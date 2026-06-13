Старик Б.У. Кашкин: как развивалось творчество одного из самых ярких представителя андеграундного искусства

13 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Евгений Малахин, более известный как Старик Б. У. Кашкин, стал одной из самых ярких фигур уральского андеграунда и человеком, который изменил визуальный и культурный облик современного Екатеринбурга.

Сегодня его работы можно увидеть в Томске на выставке Кабинета Пушкинского в Научной библиотеке ТГУ. Она открылась в рамках прошедшего в мае фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV».

О том, кем был Евгений Малахин, о его творческом методе и экспериментальных форматах рассказывает Тамара Галеева, руководитель Музея Б.У. Кашкина УрФУ, искусствовед, заведующая сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Как инженер стал фотографом-экспериментатором

Евгений Малахин — легендарный персонаж уральского неофициального искусства 1970–1990-х годов, «народный дворник России» и панк-рок-скомороха. Известен как фотограф-экспериментатор, один из первых, кто начал работать в жанре «книга художника», а также своими музыкально-перформативными концертами в центре Екатеринбурга. Фото: из презентации Тамары Галеевой

Неординарный, яркий и противоречивый Старик Б. У. Кашкин, каким его сегодня многие знают, не всегда был таким. До прихода популярности художника знали как Евгения Малахина, а его профессия была связана не с творчеством, а с вычислительными приборами и математическими расчетами. Возможно, и быть бы ему только талантливым инженером, но он выбрал другой путь.

Евгений Малахин родился в 1938 году в Иркутске. Отучился в техникуме, затем окончил Ижевский механический институт по специальности «Математические и счетно‑решающие приборы и устройства». В 1962 году по распределению попал в Свердловск. Поработал инженером‑конструктором на крупном машиностроительном заводе, а спустя четыре года получил должность старшего инженера в «Уралтехэнерго», где и трудился до самой пенсии. Для своих коллег он навсегда остался «старшим гением» за свой ум и нестандартное мышление.

Интерес Малахина к математике и вычислениям остался на всю жизнь. Даже в поздние годы он с увлечением решал задачи, искал закономерности и выстраивал красивые логические схемы. Увидеть его рукописи с аккуратными чертежами и формулами можно в Музее Б.У. Кашкина в Екатеринбурге. Фото: из презентации Тамары Галеевой

Несмотря на успехи в инженерной карьере, Малахин с конца 1960-х годов все больше начинает осознавать себя художником и уходит в творчество. В 1971 году молодой автор устраивает в подвале свердловского дома на ул. Толмачева, 5 небольшую мастерскую, собирает вокруг себя единомышленников и вместе с ними занимается альтернативным искусством. Первыми его работами стали фотографии в экспериментальном жанре. Тогда он подписывал их своими настоящими именем и фамилией — Евгений Малахин.

— Бытует версия, что Малахин создал свой неповторимый стиль после того, как однажды поставил на печку бачок для проявки пленки. У него была мастерская с печным отоплением — поставил и забыл — а пленка фактически сварилась. Так появился термин «фотографии-варёнки», на которых изображение расплывалось, — рассказывает Тамара Галеева. — Но и этого было мало: дальше Малахин стал еще больше обрабатывать свои уже проявленные негативы путем процарапывания и нанесения штрихов. Благодаря этим метаморфозам снимки превращались практически в абстрактную фотографию. Сейчас они представлены в Московской галерее Béton, где именно так и квалифицируются — абстрактная фотография. А Малахин считается одним из первых фотографов, который стал работать в этой стилистике в Советском Союзе.

Первая мастерская Малахина располагалась в подвале дома на ул. Толмачева, 5. В 1992 году он переехал в новую — по адресу ул. Толмачева, 9. Оба эти помещения были буквально заставлены и завешаны различными предметами, музыкальными инструментами и произведениями искусства. Самой знаменитой инсталляцией в интерьере мастерской считаются два телевизора — один выдавал изображение, другой — звук, и только в сочетании они давали полноценное, законченное восприятие. Фото: из презентации Тамары Галеевой

В объектив Малахина того периода попадали различные пейзажи, интерьеры и люди, в том числе обнаженные женские образы. Последние стали основой для его серии «Фотографика», где, по словам Галеевой, «много чувственной красоты». Эти снимки не имеют датировки и названий, выполнены они на фотобумаге нестандартно большого размера. Почему именно на таких листах? Галеева объясняет:

— Малахин печатал на фотобумаге — не той, которая продавалась в фотомагазинах, а которая была в больших рулонах. Откуда же он их брал? Злые языки говорят, что они были принесены из киностудии, которая находилась рядом с его мастерской.

