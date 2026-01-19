Как создать атмосферу семейного праздника в нефтесервисной компании: секреты Томского филиала АО «ССК»

19 января 2026

В Томском филиале Сибирской Сервисной Компании не ищут новогоднее настроение — его творят своими руками. Ежегодные традиции филиала помогают не только создать атмосферу волшебного праздника и сплотить коллектив, но и укрепить корпоративные ценности.

Волшебство в рабочие будни

Каждый год в декабре здесь проходит конкурс новогоднего оформления кабинетов. Креатив сотрудников оценивает комиссия. В этот раз сотрудники вновь подготовились основательно. Офис стал похож на настоящую новогоднюю сказку: кабинеты украшены гирляндами, шарами, ёлочками разных размеров и цветов. На столах лежат сладкие угощения для гостей. Финансовый сектор удивил ёлкой из «купюр», а геологический отдел — самоваром с баранками.

Служба по работе с заказчиками стала одним из трёх победителей конкурса. Её сотрудники сделали своими руками стильную асимметричную ёлку и подготовили колесо фортуны с призами.

«Мне как творческому человеку такая идея очень по душе! Возможность отключить мозг от рабочей рутины и направить ресурс на развитие фантазии — мега-полезная вещь. Стрессоустойчивость повышается в разы! А поддержка и внимание руководства в виде подарков и благодарностей — выше всяких похвал», — рассказала начальник службы по работе с заказчиками Томского филиала АО «ССК» Любовь Энс.

Победителями конкурса также стали отдел кадров, кабинет которого «превратился» в сказочную деревню, и отдел по работе с имуществом. Его сотрудники смастерили из ваты и синтепона символ года — большую лошадь, которая встречала гостей прямо в центре кабинета.

«Большую часть времени мы проводим на работе, домой приходим уже уставшие. Поэтому, пока мы тут, хочется видеть красоту, и, конечно, слышать восторженные отзывы коллег, которые к нам заходят», — отметила начальник отдела по работе с имуществом Томского филиала АО «ССК» Анна Пугачева.

Праздник для самых важных гостей

Еще одна добрая традиция АО «ССК» — перед Новым годом радовать детей сотрудников. Каждый год команда административно-хозяйственного отдела компании тщательно продумывает подарочные тематические наборы, учитывающие возраст и интересы ребёнка. Тема этого года — «Навстречу мечте». Накануне Нового 2026 года набор путешественника получили более 3000 ребятишек в разных подразделениях ССК, в том числе дети сотрудников Томского филиала. Особое внимание и заботу уделили семьям и детям коллег, выполняющих свой долг в зоне СВО. Компания обеспечила каждую семью специальной материальной выплатой.

Организацией детских праздников в Томском филиале традиционно занимается Совет молодых специалистов. В этот раз мероприятие прошло в семейном парке развлечений — с батутами, горками и качелями. Поздравить ребятишек с Новым годом пришли Дед Мороз, Снегурочка, Эльза из мультфильма «Холодное сердце» и весёлый эльф. Сказочные герои развлекали детей играми, хороводами, песнями и провели для них фольгированную дискотеку и шоу мыльных пузырей. В конце праздника ребят ждал перекус с пиццей и сладкие подарки от Деда Мороза.

«Я в восторге, такая забота о сотрудниках и о наших детях! Это действительно объединяет коллектив, чувствуешь себя частью большой семьи. Ребёнок каждый год ждёт мероприятий от ССК. В предыдущие годы к нам домой приезжали Дед Мороз со Снегурочкой. В прошлом году мы ходили в театр и на мастер-класс по украшению пряников. Каждый год формат меняется, становится всё масштабнее, это очень здорово», — поделилась Ольга Усталова, мама Святослава, главный специалист группы сопровождения информационных систем Томского филиала АО «ССК».

«Я в первый раз участвую в таком мероприятии от компании папы, мне очень понравилось! Особенно понравился сладкий подарок и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Больше всего времени я провёл на батутах», — отметил Костя, сын ведущего специалиста по охране труда Томского филиала АО «ССК» Владимира Киреева.

«Особенно меня впечатлила фольгированная дискотека. И еда тоже очень вкусная! Очень интересно, что будет в следующем году, обязательно приду», — рассказала Ксения, дочь механика участка по ремонту и обслуживанию оборудования Томского филиала АО «ССК» Алексея Муранцева.

Поделиться чудом

Одна из самых душевных новогодних традиций филиала — делиться праздником с теми, кто особенно в этом нуждается. Ежегодно коллектив участвует в акции «Коробка храбрости» Благотворительного Фонда «Клуб Добряков». Перед Новым 2026 годом сотрудники собрали игрушки, книги и наборы для творчества для детей, проходящих лечение в стационаре и консультативно-диагностической поликлинике областной детской больницы.

«Мы не первый раз сотрудничаем с ССК. Неизменными остаются доброта и отзывчивость людей, которые здесь работают, — отметила Юлия Мекшина, куратор томского волонтёрского отделения Благотворительного Фонда „Клуб Добряков“. — Игрушки, которые сейчас собраны, пойдут в детскую больницу на Карла Маркса, 44 и в поликлинику на Кирова, 14А, где стоят „Коробки храбрости“ от нашего фонда».

Также Томский филиал Сибирской Сервисной Компании второй год передаёт сладкие подарки и игрушки подопечным Томской общественной организации инвалидов и опекунов детей-инвалидов «Движение».

«Праздник должен быть для всех! С удовольствием каждый год организуем мероприятия для наших детей и стараемся помочь тем, кто ждёт чуда больше всего. Эти традиции — отражение наших общих ценностей. Мы рады, что сотрудники всегда искренне откликаются на инициативы. Именно так строится большая, сплочённая и отзывчивая команда», — подчеркнул директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков.

Верный курс

Уже в феврале сотрудников ССК ожидает еще один большой праздник — компания отметит свое 26-летие. По традиции в Томском филиале пройдет подведение итогов и награждение отличившихся сотрудников. В Сибирской Сервисной Компании уверены: такое внимание к людям и поддержка общих ценностей закладывают прочный фундамент для будущих успехов.

АО «Сибирская Сервисная Компания» более 25 лет оказывает услуги для предприятий нефтегазодобывающего комплекса, обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы. Главная ценность АО «ССК» — команда профессионалов. Самое совершенное оборудование возможно применять, только когда есть высококвалифицированные кадры. За плечами предприятия четверть века успешных решений на благо энергетической безопасности России. Впереди — новые перспективы и новые достижения. Неизменными остаются главные принципы: надежность в партнерстве, качество в работе, уверенность в будущем.



