Мэр Томска хочет перенести место проведения местной «Монстрации» из парка Ворошилова в другое место

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

Мэр Томска Иван Кляйн намерен обратиться в городской комитет общественной безопасности, чтобы перенести проведение местной «Монстрации» из парка имени Геннадия Ворошилова (участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза) на улице 5-й Армии в другое место., передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Я убежден, что парк героя — не то место, где надо проводить „Монстрацию“. Поэтому я обращусь в городской комитет общественной безопасности, чтобы переговорить с заявителями и предоставить им другое место», — сказал Иван Кляйн, отвечая на вопросы депутатов гордумы после ежегодного отчета о деятельности городской администрации.

В свою очередь организатор томской «Монстрации» Ирина Сонич сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что пока каких-либо предложений по переносу от мэрии не поступало.

«Пока что никакой информации от городского комитета общественной безопасности не поступало, и надеюсь, что не поступит. Все уже согласовано и не хотелось бы, чтоб ситуация поменялась», — сказала Ирина Сонич.

Вместе с тем она отметила, что организаторы допускают рассмотрение предложения о проведении акции на другой площадке.

«Все будет зависеть от конкретных обстоятельств: что за место, на какое время. Если оно будет ближе к центру города, то, вероятно, да (рассмотрим предложение — прим.ред.)», — добавила Ирина Сонич.

Ранее сообщалось, что администрация Томска согласовала проведение молодежного шествия с элементами абсурдистского карнавала — «Монстрации» — в парке имени Ворошилова в спальном районе города.

В Томске «Монстрация» пройдет во второй раз. В 2018 году ее проводили в сквере на улице Высоцкого — в районе промзоны на северной окраине города, так как организаторам отказали в согласовании маршрута по городу. Участники мероприятия были вынуждены ходить с плакатами по кругу.

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