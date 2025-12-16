Анатомия Томска. Киоски в городе

Сегодня в нашем совместном с мэрией города проекте «Анатомия Томска» рассказываем о ежедневно используемой части городской инфраструктуры — киосках.

Городские киоски и павильоны — вещь парадоксальная. С одной стороны, это самый «быстрый» малый бизнес: точка рядом с домом, кофе навынос, сезонная торговля, мелкие услуги. С другой, именно «нестационарные торговые объекты» — НТО — часто становятся источником споров: где можно ставить, что считать законным, кто отвечает за вид улиц и кто платит за демонтаж, если объект установлен самовольно. И как много киосков было демонтировано в разных районах за последние годы?

Но для начала, расскажем историю городских нестационарных объектов.

Киоски: без «визуального шума»

Сегодня требования к размещению и внешнему виду НТО в Томске задаёт постановление мэра города № 536 «О порядке размещения временных (некапитальных) объектов…». В нём фиксируются базовые параметры — от площади до цвета стен.

Каким должен быть киоск в Томске

По действующим требованиям предельная площадь по основным видам НТО такая:

павильон — не более 25 м²

киоск — не более 10 м²

торговый автомат (вендинг) — не более 2,5 м²

торговая палатка — не более 5 м²

Допустимые типовые цвета — светло-серый, графитовый серый и шоколадно-коричневый.

Чем могут заниматься такие точки: работать в сферах мелкорозничной торговли, общепита, бытовых услуг.

Как поставить киоск легально

Если собрать все шаги в одну понятную схему, получается следующий маршрут:

Обратиться в районную администрацию — уполномоченный орган принимает обращения и ведёт договоры/аукционы.

Проверить, включено ли место в схему размещения НТО.

Если включено — будет инициирована процедура аукциона.

Если не включено — придется пройти этап включения места, с согласованиями и комиссией, и уже потом — аукцион;

Соблюсти требования к параметрам и внешнему виду, включая цветовую гамму и, в ряде случаев, обязательное оборудование.

Законные и «самовольные»: сколько объектов в районах

Пройдемся по городским районам. По данным их администраций картина выглядит так.

В Октябрьском районе сегодня 181 НТО, из них самовольно размещенных — 20. В 2024-м году было демонтировано 18, из них 16 — силами собственников, 2 — за счёт администрации. В этом году — 6 (из них 1 — подрядной организацией).

В Кировском районе по договору с администрацией размещено 105 киосков, еще на 4 есть договора. Без разрешительных документов здесь также установлены 20 точек. В 2024 году 20 были снесены, в этом году убрали еще 21 объект, главным образом, все сносы финансировались не из бюджета.

В Ленинском районе больше всего киосков — по данным февральской инвентаризации, 219 НТО. И снова 20 незаконных объектов. В прошлом году таких было демонтировано 8, в этом — 14, все добровольно.

В Советском районе всего 130 НТО, самовольно размещены 21. В прошлом году здесь демонтировали 17 неузаконенных точек, из них 5 — за счёт бюджета, в этом — 16 и 4 соответственно. Средняя стоимость демонтажа (по данным Кировского и Ленинского районов) составляет чуть менее 20 тыс. рублей.

Срок, который дается на добровольный демонтаж — 14 дней. Затем три дня уходит на подготовку соответствующего распоряжения районной администрации. Далее следует принудительный демонтаж. Он начинается не ранее, чем через неделю после размещения распоряжения на портале мэрии и в СМИ. Этот порядок действует по всему городу.

Как выглядит «демонтаж по правилам» Общий принцип во всех районах один: снос самовольно размещённых объектов проводится по постановлению администрации Томска № 345 — оно задаёт порядок освобождения территории от самовольных объектов (включая НТО до 25 м²). Есть нюансы, в зависимости от района — сроки, бюджет на снос и так далее. Из этих деталей складывается реальность: «снести быстро» получается не всегда, даже если объект очевидно проблемный.

Почему город «упорядочивает» киоски

Интерес к киоскам не исчезает, спрос на их установку не просто есть, он еще и растет — например, в Ленинском районе. В администрации Октябрьского района прямо говорят, что он «не ослабевает» даже на фоне супермаркетов и ТЦ. Советский фиксирует стабильность. Но у города есть важная задача: убрать визуальный хаос и свести разрозненные объекты к понятному стандарту. Эту логику хорошо формулирует первый заместитель мэра Томска Николай Глебович:

— Наш город открыт для малого бизнеса. Процедура установки нестационарных объектов торговли максимально проста и прозрачна: если вы хотите работать у нас — приходите в районную администрацию, и вам обязательно помогут, подскажут, как правильно оформить документы. Однако город — это единый организм, и мы все вместе должны заботиться о его облике и атмосфере. Поэтому по поручению мэра Томска Дмитрия Махини мы приводим весь город к визуальному единообразию.

По словам Глебовича, в этой логике предприниматель является не только участником рынка, но и городской культуры: принимает на себя не только коммерческую, но и социальную ответственность. Внешний вид торговой точки должен соответствовать утверждённым стандартам.

— Мы ждем, что предприниматель станет активным участником жизни района. А именно: будет содержать в чистоте прилегающую территорию и обязательно присоединится к празднованию главных городских событий — Нового года, Дня Победы, других масштабных праздников. Украшение входных зон и витрин в единой стилистике города — это наш вклад в создание праздничного, душевного настроения для всех жителей. — говорит Глебович. — Отдельная благодарность тем, кто уже так работает. Вы — наши надёжные партнёры.

Проспект Фрунзе: пример «комплексного ремонта»

Проспект Фрунзе, где ремонт шёл по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — особенно показательный кейс по части работы с НТО. Позиция мэра Томска Дмитрия Махини заключается в следующем: ремонт должен быть комплексным, а значит, улица очищается от ларьков и павильонов, которые мешают создать цельное пространство.

— Эта задача была важна, прежде всего, для людей — для обеспечения их безопасности, комфорта и создания красивого городского пространства. До начала работ на проспекте было зарегистрировано 38 нестационарных торговых объектов, часть из которых размещалась самовольно. Из них мы демонтировали в общей сложности 26 объектов. При этом мы стремились действовать цивилизованно и взвешенно: если была возможность не сносить, а переместить павильон в другое место, то мы делали это, — говорит Николай Глебович. — Сегодня мы видим результат — обновлённый проспект Фрунзе получился действительно очень красивым, гармоничным, без визуального шума и хаоса. Это стало возможным благодаря слаженной работе и ответственному подходу всех сторон.

