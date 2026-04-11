Ледоход в Томске — 2026

11 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 11 апреля, ледоход на Томи дошел до Томска. Очевидцы сообщают, что на площади Ленина дежурит МЧС, проходы к реке там ограничены сигнальной лентой, перед ними установлены запрещающие знаки.

Утром из-за угрозы затопления была перекрыта дорога к садовому товариществу «Нерудник». В Чёрной Речке вода зашла на территорию семи огородов.

Напомним, сегодня в районе Коммунального моста вода серьезно прибавила — на 5,99 метра за сутки, сейчас уровень составляет 777 см. На реке наблюдаются заторы и подвижки льда. На Оби голова ледохода приближается к региону, до границы с Томской областью осталось около 8 км.

Как Томск встретил ледоход — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