Фотографии Евгения Малахина, 1970-е гг. Фото: из презентации Тамары Галеевой

Параллельно с фотографией в этот период Евгений Малахин активно пишет стихи. До сих пор не все из них опубликованы, но некоторые его тексты все же можно увидеть в издаваемых самим автором фотокнигах. Как подчеркивает искусствовед, сегодня они представляют ценность не только для уральского искусства, но в целом для мира, так как для того времени подобные произведения были новшеством. Всего было выпущено 15 таких книг, причём каждая существовала в единственном экземпляре.

Фото-книги Е. Малахина, 1970-е гг. Фото: из презентации Тамары Галеевой

— Мы не знаем, что раньше появилось. Наверное, всё-таки самостоятельные фотографии, а затем, в середине 70-х годов, Малахин использует фотографию в книгах. Здесь он проявляет себя как очень яркая индивидуальность, потому что тексты (его стихи), конструкция книги, последовательность, весь визуальный ряд (иногда только появляются работы других авторов, например, одесских художников-абстракционистов) — это его выбор, его подбор, его устроение. Так же, как и в станковых фотографиях, здесь очень много женской красоты, чувственного отношения к натуре, — говорит Тамара Галеева.

Усложнение форм

В творчестве Евгения Малахина фотография никогда не существовала изолированно: она постепенно превращалась в более сложные художественные формы. Так, в 1979 году художник-фотограф представил диптих «Аб. Поэма живописи рождение. ФотоГрафикоПоэтика», при создании которого использовал найденные материалы — дерево, фотобумагу, картон, ткань, пластик и нитроэмаль. Еще один подобный диптих был посвящён теме живописи и размышлению о роли художника.

Е. Малахин. Диптих «Аб. Поэмаживописирождение.ФотоГрафикоПоэтика» 1979 г. Фото: из презентации Тамары Галеевой

— С начала 1970-х годов Малахин как фотограф и поэт становится популярным среди свердловских художников. Они к нему обращались с просьбой сделать слайды для своих произведений. Слайды у него не получались, художники разочаровались в этой его способности, но дружба осталась, потому что у него было совершенно удивительное качество — несмотря на принадлежность к андеграундному искусству, он прекрасно общался с ведущими художниками и мог найти общий язык со всеми, — рассказывает Галеева.

Именно взаимодействие с художниками привело Малахина к созданию одного из наиболее интересных, но почти утраченных циклов того периода — серии ассамбляжей, посвящённых состоявшимся свердловским художникам. В цикл входило двенадцать работ, все они были показаны на выставке в мастерской художника Владимира Жукова под характерным названием «Попыты над просранством». Само название отражало авторский интерес к эксперименту не только в визуальной, но и в языковой форме.

Фрагмент выставки «Попыты над просранством» в мастерской Жукова, 1980 г. Из архива музея Б.У. Кашкина, УрФУ Фото: из презентации Тамары Галеевой

До наших дней дошли лишь два произведения из этого цикла — ассамбляжи, посвящённые графикам Виктору Реутову и Вениамину Степанову. Судьба остальных работ неизвестна. Показательно, что художник намеревался подарить эти произведения своим адресатам, однако они отказались их принять. Это вызвало у автора разочарование, которое он позже выразил в «книге художника» — сочетании текста и фотографий. К сожалению, это издание также не сохранилось.

Фото: из презентации Тамары Галеевой

Самиздат К.А. Кашкина

Следующий этап в творчестве Евгения Малахина относится к 1980-м годам — периоду перемен, связанных с общественными и культурными сдвигами. В середине этого десятилетия художник обращается к актуальной теме антиалкогольной кампании и создает цикл плакатов в соавторстве с Екатериной Шолоховой с забавными четверостишиями собственного сочинения.

