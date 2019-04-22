Депутат Томской облдумы Василий Сёмкин скончался

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

В минувшую пятницу, 19 апреля, на 69-м году жизни скончался депутат Законодательной думы Томской области, основатель и руководитель компании «Сёмкин» Василий Сёмкин, сообщается на сайте областного парламента.

Василий Сёмкин уроженец села Могочино Молчановского района Томской области. В 1969 г. окончил Томский автомобильно-дорожный техникум. Работал в различных специализированных предприятиях Томской области (Автоколонна, Сельхозтехника) механиком. В 1987 году организовал первый в области строительный кооператив. С 1996 года — индивидуальный предприниматель, занимался производством и продажей продуктов питания. Основатель и бессменный руководитель компании «Сёмкин».

В областной парламент Василий Сёмкин избирался в 2011 и в 2016 годах. Оба созыва депутат представлял интересы жителей Ленинского района города Томска. В думе работал в комитете по экономической политике, постоянных комиссиях по промышленности и предпринимательству и по вопросам агропромышленного комплекса.

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