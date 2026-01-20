Сказочник Васнецов. Интервью с внучкой известного детского иллюстратора о томской выставке и вятских корнях

20 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Меньше двух недель осталось до окончания новогодней выставки «Видеть сказку». На ней можно познакомиться с работами одного из самых известных иллюстраторов детской книги XX века Юрия Васнецова.

Как готовилась экспозиция, какие работы там представлены и в чем уникальность васнецовских образов? Об этом и о том, как семья Юрия Алексеевича связана с теми самыми Васнецовыми — живописцами Виктором и Аполлинарием — мы поговорили с Марией, внучкой иллюстратора.

Видеть сказку

Выставка в Первом музее славянской мифологии «Видеть сказку» Фото: Савелий Петрушев

Мария Васнецова стала одной из первых посетительниц проекта «Видеть сказку». Прилетев в Томск из Санкт-Петербурга 8 декабря — еще до официального открытия выставки — она отправилась посмотреть экспозицию и познакомить томичей с историей деда на творческой встрече.

Выставка получилась живой и дышащей — такой, какой Мария её и представляла. Для погружения в сказку в пространстве музея реконструировали комнату с шифоньером из квартиры Васнецова, где можно примерить карнавальные костюмы, а на стене — проекция образов сказочных героев из мультфильмов «Кошкин дом» и «Теремок».

Мария Васнецова на выставка в Томске «Видеть сказку», декабрь 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

В самом начале экспозиции можно увидеть фрагменты рассказа В. Бианки «Болото», ожившие благодаря нейросетям. Иллюстрации именно к этому произведению не так известны, как другие. И мало кто знает, что сам текст книги был написан уже после того, как Юрий Алексеевич сделал рисунки. Внучка художника рассказывает:

— Однажды дед гулял по лесу и набрел на болото. Решил, что обязательно нужно нарисовать его обитателей. Для этого собрал мхи и травки, головастиков посадил в банки. Рисовал на болоте, рисовал дома. Это были многократно исправленные эскизы с наклеенными заплатками: герои обведены пальцем, рабочие, «живые» листы. В таком виде эти оригиналы хранятся в Русском музее. Дед показал их Лебедеву, который уже был мэтром на тот момент и направлял художников, начинавших карьеру в конце 1920-х, работать в детскую книгу. Тот назвал рисунки шедеврами и попросил Бианки сделать к ним текст.

Видео-арт с героями из рассказа «Болото» представлен в двух вариантах: один — создан с помощью ИИ, а второй — оживил художник Даниил Пяткин. Подойдя к экрану, посетитель сможет не только рассмотреть обитателей болота, но и послушать их звуки в наушниках. Фото: Савелий Петрушев

Рассказ «Болото» с иллюстрациями Васнецова вышел в начале 1930-х годов. Из-за низкого качества полиграфии рисунки получились не такими яркими, какими они были у художника. Несмотря на это, васнецовские головастики, ящерицы, жуки-плавунцы, совы и другие представители фауны запомнились читателям на долгие годы. Чтобы показать подлинные цвета обитателей болота глазами Васнецова, в 2021-м издательство «Белая ворона» выпустила репринт книги с иллюстрациями художника по эскизам из Русского музея.

Копии иллюстраций Васнецова для рассказа «Болото», по которым вышел репринт книги в 2021 году, можно рассмотреть на выставке в Первом музее славянской мифологии. Фото: Савелий Петрушев

Первоначально появилась идея выставить в Томском Первом музее славянской мифологии несколько репродукций Васнецова. Но томичи развили идею в полноценную выставку. В процессе обсуждения деталей выяснилось, что кроме репродукций, в семье художника хранятся оригинальные автолитографии Васнецова. Среди них — популярные иллюстрации к сказкам «Конек-Горбунок», «Репка», «Три медведя», «Теремок», «Кошкин дом».

Фото: Савелий Петрушев

— Мы с мамой (Наталья Юрьевна — младшая дочь Васнецова — прим. авт.) решили, что отправим в Томск оригинальные автолитографии, это достаточно редкие в наше время произведения, — говорит Мария.

