Ледоход в Томске — 2026

Сегодня, 11 апреля, ледоход на Томи дошел до Томска. Очевидцы сообщают, что на площади Ленина дежурит МЧС, проходы к реке там ограничены сигнальной лентой, перед ними установлены запрещающие знаки.

Утром из-за угрозы затопления была перекрыта дорога к садовому товариществу «Нерудник». В Чёрной Речке вода зашла на территорию семи огородов.

Напомним, сегодня в районе Коммунального моста вода серьезно прибавила — на 5,99 метра за сутки, сейчас уровень составляет 777 см. На реке наблюдаются заторы и подвижки льда. На Оби голова ледохода приближается к региону, до границы с Томской областью осталось около 8 км.

Как Томск встретил ледоход — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

На все 100: досрочный этап ЕГЭ-2026 будут контролировать свыше трех тысяч видеокамер «Ростелекома»

19 марта 2026
Томские новости

В Томске моют тротуары

3 апреля 2026
Томские новости

Томь вскрылась в Кемеровской области

7 апреля 2026
Томские новости

Томская ДСК в 2025 году снизила чистую прибыль вдвое, выручку — на 34%

31 марта 2026
Томские новости

Подросток попал под колеса троллейбуса в Томске

19 марта 2026
Томские новости

Подросток попал под иномарку в Томске

23 марта 2026
Еда

Пасха в Томске 2026: где купить куличи, пасхи и десерты — обзор заведений

9 апреля 2026
Томские новости

Гастрономический сувенир из Томска: дрип-кофе с наличником

20 марта 2026
Томские новости

В Томске открылся ресторан китайской кухни «Цзисян»

3 апреля 2026