— В ранних текстах Малахина нет ничего бытового. Там всё о мире, внутреннем мире человека, о любви, о космосе, есть аллюзии на библейские образы. А с середины 80-х годов он спускается на землю. Это мы начинаем чувствовать уже в предыдущих ассамбляжах, — объясняет искусствовед. — В этот период Малахин создает цикл антиалкогольных плакатов. У нас их несколько. Тут он начинает прятаться за некую маску. Потому что на плакатах — его текст, эти короткие стихи, а рисунки выполнила Екатерина Шолохова — его спутница в творчестве и муза.

Плакаты антиалкогольной кампании Е. Малахина и Е. Шолоховой Фото: из презентации Тамары Галеевой

Параллельно с этим Малахин уходит от сложных фотографических книг, которые делал в начале своего пути, и переходит к самиздату. Он организует собственное издательство «Кашкинская Книга», в котором выпустил более 20 стихотворных самиздатовских книжек под псевдонимом К.А. Кашкин. Тексты для них он печатает на пишущей машинке, а визуальный ряд создают друзья-художники.

— Он, хотя и дружил со свердловскими художниками, в работе над книгами предпочитал одесситов, — рассказывает Тамара Галеева. — Считал, что у свердловских художников цвет не тот, и вообще они не понимают, что такое живопись. А одесские художники его очень привлекали. В его мастерской даже сложилась одна из лучших в городе коллекций произведений одесских художников. Сейчас она частично представлена в нашем музее андеграунда, частично — в университете.

Фото: из презентации Тамары Галеевой

Сегодня самиздатовские книги Малахина представляют собой разнообразный и обширный корпус работ. Их можно рассматривать, перелистывать, читать.

Ширмоклад и иконопластика

Конец 1980-х годов стал для художника временем выхода в публичное пространство и важного творческого перелома. Одним из ключевых событий этого периода оказалась первая экспериментальная выставка 1987 года, формально приуроченная к 70-летию Октябрьской революции.

Она была заявлена как «безжюрийная», что позволяло участвовать самым разным художникам — от представителей андеграунда до членов Союза художников. В результате сложился необычайно разнообразный состав участников. Выставка вызвала большой интерес у публики: очереди на неё стали редким для того времени явлением. Показательно и место проведения — новый Дом культуры на улице Сурикова, 31, названной в честь классика реалистической живописи, что придавало происходящему дополнительный иронический оттенок.

Фото: из презентации Тамары Галеевой

Галеева отмечает, что для художественной среды это событие означало выход неофициального искусства из замкнутого круга в открытую культурную жизнь. Но и для самого художника период совпал с важной трансформацией его идентичности. В середине 1980-х годов он начал отказываться от имени Евгений Малахин и ввел псевдоним, который постепенно усложнялся и менялся: от «К.А. Кашкин» к более игровым и гротескным формам, вплоть до знаменитого «Б.У. Кашкин». Этот процесс отражает не только смену имени, но и переосмысление собственной художественной роли.

— На выставке Малахин представляет очень интересный объект, который называет «Ширмоклад». Это такая большая книга-ширма. Ее он нашел в 1974 году на помойке. Долго с ней манипулировал, и только в 1987 году она предстала на этой выставке. С помощью неё он делал поэтические перформансы. Ширма обвешивалась его книгами, появлялось колесо (оно не сохранилось), и Б.У. Кашкин, сидя за такой книгой-машиной, крутил колесо и читал тексты. Это было очень магическое действо. Теперь эта ширма хранится у нас в музее, но пока мы её никак не можем дореставрировать, — рассказывает Тамара Галеева.

Е. Малахин и его произведение на первой экспериментальной выставке 1987 года — «Ширмоклад» Фото: из презентации Тамары Галеевой

Вторая половина 1980-х годов отмечена ещё одним значительным направлением в творчестве художника — обращением к теме иконописи. К тысячелетию Крещения Руси он совместно с Екатериной Шолоховой реализовал масштабный проект, который сам назвал «Иконопластикой». В его рамках было создано большое количество рельефных изображений, выполненных в дереве:

— Малахин выступает здесь как скульптор, очень талантливый, надо сказать. Он вообще очень любил работать с деревом. Плюс, появляется в отдельных случаях роспись иконных рельефов. Они супрематические. Сама идея сделать такие иконы принадлежала Б.У. Кашкину.

