18+
18+
мероприятия день памяти интересные новости Томска музеи Город, Культура в Томске, Томские новости
РЕКЛАМА

В Томске почтили память жертв политических репрессий

Накануне, 30 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» прошел цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Помимо сборных экскурсий по постоянной экспозиции организаторы открыли временную выставку «Недосягаемые Соловки». Она посвящена находившемуся на Соловецких островах исправительно-трудовому лагерю для политических и уголовных заключенных. В экспозицию вошли предметы, найденные волонтером Мемориального музея во время экспедиции на архипелаг в августе 2023 года, а также книги из фондов Томского областного краеведческого музея.

Также в рамках программы прошел показ документально-публицистического фильма «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы» Марины Голдовской. Лента запечатлела эпоху лагерного социализма на основе документов и киноматериалов. Картина была удостоена специального приза жюри Амстердамского международного фестиваля документального кино 1989 года и получила особое признание жюри кинофестиваля «Сандэнс».

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Бронзовая белка появилась в Университетской роще Томска

6 октября 2025
Томские новости

В Томске открылась выставка к юбилею родникового водопровода ТГУ

31 октября 2025
Томские новости

Деревянный дом на Совпартшкольном, 6а в Томске планируют отремонтировать до конца октября

24 октября 2025
Томские новости

В Томске открылось «теплое» кафе со «школьной» пиццей и славянскими орнаментами

17 октября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

17 октября 2025
Томские новости

В Томской области стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Газпром нефти»

22 октября 2025
Люди

Юрий Беляев: фотограф-изобретатель, который помогал плавить уран

2 октября 2025
Томские новости

В ближайшие дни томичей ждут морозы

11 октября 2025
Томские новости

Еще четыре «дома за рубль» выставят на торги в Томске

22 октября 2025