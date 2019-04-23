Запрещенные к продаже семена огурцов «Крокозябра» и томатов «Обские купола» нашли в Томске

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления Россельхознадзора по Томской области выявили множественные нарушения, связанные с реализацией семян, сорта которых не включены в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В розничной сети реализовывали такие сорта, как огурец «Китайский фермерский», «Не сдается в темноте», «Цыганский табор», «Блондинчик», «Китайский холодоустойчивый», «Китайский болезнеустойчивый», «Крокозябра», — говорится в пресс-релизе.

Также сотрудники Россельхознадзора нашли в продаже семена томатов под названиями «Обские купола», «Оконно-балконные», «Король гигантов», «Черри смесь»; семена тыква «Ореховое масло», «Медовая каша», «Дама в шляпе»; семена баклажана «Голубь сизокрылый»; семена редиса «Алекс», «Весенний экспресс»; семена моркови «Мо», «Без сердцевины», «Детская сладкая».

По мнению ведомства, зачастую предприниматели используют новые броские названия в качестве рекламного хода для привлечения внимания к своей продукции, а под красивым названием могут скрываться сорта, которых в реальности не существует, или же они не прошли необходимые испытания.

Начальник отдела надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного контроля регионального Россельхознадзора Ольга Ведерникова уточнила агентству «Интерфакс-Сибирь», что в отношении предпринимателей составили 45 административных протоколов по ст.10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений).

«Реализовывавшие не включенные в госреестр семена были оштрафованы или получили предупреждения. Семена из продажи исключались, зачастую продавцы уничтожали их в присутствии инспекторов», — сказала О.Ведерникова.

Она добавила, что сотрудники Россельхознадзора продолжат рейды по выявлению запрещенных к продаже семян.

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