским ресурсам» в 2013 году в аренду на 49 лет для заготовки лесного ореха и лекарственных растений. Компания накопила перед департаментом задолженность по аренде в размере 4 млн рублей, в результате чего арендодатель обратился в суд с иском о расторжении договора.

«Арендатор обязанность по своевременной оплате арендных платежей в первом, втором, третьем, четвертом кварталах 2018 года не исполнил, в результате образовалась задолженность. (. . .) Ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по договору послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском», — говорится в решении суда.

Суд признал претензии департамента обоснованными, а отказ «Сибирских ресурсов» платить за аренду леса — поводом для расторжения договора.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибирские ресурсы» было зарегистрировано в 2012 году. Владельцем и руководителем компании является бывший томский предприниматель Степан Швец, который в феврале 2019 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Севастополе. На новом месте он занимается арендой и управлением собственным недвижимым имуществом, а также розничной торговлей.

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