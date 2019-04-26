Молодые дизайнеры ТГАСУ представили проекты для СибГМУ

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГАСУ

Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный архитектурно-строительные университет подвели итоги конкурса на архитектурно-планировочное решение благоустройства территории учебно-лабораторного корпуса СибГМУ, расположенного по адресу Московский тракт, 2.

В творческом состязании приняли участие 12 студентов и восемь магистрантов архитектурного факультета ТГАСУ. Победитель – Алена Балашова, магистрант первого года обучения АФ. Второе место – у студентки Кристины Коршуновой. Третье место разделили магистрант Наталья Сивина и студентка Анастасия Студницкая.

Проект А.О. Балашовой Фото: пресс-служба ТГАСУ

Проект К.А.Коршуновой Фото: пресс-служба ТГАСУ

Проект Н.С.Сивиной Фото: пресс-служба ТГАСУ

Проект А.А.Студницкой Фото: пресс-служба ТГАСУ

Вчера ректор СибГМУ Ольга Кобякова подвела итоги конкурса, поблагодарила всех участников (студентов и преподавателей) и наградила победителей дипломами и премиями.

Декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев, председатель жюри, отметил, что конкурс, инициированный СибГМУ, был не только интересным, но и уникальным:

– Нужно было архитектурно-художественными средствами отобразить специфику медицинского университета, особую сферу его деятельности. Результаты показали: что у каждого участника совершенно разный подход. Поэтому жюри было сложно оценивать. В каждой работе было что-то свое: где-то сильно представлена символьная часть, в других – хорошо проработано благоустройство. Но все участники сделали достойные проекты.

Декан подарил Ольге Кобяковой альбом со всеми проектами участников конкурса. Владимир Коренев поддержал ректора СибГМУ и поблагодарил за большую работу по подготовке конкурсных проектов сотрудников кафедры дизайна архитектурной среды АФ: доцента Ирину Колосову (руководителя магистрантов) и старших преподавателей Андрея Лукашева и Елену Смагину (руководителей студентов).

Ольга Кобякова заверила, что руководство университета приложить все усилия, чтобы идеи не остались только в виде проектов: «Очень важно, чтобы студенты увидели варианты своего труда».

– Более того, сотрудничество между нашими вузами продолжится, – добавила Ольга Сергеева. – Сейчас обсуждается предложение мэра Томска о передаче части муниципальной земли по Московскому тракту медицинскому университету. Мы планируем разбить здесь красивый благоустроенный сквер, чтобы в нем могли бы отдыхать не только наши студенты и сотрудники, но и томичи. Проект, занявший в конкурсе первое место, мог бы органично вписаться в эту территорию. Надеюсь, что специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета предложат нам проект по благоустройству этой площадки.

Хотя мнения экспертов при выборе наиболее сильного проекта разделились, все отметили: «Конкурс удался!». Молодые дизайнеры проявили креативный подход, фантазию, предложили новое видение оформления общественного пространства и нестандартные подходы к благоустройству. Каждый член жюри также отметил самую интересную, на его взгляд, работу.

Декан архитектурного факультета Владимир Коренев выделил работу магистрантки Анастасии Симоновой. Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, главный архитектор области Евгений Паршуто дал наиболее высокую оценку работе Натальи Сивиной.

Проректору СибГМУ Александру Ратькину понравилась работа Алены Балашовой. Председателю ТРО ООО «Союз архитекторов России» Сергей Худякову – проект Александры Белевцовой, председателю ТРО ОО «Союз Дизайнеров России» Елене Люст – работа студентки Кристины Коршуновой. Свою позицию выразил и председатель комитета городского дизайна департамента и градостроительства города Томска Андрей Алексеев, отдав предпочтение работе магистранта Ивана Полещука.

Конкурс проводился в один этап. Его участники должны были разработать генеральный план территории, варианты предметного наполнения территории малыми архитектурными формами, светильниками, видами покрытия и т.д., предложить транспортно-пешеходную схему, а также разработать иллюстративный материал с 3D-визуализацией предлагаемых решений в существующую среду. В итоге конкурсанты должны были предоставить эскизный проект архитектурно-планировочного решения благоустройства территории.

Фотографии предоставлены пресс-службами ТГАСУ и СибГМУ

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