18+
18+

В понедельник в районе пр.Фрунзе в Томске пройдет аварийное отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды без воды график отключения В понедельник в районе пр.Фрунзе в Томске пройдет аварийное отключение воды

В понедельник, 29 апреля, в Томске в районе пр.Фрунзе на участке от пр.Комсомольского до ул.Льва Толстого ожидается аварийное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с устранением повреждений в районе перекрестка проспектов Фрунзе и Комсомольского. Прежде всего, отключение коснётся административных зданий и жилых домов на участке от пр-та Комсомольского до ул. Льва Толстого.

На время проведения работ, с 09.00 до 22.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: