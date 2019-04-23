Кафе Torta на пр. Фрунзе, 90 превратилась в «Гости» (ФОТО)

23 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Захарова

Томское кафе сети кондитерских Torta на пр.Фрунзе, 90 сменило название — теперь это «Гости».

Идея ребрендинга самого крупного заведения сети появилась в результате того, что владельцы решили развивать гастрономическую кухню в Томске. Делать это под привычным кондитерским названием Torta оказалось сложнее, рассказал «Томскому Обзору» представитель кафе.

Новое имя, «Гости», отражает основную идею ребрендинга — это гастрономическое заведение, где гости могут проводить время в хорошей компании и в уютной атмосфере.

Как и прежде, в заведении можно будет полноценно пообедать и поужинать. Сохранится ориентация на русскую и европейскую кухни, будут подавать бизнес-ланчи и блюда сезонного меню. Средний чек — 500 рублей, с алкоголем — 800-900. Также в мае в заведении обещают возобновить тематические гастрономические ужины.

Интерьер кафе претерпел небольшие изменения: так, добавились столики «на двоих» у окон, зелень, зонирующие перегородки и детали.

Фото: Анна Захарова

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