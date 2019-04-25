В Томске на четыре дня ограничат движение в центре города

25 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

С пятницы, 26 апреля, в Томске по ряду участков улично-дорожной сети Томска будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

С 21.00 26 апреля до 6.00 29 апреля будет затруднено движение автомобилей по пр. Ленина на участке от ул. Герцена до пр. Кирова и от ул. Тимакова до ул. Учебной.

Здесь бригады АО «Томск РТС» будут менять строительную часть участков трубопровода на тепломагистрали № 1. Работы по замене двух переходов тепловых сетей под проезжей частью пр. Ленина организованы в связи с планируемым обновлением асфальтового покрытия дороги.

Также с 5.00 27 апреля до 3.00 29 апреля движение транспорта будет ограничено по ул. Енисейской на участке от пр. Комсомольского до ул. Шевченко. Здесь специалисты ПАО «ТРК» будет ремонтировать металлическую опору.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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