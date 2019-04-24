В Томске пройдет мини-фестиваль независимых изданий «Бумага»

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2019 // Фото: vk.com/bumaga_fest

В пятницу, 26 апреля, в Hall Bar (пр. Ленина, 70) состоится мини-фестиваль независимых изданий «Бумага», в рамках которого пройдут лекции, творческие встречи и читки произведений от авторов, сообщают организаторы.

На мероприятие приглашаются все, кто когда-нибудь думал про издание своих книг и зинов. Организаторы собрали авторов и причастных к издательскому делу людей с трёх городов, чтобы поговорить о том, как опыт создания печатного воплощения своих текстов, комиксов и иллюстраций влияет на художника и на восприятие читателей.



В рамках фестиваля каждый участник расскажет, чем занимается и покажет свои книги, журналы и зины. Их также можно будет купить.



Участники:



Андрей Янкус — поэт, музыкант / Томск

Сергей Потапов, Саша Цайзер — арт-группа Дух Русской Комикс Школы / Томск

Саша Огородников — поэт, музыкант / Томск

Илья Дик — писатель, дизайнер / Кемерово

Лёша Жуликов — художник, комиксист / Тюмень

Маша Фоот — комиксистка / Тюмень

Дарья Новикова — создательница независимого книжного «Никто не спит» / Тюмень



Гвоздем программы станет презентация антологии авторских комиксов «БЕНЗИН» от ДРКШ (Дух русской комикс школы).



Вход свободный. Двери открываются в 17.00, старт лекций и выступлений с 18.00.

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