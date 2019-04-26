В понедельник в районе пр.Фрунзе в Томске пройдет аварийное отключение воды

26 апреля 2019 / Томский Обзор

В понедельник, 29 апреля, в Томске в районе пр.Фрунзе на участке от пр.Комсомольского до ул.Льва Толстого ожидается аварийное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с устранением повреждений в районе перекрестка проспектов Фрунзе и Комсомольского. Прежде всего, отключение коснётся административных зданий и жилых домов на участке от пр-та Комсомольского до ул. Льва Толстого.

На время проведения работ, с 09.00 до 22.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пер.Курский, 2, 4, 6, 6а, 8, 18, 35;

пр.Комсомольский, 52, 56а, 58;

ул.Герцена, 58/2, 72/1, 72/1 стр.1, 72 стр.2, 72/2, 72/4, 72 стр.5, 72б, 72 стр.6, 72/6, 74/2;

ул.Лебедева, 77, 77а, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 87/1;

пер.Смоленский, 9, 11, 18, 20, 22, 24;

пр.Фрунзе, 101, 103, 103а, 103с стр.5, 103а стр.1, 103/4, 103 стр.6, 103д, 103/1, 103/2, 105, 105/1, 105а, 107, 109, 109а, 111, 111а, 115, 115в, 115/3, 112, 120, 120 стр.1, 120а, 122, 124, 124/1, 126, 128, 128/1, 130, 130а, 132, 152б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а, 172;

ул.Чкалова, 5, 7, 9, 11, 11а, 14, 18.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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