Фото: из презентации Тамары Галеевой

В результате к юбилейной дате было создано около тысячи объектов «иконопластики». Этот проект стал одним из наиболее масштабных и символически насыщенных в его творчестве, завершив период самостоятельных художественных поисков и экспериментов 1980-х годов.

Общество «Картинник»

В конце 1980-х годов творчество Евгения Малахина приобрело коллективный и перформативный характер. В 1988 году он создал всеобщее художественное общество «Картинник», куда вошли молодые художники-студенты архитектурного института и художественного училища. Вместе они отправлялись в городское пространство, устраивая своеобразные уличные акции.

— В конце 80-х в жизни Малахина происходит перелом в творчестве, не в жизни — в жизни всё продолжается по-прежнему: он женат, у него дочка, сын, музы, — говорит Тамара Галеева. — Он переходит от индивидуальной практики к коллективной форме творчества. То есть, как художник он фактически отказывается от своего имени, в своей повседневной жизни он по-прежнему Евгений Михайлович Малахин. Но в художественных практиках он теперь Старик Б.У. Кашкин.

«Панк-рок-скоморох-шоу» в центре Екатеринбурга, организованное участниками общества «Картинник» Фото: из презентации Тамары Галеевой

Первое, чем запомнились участники общества, — это панк-рок-скоморох-шоу, которые они устраивали в центре Свердловска. Эти события напоминали хэппенинги или народные гуляния: с песнями, частушками, элементами игры и импровизации, яркие, живые, вовлекающие прохожих в игру и искусство. Их важной частью стали миниатюрные деревянные дощечки, которые Б.У. Кашкин после каждого выступления дарил зрителям. В этот период Малахин называет себя «панк-рок-скоморохом».

— В конце каждой песенки Б.У. Кашкин обращался с вопросом к аудитории, например, если в тексте было про маленькие глазки у крокодильчика, он спрашивал: «Крокодильчики среди вас есть?». Если кто-то поднимал руку, ему вручалась такая досочка. Это было абсолютно бесплатное дарение, потому что сам Б.У. Кашкин называл его «актом коммуникации».

Малахин сам играл на самых разных музыкальных инструментах. Почти все они, кроме старой доброй балалайки, были самодельными — собранными из подручных материалов: канализационных труб, разных металлических и корпусных деталей, старых термометров, фитингов и прочих найденных предметов. Такой широкий спектр материалов давал необычное, богатое звучание — из вещей, казавшихся хламом, он создавал живые инструменты и звучащие инсталляции. Фото: из презентации Тамары Галеевой

Второе важное направление в работе общества «Картинник» — роспись мусорных баков, заборов и гаражей в Свердловске. Эти действия можно рассматривать как ранние практики уличного искусства, в которых сочетаются игра, коллективность и стремление к свободному самовыражению. Галеева отмечает, что по сути, Малахин и «картинники» создавали в 1990–2000-е годы первые образцы городского стрит-арта.

— Евгений Малахин приехал в наш советский город, когда он выглядел очень брутально. Долгое время на протяжении 1970-х годов все приезжающие говорили: «У вас такой мрачный город, у вас такие суровые люди». Но чуть позже — 1980–1990-е годы — Б.У. Кашкин внес в него больше света, цвета и радости. Это очень мощный вклад в имидж города.

Б.У. Кашкин и общество «Картинники». Миниментальная живопись. 2000-е г. Фото: из презентации Тамары Галеевой

Сегодня от этого слоя городского искусства сохранились лишь фрагменты. Многие росписи утратили первоначальную яркость или исчезли вовсе. Тем не менее, отдельные участки — например, комплексы гаражей на улице Ленина — продолжают поддерживаться и частично обновляться, в том числе с согласия местных жителей. Они остаются редкими островками той художественной среды, которая когда-то активно формировалась усилиями Б. У. Кашкина и его единомышленников.

