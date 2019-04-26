Томичам предлагают поддержать Томск в голосовании за звание самого привлекательного города России

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томск борется за звание самого привлекательного и узнаваемого города России. Поддержать его можно, приняв участие в голосовании на сайте проекта «Город России — национальный выбор».

По итогам голосования будет выбран город, обладающий неповторимым культурным и историческим наследием, достойный стать национальным символом.

«Сегодня Томск — это динамичный город широких возможностей. Это город для активных, ответственных и креативных людей. Томск — наша гордость, только его старинные улицы украшают витиеватые деревянные кружева, и он удивительным образом сочетает этот облик со званием студенческой столицы России. Здесь население решает, каким быть городу. Выбор людей — самый беспристрастный, поэтому томичи могут поддержать свой город, красивейший в Сибири, и помочь Томску стать одним из самых узнаваемых в мире в год его 415-летия», — цитирует Ивана Кляйна пресс-служба мэрии.

На момент создания материала Томск занимал 21 строчку рейтинга, уступая лидеру - Чебоксарам - более 145 тыс. голосов. Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2019 года. Город, получивший народное признание, получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста, узнаваемость как в России, так и во всем мире.

Конкурс проводится с 2012 года. В 2018 и 2017 годах Томск оказывался на 26 и 11 местах соответственно. Лидерами рейтинга в эти же годы становились Владикавказ и Пенза.

Проголосовать можно здесь.

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