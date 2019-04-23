Почти 30 низкопольных автобусов выйдут на улицы Томска в мае

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

С середины мая на улицах Томска будут курсировать 27 новых низкопольных автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 2020 года в Томске будет действовать новый муниципальный контракт на осуществление пассажироперевозок. Базовые требования действующего контракта останутся неизменными, но к ним добавятся создание комфортных условий для перевозки разных категорий горожан, приобретение удобных низкопольных автобусов и техники, оборудованной для инвалидов. Количество таких единиц транспорта на маршрутах должно быть кратно увеличено. Кроме того, в каждом автобусе должна действовать система безналичного расчета.

Как рассказала представитель компании-перевозчика Алена Пуль, сегодня перевозчики по маршрутам №№ 19, 29 и 32 объединились и создали крупную техническую базу. Здесь расположены пункты медицинского осмотра водителей и технического осмотра транспортных средств, диспетчерская, ремонтная база, склады, парковочные боксы, на всей территории работает видеонаблюдение. Кроме того, предприниматели закупили необходимое слесарное, электротехническое, кузнечно-сварочное оборудование, приобрели спецтехнику – эвакуатор, тракторы и др. Всего в холдинге трудятся около 250 человек.

«Мы хотим работать на томском рынке, поэтому создаем условия для комфорта горожан и поддерживаем инициативу мэра Ивана Кляйна. Считаем, что ни в действующем, ни в будущем контракте нет невыполнимых требований. При желании, их могут выполнить все. Для перевозки маломобильных горожан мы недавно закупили 27 низкопольных автобусов в комплектации «Доступная среда». Они выйдут на улицы уже в мае: в День Победы мы будем перевозить ветеранов и пожилых людей, а после праздника будем работать на линии», - подчеркнула Елена Пуль.

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