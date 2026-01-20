Сказочник Васнецов. Интервью с внучкой известного детского иллюстратора о томской выставке и вятских корнях
Меньше двух недель осталось до окончания новогодней выставки «Видеть сказку». На ней можно познакомиться с работами одного из самых известных иллюстраторов детской книги XX века Юрия Васнецова.
Как готовилась экспозиция, какие работы там представлены и в чем уникальность васнецовских образов? Об этом и о том, как семья Юрия Алексеевича связана с теми самыми Васнецовыми — живописцами Виктором и Аполлинарием — мы поговорили с Марией, внучкой иллюстратора.
Видеть сказку
Мария Васнецова стала одной из первых посетительниц проекта «Видеть сказку». Прилетев в Томск из Санкт-Петербурга 8 декабря — еще до официального открытия выставки — она отправилась посмотреть экспозицию и познакомить томичей с историей деда на творческой встрече.
Выставка получилась живой и дышащей — такой, какой Мария её и представляла. Для погружения в сказку в пространстве музея реконструировали комнату с шифоньером из квартиры Васнецова, где можно примерить карнавальные костюмы, а на стене — проекция образов сказочных героев из мультфильмов «Кошкин дом» и «Теремок».
В самом начале экспозиции можно увидеть фрагменты рассказа В. Бианки «Болото», ожившие благодаря нейросетям. Иллюстрации именно к этому произведению не так известны, как другие. И мало кто знает, что сам текст книги был написан уже после того, как Юрий Алексеевич сделал рисунки. Внучка художника рассказывает:
— Однажды дед гулял по лесу и набрел на болото. Решил, что обязательно нужно нарисовать его обитателей. Для этого собрал мхи и травки, головастиков посадил в банки. Рисовал на болоте, рисовал дома. Это были многократно исправленные эскизы с наклеенными заплатками: герои обведены пальцем, рабочие, «живые» листы. В таком виде эти оригиналы хранятся в Русском музее. Дед показал их Лебедеву, который уже был мэтром на тот момент и направлял художников, начинавших карьеру в конце 1920-х, работать в детскую книгу. Тот назвал рисунки шедеврами и попросил Бианки сделать к ним текст.
Рассказ «Болото» с иллюстрациями Васнецова вышел в начале 1930-х годов. Из-за низкого качества полиграфии рисунки получились не такими яркими, какими они были у художника. Несмотря на это, васнецовские головастики, ящерицы, жуки-плавунцы, совы и другие представители фауны запомнились читателям на долгие годы. Чтобы показать подлинные цвета обитателей болота глазами Васнецова, в 2021-м издательство «Белая ворона» выпустила репринт книги с иллюстрациями художника по эскизам из Русского музея.
Первоначально появилась идея выставить в Томском Первом музее славянской мифологии несколько репродукций Васнецова. Но томичи развили идею в полноценную выставку. В процессе обсуждения деталей выяснилось, что кроме репродукций, в семье художника хранятся оригинальные автолитографии Васнецова. Среди них — популярные иллюстрации к сказкам «Конек-Горбунок», «Репка», «Три медведя», «Теремок», «Кошкин дом».
— Мы с мамой (Наталья Юрьевна — младшая дочь Васнецова — прим. авт.) решили, что отправим в Томск оригинальные автолитографии, это достаточно редкие в наше время произведения, — говорит Мария.
Центральное место в экспозиции занимает эстамп «Вятская зима».
— Концепцию собирали исходя из тех изображений, что были у нас в распоряжении, — рассказывает Дарья Скерневская, арт-менеджер и куратор выставочных проектов Музея славянской мифологии. — «Вятская зима», конечно, среди всех, максимально особенная, так как Юрий Васнецов — уроженец Вятки и всегда вдохновлялся своей родиной. Поэтому было принято решение этот эстамп поместить отдельно и ни с чем не смешивать.
