В Томске создали «Онкодозор»

22 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Область здоровья

Томский онкодиспансер создал новый информационно-просветительский проект «Онкодозор: меланома», сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

На ресурсе собрана информация о факторах риска, симптомах, а также же о причинах, диагностике и лечения заболевания.

«В запущенной форме меланома она может быть смертельной, но при ранней диагностике в 90% случаев поддается лечению. Поэтому наша главная задача — рассказать и предупредить жителей региона о таком серьезном заболевании», — подчеркнула главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

Кроме того, на данном ресурсе все желающие могут пройти тест на определение группы риска возникновения онкологических заболеваний.

Меланома — это злокачественная опухоль, происходящая из меланоцитов и клеток невусов. Меланоцит — клетка, находящаяся в коже и синтезирующая пигмент, окрашивающий кожу (меланин). Невусы — это скопления меланоцитов в коже, называемые в быту родинками. Меланома может развиваться из невусов и на чистом участке кожи.

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