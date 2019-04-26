Томские студенты победили во всероссийском конкурсе издателей

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2019 // Фото: Tsu.ru

Студенты филологического факультета Томского госуниверситета заняли 1 и 3 места на всероссийском конкурсе «Сытинское дело», главной темой которого было детское книгоиздание.

Как сообщает пресс-служба вуза, команды разработали мультимедийные проекты об особенностях оформления детских книг в издательстве «Товарищество И. Д. Сытина» и о современных вариантах сказок «Красная шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах» и других.

Первое место заняли студенты кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования ФилФ Фиолетта Макаревич, Елизавета Бронникова, Яна Ковальчук, Василина Пожидаева, Кирилл Ситяев, Мария Соболева и Ольга Степанцова.

Под руководством профессора кафедры Ирины Айзиковой и доцентов Елены Макаровой и Валерии Есиповой они создали сайт «Особенности оформления детских изданий «Товарищества И. Д. Сытина»: сборник рассказов и сказок, энциклопедия, букварь». Победители кратко описали историю оформления детских книг в России и за рубежом и издательскую деятельность Сытина в этой области. Также они проанализировали три издания: сборник сказок, энциклопедия и букварь. Их оформление различается в связи с функциональным назначением.

"Сборник сказок предназначен для организации досуга детей. Иллюстрации в нем органично взаимодействуют с текстом и создают у ребенка ясное представление о сюжете и героях. Детская энциклопедия же предназначена для предоставления информации о мире в простом и понятном виде, поэтому она насыщена более подробными иллюстрациями и включает шрифтовые выделения, облегчающие ориентацию в тексте. Букварь помогает обучать письму и чтению, он отличается разнообразием шрифтового оформления: представлены шрифты «антиква» и «гротеск», шрифты, имитирующие рукописные, чтобы показать пример идеального почерка. Также в букваре много иллюстраций, они поясняют текст и помогают детям запоминать материал с помощью ассоциативного мышления", – рассказала Елена Макарова.

Третье место заняли студенты этой же кафедры Александра Радионова, Дарья Бут и Александра Русскина. Под руководством доцента Веры Баль они создали онлайн-издание «Сытин: сквозь века». Студенты взяли тексты из книги «Бабушкины сказки: для детей школьного возраста», выпущенной в 1897 году, и «оживили» их при помощи современных технологий – текст дополнен музыкальными вставками. Кроме того, сказки содержат иллюстрации и шрифт, как в книгах XIX века.

Организатором конкурса является АО «Первая Образцовая Типография» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского книжного союза. Информационные партнеры конкурса — журналы «Книжная индустрия», «Университетская книга» и «Вокруг света».

Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934) – русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель. Выпускал журналы «Вокруг света», «Искры», был владельцем общероссийской газеты «Русское слово». Он предложил адаптировать книги под возраст детей, чтобы не только развлекать, но и учить; нашел особый подход к оформлению: удешевил издания, не лишив книги эстетической привлекательности.

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