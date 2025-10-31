В Томске почтили память жертв политических репрессий

31 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 30 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» прошел цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Помимо сборных экскурсий по постоянной экспозиции организаторы открыли временную выставку «Недосягаемые Соловки». Она посвящена находившемуся на Соловецких островах исправительно-трудовому лагерю для политических и уголовных заключенных. В экспозицию вошли предметы, найденные волонтером Мемориального музея во время экспедиции на архипелаг в августе 2023 года, а также книги из фондов Томского областного краеведческого музея.

Также в рамках программы прошел показ документально-публицистического фильма «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы» Марины Голдовской. Лента запечатлела эпоху лагерного социализма на основе документов и киноматериалов. Картина была удостоена специального приза жюри Амстердамского международного фестиваля документального кино 1989 года и получила особое признание жюри кинофестиваля «Сандэнс».

Фото: Савелий Петрушев