Одной из первых работ Васнецова стали рисунки к стихотворению Даниила Хармса «О том, как папа застрелил мне хорька». Оно вышло отдельной книгой в 1930-м году. Мария отмечает: в семейной коллекции издания нет, поэтому в музее иллюстрации представлены видеорядом на экране: «Это очень редкая книга, она не переиздавалась никогда. Тут васнецовская природа еще не характерна для него, как будто это детские рисунки. Тогда он только искал свой стиль». Фото: Савелий Петрушев

Центральное место в экспозиции занимает эстамп «Вятская зима».

— Концепцию собирали исходя из тех изображений, что были у нас в распоряжении, — рассказывает Дарья Скерневская, арт-менеджер и куратор выставочных проектов Музея славянской мифологии. — «Вятская зима», конечно, среди всех, максимально особенная, так как Юрий Васнецов — уроженец Вятки и всегда вдохновлялся своей родиной. Поэтому было принято решение этот эстамп поместить отдельно и ни с чем не смешивать.

Рассматривая эстамп «Вятская зима», Мария Васнецова отмечает: «Когда я ехала из аэропорта утром, видела похожий пейзаж — еще темно, лес, дым из труб, крыши в снегу... Я подумала: как же это похоже на то, что изобразил дед. Он часто замечал какие-то незаметные вещи в природе, вникал в детали, на которые редко кто обращает внимания. Каждое утро ходил в лес или на рыбалку, когда жил на даче: бывало, не принесет рыбы, а принесёт маленький букетик каких-то совершенно невзрачных цветочков. А потом эти обычные растения, не вызывающие восторга и удивления, превращались в орнаментальные композиции и декоративные элементы его работ». Фото: Савелий Петрушев

«Вятская зима» — на нежно-голубом стенде, рядом с цитатами Васнецова из интервью 1970-х годов детскому журналу «Пионер». Из них мы узнаём, что любил художник, как смотрел на мир и на что обращал внимание. Мария говорит — дед был противоречивым человеком, это проявлялось и в творчестве, и в отношениях, и в быту:

Он художник яркой сказки, цвета в проиллюстрированных им книжках — красный и синий, те, на которые реагируют маленькие дети до года, — рассказывает Мария. — Но при этом его любимые цвета — черный, охра и золото. Есть даже такое высказывание у кого-то из художников, что у Васнецова чёрный всегда разный и всегда живой. Интересно то, что черный, охра и красный — это же цвета икон! Я хочу заняться этой темой в его творчестве, она никогда не исследовалась.

Фото: Савелий Петрушев

По словам Марии, религия была в жизни Васнецова с детства: его отец был священником, как и дед по материнской линии. Но, несмотря на это, Юрий Алексеевич никогда не говорил о церкви открыто и не оставил об этом никаких записей.

Вятские корни

Семья и малая родина занимали важное место в творчестве Васнецова, многие образы он создал, основываясь на воспоминания из детства. Фото: Савелий Петрушев

Юрий Васнецов — ровесник ХХ века, он родился в 1900 на Вятке, в одноименном губернском городе. Многое из его биографии того периода удалось узнать благодаря рассказам Юрия Алексеевича, которые при каждой возможности записывала жена иллюстратора Галина Михайловна. Так собрались пять томов с воспоминаниями и материалами по биографии художника, которые были изданы в течение последнего десятилетия.

— Летом вся семья Васнецовых ездила к дедушке и бабушке по материнской линии в деревню Ухтым. Ухтымский дед был большой выдумщик и озорник. Я думаю, что Юрий Алексеевич от него унаследовал умение фантазировать, — говорит Мария. — Раньше эта деревенька, видимо, была центром церковного прихода, там огромнейший храм, к сожалению, сейчас разрушенный, но сейчас она умирает.

