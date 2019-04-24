Проект модернизации маршрутной сети прошел согласование в городской комиссии по транспорту

24 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Проект измененной маршрутной сети, согласованный членами транспортной комиссии с участием представителей департамента городского хозяйства, компаний-перевозчиков и депутатов городской думы, будет направлен на утверждение мэру Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новая маршрутная сеть станет основой для заключения муниципальных контрактов с перевозчиками в июле 2019 года, и начнет действовать с января 2020 года. Как сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Владимир Брюханцев, в течение двух месяцев новую маршрутную схему Томска активно обсуждали с томичами – в марте и апреле состоялось около 30-ти встреч, в ходе которых было проработано и учтено около 800 предложений горожан.

В новом проекте, скорректированном с учетом мнений томичей, большинство маршрутов остались без изменений, некоторые муниципальные маршруты были объединены с межмуниципальными. Несколько направлений продлили по просьбам горожан, в частности, жителей отдаленных микрорайонов - Академгородка, улиц Клюева и Обручева, сотрудников технико-внедренческой зоны, студентов и преподавателей вузов и др.

Как отметил заместитель мэра, основная цель нового проекта – скорректировать транспортные направления с учетом конкретных пожеланий жителей Томска и в связи с появлением в городе новых микрорайонов - Радонежский, Южные ворота, Северный парк. Актуализация сети должна снизить транспортную нагрузку центральных улиц и уменьшить число дублирующих маршрутов. Присутствующие на заседании представители компаний-перевозчиков предложили объединить некоторые маршруты, чтобы избежать излишней конкуренции маршрутных автобусов на некоторых улицах.

«Мы выслушали мнения перевозчиков и постарались учесть их предложения, но все-таки наша основная цель – учесть мнения жителей города, которые хотят без пересадок добираться туда, куда им нужно», - подчеркнул Владимир Брюханцев.

По словам вице-мэра, в новом проекте удалось предложить горожанам максимальное количество беспересадочных маршрутов, однако сделать маршрутную сеть «полностью беспересадочной» было бы затруднительно. Расстояние с севера на юг очень большое, а разные районы Томска соединяют всего три основных магистрали, которые при составлении новой схемы специалисты старались не перегружать. Проект будет также проработан специалистами ГИБДД и городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

С изменениями маршрутной сети можно ознакомиться на сайте.

Ежедневно в перевозке томичей задействовано около 560 автобусов и более 90 единиц электротранспорта. Дополнительно на томских дорогах курсируют около 200 межмуниципальных автобусов.

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