В Томске падает уровень воды в Томи

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

По состоянию на сегодняшнее утро, 23 апреля, на обоих водомерных постах на Томи в Лагерном саду и в районе Речвокзала наблюдается снижение уровня воды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уровень находится на отметках в 38 и 42 см. Также уровень воды в реке Ушайке на ул. Лермонтова за сутки снизился на 20 см.

Ситуация на реке Томи и малых реках стабильна, показатели уровня далеки от критических отметок. Тем не менее, водооткачивающая техника продолжает дежурство в потенциально опасных местах.

Специалисты томской «Оперативно-дежурной службы» продолжают круглосуточный мониторинг показателей.

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