«Вятская зима» — на нежно-голубом стенде, рядом с цитатами Васнецова из интервью 1970-х годов детскому журналу «Пионер». Из них мы узнаём, что любил художник, как смотрел на мир и на что обращал внимание. Мария говорит — дед был противоречивым человеком, это проявлялось и в творчестве, и в отношениях, и в быту:
Он художник яркой сказки, цвета в проиллюстрированных им книжках — красный и синий, те, на которые реагируют маленькие дети до года, — рассказывает Мария. — Но при этом его любимые цвета — черный, охра и золото. Есть даже такое высказывание у кого-то из художников, что у Васнецова чёрный всегда разный и всегда живой. Интересно то, что черный, охра и красный — это же цвета икон! Я хочу заняться этой темой в его творчестве, она никогда не исследовалась.
По словам Марии, религия была в жизни Васнецова с детства: его отец был священником, как и дед по материнской линии. Но, несмотря на это, Юрий Алексеевич никогда не говорил о церкви открыто и не оставил об этом никаких записей.
Вятские корни
Юрий Васнецов — ровесник ХХ века, он родился в 1900 на Вятке, в одноименном губернском городе. Многое из его биографии того периода удалось узнать благодаря рассказам Юрия Алексеевича, которые при каждой возможности записывала жена иллюстратора Галина Михайловна. Так собрались пять томов с воспоминаниями и материалами по биографии художника, которые были изданы в течение последнего десятилетия.
— Летом вся семья Васнецовых ездила к дедушке и бабушке по материнской линии в деревню Ухтым. Ухтымский дед был большой выдумщик и озорник. Я думаю, что Юрий Алексеевич от него унаследовал умение фантазировать, — говорит Мария. — Раньше эта деревенька, видимо, была центром церковного прихода, там огромнейший храм, к сожалению, сейчас разрушенный, но сейчас она умирает.
Род Васнецовых известен не только на Вятке, но и за ее пределами. Его самыми яркими представителями стали братья-художники Виктор и Апполинарий Васнецовы. Несмотря на то, что при жизни Юрий Алексеевич то ли из скромности, то из-за незнания всегда отрицал родство со знаменитыми живописцами, генеалогические исследования подтвердили их связь. Их общий предок — Дмитрий Васнецов, служивший в XVII веке псаломщиком в вятском Успенском монастыре.
— Родовым местом по мужской линии было село Ошеть, — говорит Мария. — Оттуда берет начало васнецовский род: у Дмитрия Васнецова было несколько сыновей. Одна ветвь — Виктор и Апполинарий Васнецовы, другая — наш дедушка. Первая быстро уехала из Ошети, сейчас их родовым гнездом считается село Рябово. А линия Юрия, видимо, осталась. Его отец, Алексей Михайлович, стал последним Васнецовым из Ошети, потом его перевели служить в Вятку из-за хорошего голоса.
Деревянный дом священнослужителей Васнецовых в селе Ошеть разобрали в конце 1980-х годов. Сейчас на его месте расположен частный музей крестьянского быта с настоящей русской печкой. В память о прежних хозяевах установлена табличка «Здесь жила семья священнослужителей Васнецовых».
В Кирове — бывшей Вятке — до сих пор сохранился дом, где жила семья Юрия Алексеевича. Он расположен недалеко от утраченного Троицкого собора и отмечен мемориальной доской.
Потешки и апокалипсис
Умение видеть в простоте уникальное сделало Юрия Васнецова востребованным художником. Он известен своими иллюстрациями к произведениям Маршака, Толстого, Ершова и Чуковского. Но особое место в его творчестве занимают рисунки к «малым формам фольклора». Да и Госпремию СССР он получил как раз за серию работ к книжкам с потешками, колыбельными и частушками «Радуга-дуга» и «Ладушки», несмотря на то, что в их могло быть всего по четыре строчки, а как таковой сюжет — отсутствовал.
Знакомые всем сказки «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба» — тоже очень простые, но все они с двойным дном и полны символизма, отмечает Мария. Это и пытался отразить Васнецов в своих работах:
— Режиссер Норштейн говорил, что иллюстрации Васнецова — это клад для кинематографа. В каждой — несколько разных сюжетов, больше, чем в тексте. Возьмем «Курочку Рябу». Это сказка про апокалипсис. Яйцо — это символ жизни, как в сказке про Кощея Бессмертного. В древнем культурном сознании из неживого появляется живое — птенец. А золото — это символ смерти, загробного мира. До нас доходит обычно укороченная версия этой сказки, не вполне логичная даже для детей. А если прочитать ее целиком, то там, когда разбивается яичко, не то, что дед и баба плачут, а даже попадья, которая месила тесто, услышав, что разбили золотое яичко, тесто на пол вылила и стала им пол мыть, поп сжёг книги и т.д. Мне этой темой очень интересно заниматься — смотреть, как именно в творчестве деда она отразилась, запрятаны ли в его работах эти смыслы, в том числе, религиозные, — поясняет Мария.
