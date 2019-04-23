Двое мужчин получили ожоги при пожарах в Томске

23 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За прошедшие сутки в Томске произошли два пожара, в результате которых пострадали люди, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о первом возгорании поступило в 13.10. Горела одна из квартир дома по ул.Ивана Черных, 66. К приезду пожарных шел дым с балкона 2 этажа. Возгорание удалось ликвидировать к 13.27. Площадь пожара составила 5 кв.метров. В результате пожара получил ожоги и отравление продуктами горения 49-летний мужчина. Его госпитализировали в токсикологическое отделение ОКБ.

О втором возгорании стало известно в 14.50. Загорелся один из гаражей по ул.Говорова, 11. К приезду пожарных из горящего сооружения шел дым. В результате пожара обгорела краска ГАЗ-21, частично обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 8 кв.м. В результате пожара 94-летний хозяин гаража получил ожоги головы, рук и ног. Его госпитализировали в ожоговое отделение ОКБ.

Причина пожаров устанавливается.



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