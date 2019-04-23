Томичей приглашают запузырить

23 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» и Управление культуры Администрации города Томска приглашают томичей на площадь Ново-Соборную, где 27 апреля в 12.00 часов состоится благотворительный концерт «Зажги синим», посвященный Всемирному дню информирования населения о проблемах аутизма.

Как сообщают организаторы, на сцене выступят артисты и творческие коллективы города. А на площади развернется благотворительная мини-ярмарка и детская игровая зона с аниматорами. Волонтеры будут раздавать информационные буклеты об аутизме.

Финалом акции станет танцевальный флешмоб с командой черлидеров ТГУ «ЮниАп» и массовым запуском мыльных пузырей. Во многих городах традиционно запускают в небо синие воздушные шары, как символ поддержки людей с аутизмом. В «Ауре» решили отойти от этой традиции, чтобы не загрязнять окружающую среду и не наносить вред природе.

«Одна из наших основных задач — это формировать новое общество, менять отношение людей к тем, кто отличается от нормы. А значит, мы должны и сами меняться. Поэтому мы отказались от запуска воздушных шаров, — говорит председатель ассоциации родителей детей с аутизмом „Аура“ Ирина Гришаева. — Мыльные пузыри вполне достойная альтернатива, так что приходите на площадь, запузырим!»

Приобрести пузыри для флеш-моба помогла компания «ЦСМ», давний партнер «Ауры». Но чтобы запуск стал более зрелищным, организаторы рекомендуют взять с собой баночку пузырей для себя и своего друга.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля 2008 года. Традиционно во всем мире в течение всего апреля проходят мероприятия, направленные на информирование населения об аутизме. В Томске в рамках акции прошли лекции в образовательных учреждениях города, обучающие семинары для специалистов и родителей, «Уроки доброты» для младших школьников и другие мероприятия.

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