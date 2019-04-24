Завтра в Томске пройдет общегородская ярмарка вакансий

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2019 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

Завтра, 25 апреля, в РК «Fакел» (ул.Красноармейская, 120) пройдет общегородская ярмарка вакансий, в которой примут участие крупнейшие предприятия Томска: АО НПЦ «Полюс», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «ТЭМЗ», ЗАО «Сибкабель», ООО «Лента», «МакДональдс», ООО «Стройпарк» и другие.

Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения, соискателям предложат свыше 1000 вакансий. Компаниям требуются: программисты, сисадмины, микробиологи, инженеры, водители, машинисты крана, сварщики, продавцы, повара, архитекторы и т.д.

На ярмарке можно принять участие в тематических мастер-классах и получить консультации специалистов по вопросам труда и занятости, переезда к временному месту работы, новым профессиональным возможностям граждан предпенсионного возраста, профессионального обучения, организации собственного бизнеса и стажировки выпускников.

Всем желающим карьерные консультанты помогут составить профессиональное резюме.

Посетителей ярмарки ждут презентации Общероссийской базы вакансий «Работа в России» и проекта по трудоустройству граждан на предприятия Дальнего Востока.

Ярмарка пройдет с 11.00 до 13.00.

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