Народный дворник России

Портреты Е. Малахина от участников общества «Картинник» Фото: из презентации Тамары Галеевой

Все это время — с начала 1960-х по начало 1990-х годов — Малахин одновременном с активной творческой деятельностью продолжал работать инженером. Лишь в 1992 году он ушел на пенсию, несмотря на то, что вполне бы мог продолжать профессиональную карьеру. Галеева отмечает, что этот шаг был для него не завершением, а началом нового жизненного и творческого уклада. Малахин устраивается дворником в уже родной для него «Уралтехэнерго», что дает ему дополнительную свободу. Впоследствии он назовет себя «народным дворником России».

Е. Малахин 1990–2000-е гг. Фото: из презентации Тамары Галеевой

В этом периоде книжное творчество художника получает новое развитие: сохраняя преемственность с предыдущими этапами, но одновременно радикально меняя форму и материал. Если ранее Малахин работал с фотографией и самиздатом, то теперь основой его «книг» становится дерево. Тамара Галеева подчеркивает, что этот переход напрямую связан с опытом «иконопластики»: освоив резьбу и почувствовав выразительные возможности материала, художник перенес их в книжный формат.

— В «букашкинских» книжках от Малахина — конструкция, сама обработка дерева и, конечно, тексты. Они заметно отличаются от ранних — тех, что были в фотокнигах, более философские и развернутые. Здесь они очень короткие. Для автора важна именно работа со словом. Он делит их на отдельные слоги и получается другая сущность. Так, из простого слова «кора» рождаются новые значения и образы — «корал», «корабль», и подобные языковые трансформации становятся основой художественной структуры книги. Все они очень маленькие, но издательство Der Book выпустило их довольно много. Может быть, несколько сотен. Распространялись они бесплатно, в основном дарились. Сейчас их у нас в музее очень много. Что-то есть в музее изобразительных искусств и в частных коллекциях.

Б.У. Кашкин. Бук-арт. 1990-е гг. Фото: из презентации Тамары Галеевой

Память об этом опыте, как и о других сторонах творчества художника, сегодня во многом сосредоточена в музее Старика Б.У. Кашкина при Уральском федеральном университете. Открылось это пространство в 2008 году — спустя три года после смерти Малахина. Экспозиция занимает две комнаты и регулярно обновляется. В ней представлены различные направления творчества художника: от книг и объектов до документальных свидетельств его уличных и перформативных практик.

— Для нас Евгений Малахин не только лидер андеграундного движения, колоритная фигура, но это ещё и человек, который был очень талантливым педагогом. Он всегда умел найти язык с молодёжью. Я помню, в его бытность в начале 2000-х, когда ещё не было музея, Б.У. Кашкин говорил: «Слушайте, найдите мне помещение в университете. Я буду приходить к вам, лекции читать, беседовать со студентами». Тогда не получилось. Но после смерти его мечта сбылась и нам удалось поселить в его университете.

В 2021 году УрФУ издал книгу «Жив опять, привет, друзья», представляющее подробную иллюстрированную хронику жизни и творчества Евгения Малахина (1938–2005), более известного как Старик Букашкин. Издание подготовили сотрудники кафедры истории искусств и музееведения. Книга совмещает в себе жанры научно-биографического исследования, альбомного и отчасти справочного издания, предназначенного для читателей разных возрастов. Фото: из презентации Тамары Галеевой

Сегодня работы Евгения Малахина можно увидеть и в Томске на выставке «Старик Б.У. Кашкин. Фотограф, поэт и „рок-скоморох“ уральского искусства». Она подготовлена командой Сибирского филиала ГМИИ имени А. С. Пушкина совместно с сотрудниками УрФУ имени Б.Н. Ельцина. В экспозиции — документы и фотографии, рассказывающие о личности художника, объекты из серии «Иконопластика», экспериментальные фотографии и фотокниги, «морально-шинковательные» досочки, фотодокументации перформансов и видеоматериалы.

Посетить выставку «Старик Б.У. Кашкин. Фотограф, поэт и „рок-скоморох“ уральского искусства» можно до 20 сентября в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Текст: Алена Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».