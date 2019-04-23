В Томске падает уровень воды в Томи
23 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
По состоянию на сегодняшнее утро, 23 апреля, на обоих водомерных постах на Томи в Лагерном саду и в районе Речвокзала наблюдается снижение уровня воды.
Как сообщает пресс-служба мэрии, уровень находится на отметках в 38 и 42 см. Также уровень воды в реке Ушайке на ул. Лермонтова за сутки снизился на 20 см.
Ситуация на реке Томи и малых реках стабильна, показатели уровня далеки от критических отметок. Тем не менее, водооткачивающая техника продолжает дежурство в потенциально опасных местах.
Специалисты томской «Оперативно-дежурной службы» продолжают круглосуточный мониторинг показателей.
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