Выставку сопровождают яркие цитаты, отсылающие нас к биографии художника Например, рядом с иллюстрациями Васнецова к сказке «Конек-Горбунок» приведены следующие его слова: «Морозы были большие. Лошадки вятские славились. Очень я их любил! Мохнатенькая, черненькая на снегу зимой, какая-то добрая, милая такая лошадка». Фото: Савелий Петрушев

Род Васнецовых известен не только на Вятке, но и за ее пределами. Его самыми яркими представителями стали братья-художники Виктор и Апполинарий Васнецовы. Несмотря на то, что при жизни Юрий Алексеевич то ли из скромности, то из-за незнания всегда отрицал родство со знаменитыми живописцами, генеалогические исследования подтвердили их связь. Их общий предок — Дмитрий Васнецов, служивший в XVII веке псаломщиком в вятском Успенском монастыре.

— Родовым местом по мужской линии было село Ошеть, — говорит Мария. — Оттуда берет начало васнецовский род: у Дмитрия Васнецова было несколько сыновей. Одна ветвь — Виктор и Апполинарий Васнецовы, другая — наш дедушка. Первая быстро уехала из Ошети, сейчас их родовым гнездом считается село Рябово. А линия Юрия, видимо, осталась. Его отец, Алексей Михайлович, стал последним Васнецовым из Ошети, потом его перевели служить в Вятку из-за хорошего голоса.

В своих воспоминаниях Васнецов рассказывает, что с самого детства помогал отцу в Троицком соборе на Вятке (на фото). Чтобы пойти с отцом в церковь ранним утром, маленький Юра ложился спать на его шубу в сенях. Утром отец вытаскивал из-под мальчика шубу — сын просыпался. «Был я живой мальчишка, без дела не сидел, без дела не жил. Всегда что-то делал», — вспоминал про свое детство Юрий Алексеевич уже во взрослом возрасте. Фото: urzhum-uezd.ortox.ru

Деревянный дом священнослужителей Васнецовых в селе Ошеть разобрали в конце 1980-х годов. Сейчас на его месте расположен частный музей крестьянского быта с настоящей русской печкой. В память о прежних хозяевах установлена табличка «Здесь жила семья священнослужителей Васнецовых».

В Кирове — бывшей Вятке — до сих пор сохранился дом, где жила семья Юрия Алексеевича. Он расположен недалеко от утраченного Троицкого собора и отмечен мемориальной доской.

Потешки и апокалипсис

Фото: Савелий Петрушев

Умение видеть в простоте уникальное сделало Юрия Васнецова востребованным художником. Он известен своими иллюстрациями к произведениям Маршака, Толстого, Ершова и Чуковского. Но особое место в его творчестве занимают рисунки к «малым формам фольклора». Да и Госпремию СССР он получил как раз за серию работ к книжкам с потешками, колыбельными и частушками «Радуга-дуга» и «Ладушки», несмотря на то, что в их могло быть всего по четыре строчки, а как таковой сюжет — отсутствовал.

— Мне кажется, что малые формы были очень близки Васнецову по концентрации юмора в народном творчестве, прошедшем фильтр столетий. Фольклор — это загадочная вещь: тут и мистика, и связь с природой, и единение жизни и смерти, — говорит Мария. — Например, те же «Ладушки» — это на самом деле стихи о мертвой бабушке, это про общение с мертвым миром, это совсем непросто: почему там ели кашку, пили бражку? Бражку же дети не пьют, а пьют ее на поминках. А ладошка к ладошке — это один из старинных славянских обрядов, с помощью которого общались с миром мертвых. Фото: Савелий Петрушев

Знакомые всем сказки «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба» — тоже очень простые, но все они с двойным дном и полны символизма, отмечает Мария. Это и пытался отразить Васнецов в своих работах:

— Режиссер Норштейн говорил, что иллюстрации Васнецова — это клад для кинематографа. В каждой — несколько разных сюжетов, больше, чем в тексте. Возьмем «Курочку Рябу». Это сказка про апокалипсис. Яйцо — это символ жизни, как в сказке про Кощея Бессмертного. В древнем культурном сознании из неживого появляется живое — птенец. А золото — это символ смерти, загробного мира. До нас доходит обычно укороченная версия этой сказки, не вполне логичная даже для детей. А если прочитать ее целиком, то там, когда разбивается яичко, не то, что дед и баба плачут, а даже попадья, которая месила тесто, услышав, что разбили золотое яичко, тесто на пол вылила и стала им пол мыть, поп сжёг книги и т.д. Мне этой темой очень интересно заниматься — смотреть, как именно в творчестве деда она отразилась, запрятаны ли в его работах эти смыслы, в том числе, религиозные, — поясняет Мария.

