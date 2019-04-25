Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями вице-мэр Томска Подгорная уволилась

25 апреля 2019 / Томский Обзор

Находящаяся под домашним арестом по уголовному делу о злоупотреблениях вице-мэр Томска — начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная, уволилась из мэрии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на мэра Томска Ивана Кляйна.

«Анна Подгорная уволена по собственному желанию с 12 апреля», — сообщил Иван Кляйн.

Ранее против нее было возбуждено уголовное дело ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В начале марта чиновницу поместили под домашний арест.

По мнению следствия, А.Подгорная способствовала оформлению земельного участка под строительство газопровода к своему дому. При этом газопровод затрагивал земли особо охраняемой природной территории. Кроме того, А.Подгорная проживала в доме под Томском, оформленном на подставное лицо — ее мать — и не декларировала этот объект недвижимости.

По данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о газопроводе протяженностью 906 м, построенном в 2017 году. Газопровод подходит к нескольким частным домам в поселке Радиоцентр на южной окраине города. Конечной точкой газопровода стал участок, принадлежавший А.Подгорной (на тот момент — Касперович) в 2012–2014 годах. Затем этот участок перешел в собственность Тамары Лев (мать чиновницы), а в январе 2019 года новым собственником стал бывший начальник департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области Павел Подгорный (муж А.Подгорной).

П.Подгорный проработал в обладминистрации чуть больше двух лет, пока против него не было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Дело касалось строительства автодороги к коттеджному поселку Серебряный бор (застройщик — ГК «Карьероуправление» депутата облдумы Екатерины Собканюк). Дело против П.Подгорного было прекращено в 2013 году, после чего он был назначен вице-мэром Томска по капстроительству. Спустя год он ушел со службы.

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