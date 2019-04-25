Томичи смогут написать «Диктант Победы»

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2019 // Фото: pixabay.com

Томск 7 мая присоединится к Всероссийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Задания диктанта разрабатываются историками и будут посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства и многому другому. Итоговые вопросы пройдут экспертизу Федерального института педагогических измерений Рособрнадзора на соответствие государственным стандартам», — сообщил региональный координатор общественного движения «Волонтеры Победы» Владимир Умирханов.

В Томске принять участие в акции можно будет в корпусе № 1 Томского государственного педагогического университета (пр. Комсомольский, 75), в Асине — в школе № 5 (ул. Боровая, 5). Начало в 15.00.

Тестирование можно пройти онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф.

Итоги «Диктанта Победы» будут опубликованы ко Дню России (12 июня). Все участники акции получат сертификаты.

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