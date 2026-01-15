Мозаики и витражи. Как выглядит томский Дворец пионеров изнутри?

15 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Побывали сегодня во Дворце творчества детей и молодежи на улице Вершинина в рамках выездного совещания мэра Томска Дмитрия Махини.

Это здание — крупнейшее и старейшее учреждение дополнительного образования. Оно было построено в 1980 году и называлось тогда областным Дворцом пионеров. Проект здания из красного кирпича выполнили архитекторы Виктор Новиков и Петр Классен.

Особенность этого объекта — двухуровневый фасад и пристройка с мозаичным панно «Парад планет» руки томского художника Николая Беглюка. Сегодня она является, пожалуй, самым известным настенным монументальным произведением искусства в Томске. Внутри здания можно увидеть еще одну мозаику, а на входе — цветные стеклянные витражи.

По данным мэрии города, в настоящее время во Дворце обучаются около 10 тысяч воспитанников по 100 программам дополнительного образования. А в концертном зале, который сейчас обновляют, проходят городские мероприятия, концерты, а также репетиции и занятия творческих коллективов Дворца.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».