А сказка «Репка» тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. В народной культуре большой урожай репы мог быть и предвестником проблем, как в других сказках про репу, где она связана с опасностью или даже смертью. Поэтому вытащить репу — это лишь одна победа в цепочке жизни, которая не отменяет других трудностей. Фото: Савелий Петрушев

Васнецова отмечает, что у Юрия Алексеевича всегда была тяга к «чуднОму» — реальности на грани с волшебством. По словам нашей собеседницы, его работы часто сравнивали с детскими рисунками, даже жена Васнецова Галина Михайловна говорила, что он всю жизнь «играл в свои картинки». Возможно, потому что он сам был близок к детям, ему удалось стать одним из немногих крупных художников, иллюстрирующий малые формы фольклора.

Душа компании

Как отмечает Мария, на своих праздниках в ленинградской квартире Васнецовы всегда хорошо угощали: на столе были шпроты, огурцы, квашеная капуста, сервелат, сиг холодного или горячего копчения, а еще — домашние пельмени, которые лепили всей семьей из расчета по 100 штук на каждого гостя. Фото: Савелий Петрушев

«Детскость» Васнецова проявлялась и в обычной жизни. Часто в ленинградской квартире устраивались домашние посиделки в небольшом кругу друзей с театрализованными представлениями, яркими костюмами, веселыми номерами и угощениями из ресторана «ЮрГал», названного так по первым буквам из имен супругов Васнецовых — Юрия и Галины. Специально к таким встречам хозяин рисовал афиши и программки, где прописывал, что будет подано гостям на стол, а также во сколько закончится праздник.

Дед был не только сказочником в книгах. Жизнь семьи тоже была похожа на сказку, которую Юрий Алексеевич создавал для своего ближайшего круга. Для него жизнь не делилась на творчество и бытовуху, ему очень важно было впускать в нее волшебство. Поэтому большое значение уделялось устройству праздников, — рассказывает внучка художника.

— На фото моя мама, ее сестры Наташа и Лиза и молодой дед в костюме черкеса. Вятка славится своими дымковскими игрушками, он и сам в детстве мальчишкой расписывал их, продавал на ярмарках и так подрабатывал. На какой-то его день рождения дочери приготовили сюрприз: сделали костюмы наиболее известных игрушек — это всадник на лошади в исполнении тети Лизы, и «Кормилица» — в этой роли была моя мама. Все костюмы сделаны из картона, какие-то их кусочки сохранились у нас на антресолях. Я недавно нашла, например, сохранившегося целиком младенца кормилицы и лошадь по частям, потому что она очень большая, — говорит Васнецова. Фото: Савелий Петрушев

А на других фотографиях — юбилей близкого друга Васнецова еще со времен жизни на Вятке, художника и писателя Евгения Чарушина. По словам Марии, ее дед, мама и тетя приготовили к этому празднику цирковое представление: девушки исполнили роли гимнасток-танцовщиц, а Юрий Алексеевич — укротителя:

— Сюртук, который был на нем тогда, сохранился, — рассказывает внучка художника. — Все это делалось своими руками, не было же никаких магазинов: купленная дешевая ткань расписывалась кисточкой, жокейка — из картона...

