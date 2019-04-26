Тела двоих мужчин обнаружили при тушении пожара в Томской области

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 26 апреля, в Асине загорелась квартира в 5-этажном жилом доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Буева поступило в 11.04. Пожар удалось ликвидировать к 11.53. На 2 этаже в квартире обгорели мебель, вещи предварительно на площади 20 кв.метров.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух мужчин 19 и 30 лет.

Причина пожара устанавливается.

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