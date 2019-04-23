«Томскнефть» возрождает рационализаторское движение

23 апреля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В своей работе нефтяники широко используют передовые технологии. Для этого специалисты «Томскнефти» поддерживают связь с наукой, производителями оборудования, изучают опыт партнеров по бизнесу. Казалось бы, такой подход не оставляет шансов рационализаторам. Сложно что-то изобрести, когда промыслы и без того хорошо оснащены. И всё же умельцы находятся.

Начальник управления перспективного планирования «Томскнефти» Олег Фофанов рассказал, что любой сотрудник предприятия может предложить идею, направленную на совершенствование деятельности своего подразделения и повышение эффективности его работы. Это касается и производственников, и их коллег из смежных управлений: строителей, финансистов, экономистов, юристов, кадровиков. Рационализаторство приветствуется во всём. В бюджете «Томскнефти» заложены средства, которые направляются на поощрение сотрудников, помимо основной работы занимающихся техническим творчеством.

В 2017 году была запущена корпоративная база знаний «Роснефти» Iknow. Данный ресурс является полноценной дискуссионной площадкой для работников Компании, на которой они обмениваются своим инновационным опытом. В прошлом году специалисты «Томскнефти» разместили на портале Iknow 15 публикаций. Наибольшую инициативу проявили представители управления добычи нефти и газа и управления по бурению. На сетевом ресурсе, кроме того, создан портал для размещения инициатив и новых технических решений по улучшению производственных процессов и для последующего их тиражирования. В прошлом году был дан новый толчок: «Роснефть» активизировала развитие «Системы непрерывных улучшений» в дочерних обществах. На сегодняшний день из банка предложений по повышению производственной эффективности, размещённых на портале Iknow, семь взяты на вооружение «Томскнефтью». От стрежевских нефтяников для тиражирования в других обществах Компании пока принято одно техническое решение, касающееся нанесения на насосно-компрессорные трубы антикоррозионного покрытия. Ещё 17 заявок находятся на рассмотрении.

Внутри «Томскнефти» дальше всех продвинулась идея по внедрению манометрической стойки нового поколения. Автор изобретения — заместитель начальника ЦППД-2 Константин Козейкин. Соавтор — начальник цеха Ростислав Левчик.

Манометрическая, или приборная, стойка представляет собой соединение трубок, закрепленных на каркасе, которые имеют отводы для подключения манометров. Данный вид оборудования предназначен для контроля за технологическими параметрами работы насосных агрегатов. На старых стойках из-за вибрации и отсутствия жесткого крепления приборы быстро выходили из строя, возникали протечки. Новые, на которых используются специальные блочные модули, этих недостатков лишены. Сегодня ноу-хау активно применяется.

В прошлом, в бытность существования нефтегазодобывающих управлений, создавались целые отделы, занимающиеся рацпредложениями. Свои полезные новации сюда несли слесари-ремонтники, операторы, сварщики. Сегодня это движение возрождается в современных условиях. Предприятие ищет новые таланты, которые способны проявить себя в техническом творчестве, и без предубеждения рассматривает все полезные идеи.

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