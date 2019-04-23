Часть домов на Иркутском тракте в Томске останутся без тепла

23 апреля 2019 / Томский Обзор

Завтра, 24 апреля, в Томске будет приостановлено теплоснабжение ряда домов на Иркутском тракте, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с проведением специалистами АО «ТомскРТС» испытаний на тепловые потери тепломагистрали № 7А по улице Мичурина. Работы на участке тепловой сети начнутся 24 апреля в 09.00 и завершатся к 22.00.

«Проведение испытаний на потери необходимо для определения технического состояния тепловой сети и целесообразности внесения теплотрассы в список приоритетных участков для включения в программу капитального ремонта. В ходе проведения технических мероприятий будет определен уровень потерь при транспортировке тепла и проведено обследование участка на наличие дефектов», - сообщил заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

На время проведения испытаний будет приостановлено теплоснабжение ряда домов на Иркутском тракте в районе пересечения с улицей Мичурина.

Тэги/темы: