В томском «Киномаксе» покажут последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение»

25 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В томском кинотеатре «Киномакс» 1 и 3 мая пройдут спецпоказы ленты «Жертвоприношение» — шедевра выдающегося русского режиссера Андрея Тарковского, который стал финалом его творческого пути, сообщают организаторы.

Фильм будет выпущен на языке оригинала (шведский) с русскими субтитрами. Копия отреставрирована и предоставлена Шведским институтом кино.

«Жертвоприношение» — завещание, искупление и прощание великого мастера; апокалиптическая притча с библейскими мотивами; размышление о духовности современного человека и его ответственности за все, что происходит в мире. Это предельно личное высказывание художника, предчувствующего смерть и через своих героев выражающего страх, боль и надежду на спасение.

В уединенном доме на живописном острове Готланд живет Александр, журналист, писатель, бывший актер. У него жена Аделаида, дочь Марта и сын, маленький немой мальчик. У главы семейства день рождения, но мир внезапно оказывается на пороге ядерной войны. В отчаянии Александр обращается к Богу, предлагая принести в жертву все, что он имеет и любит, лишь бы мир не постигла катастрофа.

«Фильм и делается специально таким образом, чтобы быть истолкованным по-разному», — писал о нём сам Тарковский. — «Я хотел показать, что человек может восстановить свои связи с жизнью посредством обновления тех оснований, на которых зиждется его душа… Жертвоприношение — это то, что каждое поколение должно совершить по отношению к своим детям: принести себя в жертву».

К работе над фильмом Тарковский привлек команду профессионалов, которые до этого работали с Ингмаром Бергманом. Это были актер Эрланд Йозефсон («Сцены из супружеской жизни», «Осенняя соната», «Фанни и Александр»), оператор Свен Нюквист, а также звукорежиссер, художник-постановщик, художник по костюмам и другие. Фильм снимали на острове Готланд (Швеция), близ небезызвестного острова Форё, где тогда проживал Бергман. И в то же время, как отмечал Тарковский, — «От Готланда до России рукой подать». Как известно, два великих режиссера испытывали взаимную симпатию, но лично так никогда и не встретились.

Фильм получил четыре награды на Каннском кинофестивале 1986 года: Гран-при, Приз за художественный вклад (вручен Свену Нюквисту), Приз ФИПРЕССИ и Приз экуменического жюри. «Жертвоприношение» — обладатель премии BAFTA за лучший фильм на иностранном языке (1988).

Показы состоится 1 и 3 мая в «Зеленом зале» кинотеатра «Киномакс» (ул.Розы Люксембург, 73). Начало в 15.00. Приобрести билеты можно здесь.

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