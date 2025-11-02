18+
растения интересные новости Томска куда сходить зелень красивые фото ботанический сад тгу выставка
В Томском Ботсаду расцвели «золотые цветки»

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета проходит «Хризантемовый сезон». Увидеть растения, чье название в переводе с древнегреческого означает «золотой цветок», можно на соответствующей выставке до 5 ноября.

История выведения сортов хризантем насчитывает несколько тысяч лет: первые садовые формы этой культуры появились в 551 году до н. э. в Китае, о чем упоминается в произведениях Конфуция. В Россию золотой цветок завезли сравнительно недавно — в середине XIX века.

Коллекция хризантем ботсада ТГУ в настоящий момент насчитывает более 130 сортов. Цвести они начинают в августе, но основная часть распускается в сентябре. Эти сроки могут меняться в зависимости от погодных условий года.

В экспозиции ботанического сада можно увидеть 40 сортов хризантем: простые и махровые, мелкоцветковые, среднецветковые и крупноцветковые. Некоторые из них образуют цветущий шар. Экспозиция будет меняться по мере смены периодов цветения у разных сортов.

Посетить выставку можно в эксурсионные дни — четверг, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Стоимость билета: взрослый — 500 рублей, льготный — 300 рублей.

Фото: Савелий Петрушев