Васнецова отмечает, что у Юрия Алексеевича всегда была тяга к «чуднОму» — реальности на грани с волшебством. По словам нашей собеседницы, его работы часто сравнивали с детскими рисунками, даже жена Васнецова Галина Михайловна говорила, что он всю жизнь «играл в свои картинки». Возможно, потому что он сам был близок к детям, ему удалось стать одним из немногих крупных художников, иллюстрирующий малые формы фольклора.
Душа компании
«Детскость» Васнецова проявлялась и в обычной жизни. Часто в ленинградской квартире устраивались домашние посиделки в небольшом кругу друзей с театрализованными представлениями, яркими костюмами, веселыми номерами и угощениями из ресторана «ЮрГал», названного так по первым буквам из имен супругов Васнецовых — Юрия и Галины. Специально к таким встречам хозяин рисовал афиши и программки, где прописывал, что будет подано гостям на стол, а также во сколько закончится праздник.
Дед был не только сказочником в книгах. Жизнь семьи тоже была похожа на сказку, которую Юрий Алексеевич создавал для своего ближайшего круга. Для него жизнь не делилась на творчество и бытовуху, ему очень важно было впускать в нее волшебство. Поэтому большое значение уделялось устройству праздников, — рассказывает внучка художника.
А на других фотографиях — юбилей близкого друга Васнецова еще со времен жизни на Вятке, художника и писателя Евгения Чарушина. По словам Марии, ее дед, мама и тетя приготовили к этому празднику цирковое представление: девушки исполнили роли гимнасток-танцовщиц, а Юрий Алексеевич — укротителя:
— Сюртук, который был на нем тогда, сохранился, — рассказывает внучка художника. — Все это делалось своими руками, не было же никаких магазинов: купленная дешевая ткань расписывалась кисточкой, жокейка — из картона...
Васнецов всегда был душой компании и заводилой. Еще будучи учеником Вятской мужской гимназии, он стал распорядителем танцев — человеком, который организует пары танцующих. Васнецов вспоминал, что ему очень нравились эти вечера, куда он приходил в костюме с сиреневым бантом. Но несмотря на веселость, гостеприимство и тягу к перевоплощениям, он был, по словам Марии, человеком очень скромным и замкнутым:
Все праздники всегда организовывал дед, он и других на это вдохновлял. В доме нередко бывали гости. Но только если их звали — иначе прийти было нельзя, просто никто бы не открыл дверь. Дед очень очень чурался общества и любых общественных нагрузок. Его как-то выдвинули в Союзе художников возглавить какую-то комиссию. А он так испугался, покраснел, встал — он легко краснел, был таким трогательным в этот момент — и чуть не дрожащим голосом сказал: «Я не могу, у меня самоотвод, у меня две девочки». Все засмеялись, а потом появилась карикатура в газете «Правда», где Васнецов кормит грудью двух младенцев — это друзья-художники так поиздевались.
Тайный живописец
Большая часть знаменитых иллюстраций Васнецова — это автолитографии. По словам Марии, любовь к этой технике ее деду привил художественный редактор издательства «Детгиз» Владимир Лебедев. В сложные 1930-е годы, когда авторы были ограничены в своих возможностях для воплощения творческих идей, литография стала для них золотой серединой между малоформатной книжной графикой и большой живописью:
— Дед очень увлекся этой техникой, потому что в ней всегда был элемент неожиданности в том, как лягут цвета на бумагу. Эти вещи были очень востребованы в 1930–1950 г.г., их печатали огромными тиражами в книжках. Были литографии и большого формата, которые украшали детские сады и поликлиники. Говорят, что и вагоны в электричках! Видимо, с подачи Лебедева у художников была такая идея — создавать картинки на стенах для разглядывания, чтобы у ребёнка была пища для размышления и рассказа.
