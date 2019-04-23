Экс-директор томского филиала Рослесинфорга получил условный срок за взятку

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

Кировский районный суд Томска признал виновным бывшего директора томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» в получении взятки и приговорил его к трем годам и двум месяцам условного заключения, а также штрафу 1 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Директор филиала в 2017 году в ответ просьбу директора коммерческой организации провести судебную экспертизу по вопросам лесного хозяйства по арбитражному делу потребовал от него взятку 100 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

За это чиновник обещал предпринимателю, что экспертиза будет проведена в короткие сроки, и эксперту будет дано указание не включать в заключение нарушения правил пожарной безопасности при выполнении работ в Бакчарском участковом лесничестве.

Из полученных денег подсудимый отдал 50 тыс. рублей своему заместителю, выступившему посредником в получении взятки. После этого он дал своему подчиненному незаконное указание не включать в заключение выявленные нарушения, документ направили в Арбитражный суд Томской области.

По материалам управления ФСБ по Томской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Помимо условного срока экс-чиновника приговорили к испытательному сроку на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных органах и учреждениях в течение 2 лет.

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