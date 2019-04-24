Население Томска растет с 2005 года, но этот процесс может остановиться — мэр

24 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Численность населения Томска за 2018 год выросла на 1 тыс. 245 человек, сообщил мэр города Иван Кляйн, выступая с ежегодным отчетом о деятельности горадминистрации на внеочередном собрании гордумы.

«Численность жителей не снижалась с 2005 года, в 2018 году прирост составил 1 тыс. 245 человек, общая численность населения составляет 596,5 тыс. человек. Но сохранить естественный прирост в ближайшие 3-5 лет будет тяжело, и Томск может столкнуться с потерей населения», — цитирует Ивана Кляйна агентство «Интерфакс-Сибирь».

По его мнению, демографическую проблему можно стабилизировать с помощью социальной поддержки.

«Речь идет о дополнительных выплатах, снижении налогов на имущество для многодетных семей и так далее. В прошлом году более 75 тыс. горожан получили материальную помощь на 710 млн рублей, но этого мало «, — пояснил И.Кляйн.

Он подчеркнул, что при расширении мер соцподдержки молодежь, учащаяся в томских учебных заведениях, не будет уезжать.

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