— Купальники гимнасток для дочерей Васнецова — Натальи и Елизаветы были сделаны из крышечек от молочных бутылок — рассказывает Мария. — В советское время молоко, сливки, кефир, ряженка продавались в таких толстых стеклянных бутылках, а закрывались крышечками из плотной фольги разного цвета: молоко — серебряного, кефир — зеленого, сливки — розового. Крышечки нашивались, а юбочки делали из гофрированной бумаги (на фото Наталья и Лиза, а также их мама Галина Михайловна). Фото: Савелий Петрушев

Васнецов всегда был душой компании и заводилой. Еще будучи учеником Вятской мужской гимназии, он стал распорядителем танцев — человеком, который организует пары танцующих. Васнецов вспоминал, что ему очень нравились эти вечера, куда он приходил в костюме с сиреневым бантом. Но несмотря на веселость, гостеприимство и тягу к перевоплощениям, он был, по словам Марии, человеком очень скромным и замкнутым:

Все праздники всегда организовывал дед, он и других на это вдохновлял. В доме нередко бывали гости. Но только если их звали — иначе прийти было нельзя, просто никто бы не открыл дверь. Дед очень очень чурался общества и любых общественных нагрузок. Его как-то выдвинули в Союзе художников возглавить какую-то комиссию. А он так испугался, покраснел, встал — он легко краснел, был таким трогательным в этот момент — и чуть не дрожащим голосом сказал: «Я не могу, у меня самоотвод, у меня две девочки». Все засмеялись, а потом появилась карикатура в газете «Правда», где Васнецов кормит грудью двух младенцев — это друзья-художники так поиздевались.

Особым праздником в семье Васнецовых считался Новый год. Он, как и Пасха, отмечался только в семейном кругу, без гостей и шумных посиделок. Специально к новогоднему столу дед Юра сам выбирал елку. Один из таких моментов с нарядным атрибутом Нового года запечатлен на фотографии 1950-го года, где Юрий Алексеевич с дочерьми — Лизой и Наташей. Фото: Савелий Петрушев

Тайный живописец

Большая часть знаменитых иллюстраций Васнецова — это автолитографии. По словам Марии, любовь к этой технике ее деду привил художественный редактор издательства «Детгиз» Владимир Лебедев. В сложные 1930-е годы, когда авторы были ограничены в своих возможностях для воплощения творческих идей, литография стала для них золотой серединой между малоформатной книжной графикой и большой живописью:

— Дед очень увлекся этой техникой, потому что в ней всегда был элемент неожиданности в том, как лягут цвета на бумагу. Эти вещи были очень востребованы в 1930–1950 г.г., их печатали огромными тиражами в книжках. Были литографии и большого формата, которые украшали детские сады и поликлиники. Говорят, что и вагоны в электричках! Видимо, с подачи Лебедева у художников была такая идея — создавать картинки на стенах для разглядывания, чтобы у ребёнка была пища для размышления и рассказа.

Оригинальные автолитографии Васнецова для сказки «Конек-Горбунок» Фото: Савелий Петрушев

Однако уже после смерти Васнецова в конце 1970-х годов стало известно, что он не только был мастером печатной графики, но и уникальным живописцем. Как объясняет Мария, эти работы долго ждали своего часа из-за преследований, которым подвергались в то время художники:

— Многие перестали заниматься живописью в 1930-е годы. А дед все равно создавал свои пейзажи, но в стол. Никто не знал, не видел, кроме самого близкого круга друзей, что он пишет. Его называли «тайным живописцем». Первая выставка этих работ состоялась в 1979 году в Русском музее, и тогда все просто пооткрывали рты. Сейчас его пейзажи хранятся в музеях и частных коллекциях.

Фото: из коллекции Русского музея

Васнецов как художник складывался в бурные 1920-е годы. Он переехал в Петроград, поступил на живописный факультет ВХУТЕИН. Это было время быстрых перемен, новых течений и разговоров об искусстве. Васнецов с интересом впитывал знания. Его учителями стали Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин. Первые произведения Юрия были в духе времени. Сначала пейзажи под влиянием Матюшина, потом объективизм Малевича и работа с цветом как у Петрова-Водкина.

