В центре Томска пройдут пасхальные гуляния

25 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Любовь Борисова

В воскресенье, 28 апреля, на площади Ново-Соборной пройдет концертная программа, посвященная празднованию Светлой Пасхи, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

По традиции, праздник откроет священнослужитель, который обратится с поздравлением к томичам.

В концертной программе примут участие артисты хора электро-лампового завода, Дома культуры «Светлый», вокальной группы «Радоница» Городского хора ветеранов войны и труда, вокальная студия «Колорит» Дома культуры «Маяк», театр фольклора «Разноцветье», «Центр сибирского фольклора», ансамбль «Медуница» и другие солисты и коллективы города.

В течение всего дня будут работать игровые площадки, аттракционы для детей и взрослых. Для гостей праздника подготовлена разнообразная программа и мастер-класс по росписи гигантского пасхального яйца. Также в рамках мероприятия, каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе-выставке авторских куличей.

Участникам праздника будет предоставлена уникальная возможность звонить в колокола в неурочное время.

Начало в 13.00.

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