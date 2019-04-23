В Томске пройдет третья встреча PechaKucha Night Tomsk

23 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В субботу, 27 апреля, в 20:00 в Томском областном театре юного зрителя (пер.Нахановича, 4) состоится PechaKucha Night Tomsk vol. 03 — выступления профессионалов из разных сфер в необычном формате (20 слайдов по 20 секунд), сообщают организаторы.

PechaKucha — это гибрид вечеринки и конференции; международный формат, который появился в Токио и сейчас существует более чем в 1200 городах мира. Организатор формата PechaKucha Night в Томске — Сибирский центр дизайна ТГУ.

На PechaKucha Night Tomsk vol. 03 выступят:

Илья Соболь, руководитель Future Lab Сибирского центра дизайна ТГУ — «Локальный опыт, глобальный успех. Как делать международные проекты»;

Елена Трофимова, дизайнер, сооснователь творческой мастерской «Свитерама» — «3487 метров итальянской пряжи в Томске»;

Дмитрий Гомзяков, актер и режиссер Томского областного театра юного зрителя — «Театр рядом»;

Наталья Кривошапкина, фасилитатор международной коллегии им. Теодора Хойсса, тренер Ассоциации российских тренеров — «Привет, я ваш фасилитатор!»;

Галина Сербина, заведующая отделом в Научной библиотеке ТГУ — «Как руководить людьми, которые в два раза старше тебя»;

Саша Колпаков, художник и участник арт-группы «Сну-Сну» — «Мода и безопасность».

«Мы продолжаем экспериментировать с площадками, с экспертами и темами. Очень хочется показать, насколько гибкий и универсальный этот формат. Он органично смотрится и во Дворце зрелищ и спорта, и в «Точке кипения». В эту субботу мы проверим, как PechaKucha будет звучать на театральной сцене» — рассказывает Дмитрий Абрамов, исполнительный директор Сибирского центра дизайна ТГУ.

Вход на мероприятие свободный, но обязательна регистрация по ссылке.

Главный партнер мероприятия — Томский областной театр юного зрителя. Информационный партнер — интернет-издание «Томский Обзор».



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