Ю. Васнецов. «Натюрморт. В мастерской Малевича», 1927–1928 гг. Фото: из коллекции Русского музея

В начале 1930-х годов, когда Васнецов поступил в Академию художеств, он начал все больше уходить в живопись. Искусствоведы называют этот период в творчестве художника временем зарождения нового самобытного стиля, который мог развиться в совершенно уникальное, ни на кого не похожее течение. Итогом этой работы должна была стать картина «Поповский пир» — но она так и не была написана:

— Были наработки к этой картине: сделаны эскизы церковного старосты и дамы с мышкой. Последняя считается одной из самых известных живописных работ Васнецова. Она большая, хранится в Русском музее. С одной стороны, в ней есть немного гротеска, с другой — полотно написано с любовью к домашней провинциальной мещанской культуре. Для Васнецова эти занавесочки на окнах, герани — родные и близкие вещи. Никакой критики там не предполагалось, хотя и писали, что «Поповский пир» — это сатира на поповский быт. Конечно, нет. Просто Васнецов умел видеть красоту в обыденном, и эти образы были для него важны.

Ю. Васнецов. «Дама с мышкой», 1932–1934 гг. Фото: из коллекции Русского музея

Мария отмечает, что вдохновение художник черпал из своего детства, вятской глубинки, провинциальной жизни. Впоследствии, когда в советском искусстве началась борьба с формализмом, Васнецов практически прекратил работу в области живописи. Писал натюрморты с букетами и пейзажи. На них он изображал места, где жил — вятские деревни, Киров, Ленинград, дачу в Рощино и Комарово, Эстонию.

Ухтым — семейный бренд

По словам Марии, миссия проекта «Ухтым» в том, чтобы повседневные предметы — календари на стене, полотенца на кухне, подушки на диване — формировали эстетический вкус у детей без навязывания и нравоучений. В будущем она хотела бы открыть отдельное васнецовское пространство. Фото: Савелий Петрушев

Сегодня Мария Васнецова занимается популяризацией наследия дедушки. Она создала фонд Юрия Васнецова и стала вдохновительницей семейного проекта «УХТЫМ», который создает календари, открытки, шоперы, полотенца, елочные игрушки, подушки и много чего еще с иллюстрациями Юрия Алексеевича. Название бренда отсылает к корням художника, откуда он черпал свое вдохновении.

— Первый календарь мы сделали в декабре 2019 года, — рассказывает Мария. — Оказалось, что иллюстрации деда очень декоративны и хорошо ложатся на дизайн текстиля. Та же Сорока-Белобока и на полотенце, и на других изделиях выглядит очень орнаментально и нарядно. Это создает атмосферу дома: не просто красивую и уютную, но и наполненную смыслом, связью с историей и добрыми эмоциями. Наше «выплескивание» сказки со страниц книг в реальную жизнь подталкивает к работе с домашним пространством в сторону большего тепла, которое понятно разным поколениям. Фото: Савелий Петрушев

Как отмечает внучка художника, в разных городах России — и не только — инициативные группы активно работают с васнецовским наследием, создавая новые проекты и места. Так, например, в Японии поклонник творчества Васнецова, известный мультипликатор Хаяо Миядзаки оформил один из залов временной выставки Музея Гибли в стиле сказки «Три медведя», вдохновившись образами советского иллюстратора.

Ю. Васнецов, Эскиз обложки к сказке Л. Н. Толстого «Три медведя». Л.: Детгиз, 1935 г. Фото: из коллекции Русского музея

Я считаю, что у творчества Васнецова большой выставочно-пространственный потенциал — и в плане создания пространств, и каких-то арт-объектов, и в плане атмосферы. Можно к этой работе привлекать детей. Например, сделать галерею детского рисунка. С Русским музеем мы устраивали конкурс, где дети рисовали не сказки, а пытались оформить объекты по-васнецовски — с вывесками и плакатами. Дед сам в юности рисовал вывески и расписывал лавки и ставни. Один из мальчиков нарисовал «Яндекс-доставку». Васнецовский кот там идет с коробом, на котором написано: «Доставлю ещё горячее». Эта тема — поле для творчества.

«Ухтым» открыт для самых разных коллабораций. Мария отмечает — не все проекты делаются с ее участием. Часто Васнецова копируют просто потому, что его творчество понятно и доступно детям. И в тоже время, говорит она, это высокое академическое искусство, проникнутое народной культурой, в которой вырос Васнецов.

Выставка «Видеть сказку» будет работать в Первом музее славянской мифологии до 1 февраля. Стоимость билетов — 350/400 рублей.

Текст: Алёна Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».