18+
18+

В Томске пройдет третья встреча PechaKucha Night Tomsk

Конкурсы и акции, Томские новости, печа куча печакуча томск Абрамов куда сходить креативные индустрии В Томске пройдет третья встреча PechaKucha Night Tomsk

В субботу, 27 апреля, в 20:00 в Томском областном театре юного зрителя (пер.Нахановича, 4) состоится PechaKucha Night Tomsk vol. 03 — выступления профессионалов из разных сфер в необычном формате (20 слайдов по 20 секунд), сообщают организаторы.

PechaKucha — это гибрид вечеринки и конференции; международный формат, который появился в Токио и сейчас существует более чем в 1200 городах мира. Организатор формата PechaKucha Night в Томске — Сибирский центр дизайна ТГУ.

На PechaKucha Night Tomsk vol. 03 выступят:

«Мы продолжаем экспериментировать с площадками, с экспертами и темами. Очень хочется показать, насколько гибкий и универсальный этот формат. Он органично смотрится и во Дворце зрелищ и спорта, и в «Точке кипения». В эту субботу мы проверим, как PechaKucha будет звучать на театральной сцене» — рассказывает Дмитрий Абрамов, исполнительный директор Сибирского центра дизайна ТГУ.

Вход на мероприятие свободный, но обязательна регистрация по ссылке.

Главный партнер мероприятия — Томский областной театр юного зрителя. Информационный партнер — интернет-издание «Томский Обзор».

Тэги/темы: