На U-NOVUS – 2019 в Томске будут решаться задачи цифровой трансформации крупных компаний

22 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Основным форматом форума новых решений U-NOVUS – 2019 станут воркшопы, участники которых под руководством фасилитаторов в течение трех дней будут решать задачи промышленного партнера по цифровой трансформации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Основная цель воркшопов — разработать решение, которое компании-организаторы смогут доработать и внедрить совместно с заинтересованным томским бизнесом в свои производственные процессы. Участники воркшопов будут работать над пилотными проектами в сфере цифрового здравоохранения, точного земледелия, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, связи 5G, нейротехнологий, умного города.

Заказчиками новых решений на воркшопах выступят крупные компании — СИБУР, Научно-технический центр «Газпром нефти», «Интер РАО»; банки — Газпромбанк, Сбербанк; технологические компании — АО «Когнитивные технологии»; институты развития — Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

В частности, по направлению «Интернет вещей» СИБУР организует воркшоп «Применение технологии RFID для проекта «Умный архив». Для решения задачи внедрения элементов искусственного интеллекта на форуме состоятся два воркшопа: Газпромбанк и «Центр речевых технологий» проведут воркшоп «Разработка голосового помощника», а Научно-технический центр «Газпром нефти» организует воркшоп «Разработка системы принятия решений на основе аналитики текста (Natural language processing)». По нескольким технологическим задачам в направлении «Умный город» состоятся воркшопы от «Русатом инфраструктурные решения», Сбербанка и Ростелекома.

К участию в воркшопах приглашаются технологический бизнес, разработчики из университетов и научных организаций. Участие в воркшопе предполагает работу в проектном формате на протяжении трех дней. Каждому представителю компании и университета необходимо соответствовать требованиям к целевой аудитории (профилю компетенций), то есть владеть конкретными навыками для решения задачи.

На каждом воркшопе от крупной компании-организатора будут работать представители корпоративного центра и подразделений, расположенных в Томской области, а также специалисты компании в области производственных и бизнес-процессов, которые обеспечат профессиональную экспертизу по теме воркшопа. По итогам воркшопа компании и университеты, подтвердившие свои компетенции, будут приглашены к пилотному проекту на площадках компаний.

Форум новых решений U-NOVUS – 2019 пройдет в Томске 15-17 мая под эгидой администрации Томской области. Форум пройдет в партнерстве с компаниями «Росатом», «СИБУР Холдинг», «Газпром нефть», «Газпромбанк», «Интер РАО», «Ростелеком», «Сбербанк», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ» и университетами: SkolTech, университеты-участники проекта «5-100», опорные университеты.

Форум U-NOVUS — это инструмент для настройки технологического фокуса региона. Формат живого потока (профессионалов, идей, решений) на форуме — это уникальная среда культуры и мышления для развития человеческого капитала нового типа.

Часть воркшопов форума посвящена цифровой трансформации корпораций, другая направлена на проектирование площадок тестирования технологий для отработки решений в новых направлениях: умный город, цифровая энергетика, сети 5G, точное земледелие, платформенные решения для банкинга и образования.

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