Однако уже после смерти Васнецова в конце 1970-х годов стало известно, что он не только был мастером печатной графики, но и уникальным живописцем. Как объясняет Мария, эти работы долго ждали своего часа из-за преследований, которым подвергались в то время художники:
— Многие перестали заниматься живописью в 1930-е годы. А дед все равно создавал свои пейзажи, но в стол. Никто не знал, не видел, кроме самого близкого круга друзей, что он пишет. Его называли «тайным живописцем». Первая выставка этих работ состоялась в 1979 году в Русском музее, и тогда все просто пооткрывали рты. Сейчас его пейзажи хранятся в музеях и частных коллекциях.
Васнецов как художник складывался в бурные 1920-е годы. Он переехал в Петроград, поступил на живописный факультет ВХУТЕИН. Это было время быстрых перемен, новых течений и разговоров об искусстве. Васнецов с интересом впитывал знания. Его учителями стали Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин. Первые произведения Юрия были в духе времени. Сначала пейзажи под влиянием Матюшина, потом объективизм Малевича и работа с цветом как у Петрова-Водкина.
В начале 1930-х годов, когда Васнецов поступил в Академию художеств, он начал все больше уходить в живопись. Искусствоведы называют этот период в творчестве художника временем зарождения нового самобытного стиля, который мог развиться в совершенно уникальное, ни на кого не похожее течение. Итогом этой работы должна была стать картина «Поповский пир» — но она так и не была написана:
— Были наработки к этой картине: сделаны эскизы церковного старосты и дамы с мышкой. Последняя считается одной из самых известных живописных работ Васнецова. Она большая, хранится в Русском музее. С одной стороны, в ней есть немного гротеска, с другой — полотно написано с любовью к домашней провинциальной мещанской культуре. Для Васнецова эти занавесочки на окнах, герани — родные и близкие вещи. Никакой критики там не предполагалось, хотя и писали, что «Поповский пир» — это сатира на поповский быт. Конечно, нет. Просто Васнецов умел видеть красоту в обыденном, и эти образы были для него важны.
Мария отмечает, что вдохновение художник черпал из своего детства, вятской глубинки, провинциальной жизни. Впоследствии, когда в советском искусстве началась борьба с формализмом, Васнецов практически прекратил работу в области живописи. Писал натюрморты с букетами и пейзажи. На них он изображал места, где жил — вятские деревни, Киров, Ленинград, дачу в Рощино и Комарово, Эстонию.
Ухтым — семейный бренд
Сегодня Мария Васнецова занимается популяризацией наследия дедушки. Она создала фонд Юрия Васнецова и стала вдохновительницей семейного проекта «УХТЫМ», который создает календари, открытки, шоперы, полотенца, елочные игрушки, подушки и много чего еще с иллюстрациями Юрия Алексеевича. Название бренда отсылает к корням художника, откуда он черпал свое вдохновении.
Как отмечает внучка художника, в разных городах России — и не только — инициативные группы активно работают с васнецовским наследием, создавая новые проекты и места. Так, например, в Японии поклонник творчества Васнецова, известный мультипликатор Хаяо Миядзаки оформил один из залов временной выставки Музея Гибли в стиле сказки «Три медведя», вдохновившись образами советского иллюстратора.
Я считаю, что у творчества Васнецова большой выставочно-пространственный потенциал — и в плане создания пространств, и каких-то арт-объектов, и в плане атмосферы. Можно к этой работе привлекать детей. Например, сделать галерею детского рисунка. С Русским музеем мы устраивали конкурс, где дети рисовали не сказки, а пытались оформить объекты по-васнецовски — с вывесками и плакатами. Дед сам в юности рисовал вывески и расписывал лавки и ставни. Один из мальчиков нарисовал «Яндекс-доставку». Васнецовский кот там идет с коробом, на котором написано: «Доставлю ещё горячее». Эта тема — поле для творчества.
«Ухтым» открыт для самых разных коллабораций. Мария отмечает — не все проекты делаются с ее участием. Часто Васнецова копируют просто потому, что его творчество понятно и доступно детям. И в тоже время, говорит она, это высокое академическое искусство, проникнутое народной культурой, в которой вырос Васнецов.
Выставка «Видеть сказку» будет работать в Первом музее славянской мифологии до 1 февраля. Стоимость билетов — 350/400 рублей.
Текст: Алёна Попова
