Участники форума U-NOVUS зададут вопросы томскому губернатору через Instagram

25 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Участники форума новых решений U-NOVUS могут до 15 мая задать вопросы губернатору Сергею Жвачкину через социальную сеть Instagram, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Для этого все, кто принимает участие в форуме и хочет задать вопрос, должны написать пост в своих Instagram-аккаунтах и обязательно разместить хештег #unovus.

Губернатор на форуме, который пройдет с 15 по 17 мая, ответит на самые частые вопросы молодежи о студенческой жизни, развитии университетского Томска, индустриях и профессиях будущего.

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