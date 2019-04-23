Бывший сотрудник СибГМУ получил 3 года колонии за взятку
В Томской области вынесли приговор сотруднику СибГМУ, признанному виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области .
Судом и следствием установлено, что в 2017 году подсудимый через своего подчиненного дважды получил взятку на сумму более 120 тыс.рублей за заключение между ФГБОУ ВО «СибГМУ» МЗ РФ и этой коммерческой организацией договоров подряда на оказание услуг. Позже сотрудники УФСБ задержали подозреваемого с поличным при получении взятки в 100 тыс. рублей.
Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд счел достаточными собранные следственными органами доказательства и назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев колонии общего режима. Также подсудимому нельзя занимать определенные должности сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.