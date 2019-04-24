В центре Томска откроется выставка пожарной техники

24 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

В воскресенье, 28 апреля, в Губернаторском квартале Томска состоится выставка пожарной техники, пожарно-технического оборудования и средств защиты, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выставка приурочена к 370-летию пожарной охраны России, которое отмечается 30 апреля. Все желающие смогут ознакомиться с раритетной и современной техникой огнеборцев – от конно-бочечного хода до самых последних образцов пожарных автомобилей. Чтобы почувствовать себя настоящим пожарным, можно будет сесть за руль любого из автомобилей, надеть боевую одежду, проложить с помощью рукавов магистральную линию и ликвидировать условный пожар.

На одной из площадок сотрудники МЧС покажут в действии работу ручного пожарного насоса, научат ликвидировать пожар с помощью огнетушителя, продемонстрируют все виды боевой одежды и снаряжения, средств защиты органов дыхания.

Волонтеры Россоюзспаса проведут занятия по оказанию первой помощи пострадавшим, различные конкурсы и викторины на знание правил пожарной безопасности.

Выставка будет проходит с 10.00 до 14.00.

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