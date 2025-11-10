ТОЛХ. 8 вопросов о Томском обществе любителей художеств

10 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Эркин Сулайманов

Лукия Мурина Художница, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

В Музее деревянного зодчества работает выставка «Томское общество любителей художеств» (ТОЛХ).

Что это за общество, кто и зачем создал его в начале ХХ века в Томске, кто туда входил? Как появились периодические выставки? Какие вечеринки устраивали любители художеств и чем на них занимались?

Рассказываем в нашем материале.

Кто и зачем создал Томское общество любителей художеств?

Томск в начале XX века был не просто губернским городом, но образовательным и культурным центром. Открытие в 1888 году Императорского Томского университета привело к расцвету художественной жизни города: приезжали архитекторы, живописцы и университетская интеллигенция. Художница Лидия Базанова, описывая Томск художественный 1900-х годов, отмечала, что выставки были очень редким явлением, но несмотря на это, томичи интересовались изобразительным искусством. А чтобы с ним познакомиться, необходимо было ехать в Центральную Россию или за границу.

В то время художники остро ощущали нехватку профессионального общения и потребность в контакте с публикой. Эти проблемы обсуждались на «пятницах» в доме художницы Лидии Базановой. Именно ей и ее единомышленникам принадлежала идея создания ТОЛХ.

Стимулом к созданию общества послужил успех Первой периодической выставки картин томских художников в 1909 году. Одновременно с ней проходила персональная выставка барнаульского художника-импрессиониста Андрея Никулина, учившегося в Париже и привезшего новаторские эффекты живописи в Сибирь. Регулярно устраивал персональные выставки художник Владимир Вучичевич, а затем и другие авторы.

Андрей Никулин на фоне выставки картин. 1913 декабрь. Фото: Саратовский музей имени А. Н. Радищева

Андрей Осипович Никулин. Париж, Люксембургский бульвар, 1905 г. Фото: из фондов Государственного художественного музея Алтайского края

Художественная жизнь закипела так, что Григорий Потанин в 1909 году в одном из писем писал, что всё его время поглотили выставки: «Мы здесь живем в мире искусства». Всё подталкивало к объединению.

Итак, 15 марта 1909 года в помещении Томской биржи на площади Ленина 2 состоялось учредительное собрание общества, где обсудили устав, цели и задачи.

Что это за общество любителей художеств?

Томское общество любителей художеств — объединение художников и любителей искусств. В него входили наиболее активные томские художники: выпускницы Московского училища живописи, ваяния и зодчества Лидия Базанова и Ольга Воронова-Виноградова, ученица известного педагога Павла Чистякова Августа Капустина, выпускник Академии художеств Вильгельм Лукин и другие. Кроме того, к ТОЛХ присоединились архитекторы, выпускники Академии художеств: Товий Фишель и Константин Лыгин, выпускник Института гражданских инженеров Андрей Крячков.

В обществе состояли и сибиряки, например, алтайский художник, ученик Ивана Шишкина Григорий Гуркин, барнаулец Андрей Никулин. Известные российские художники Василий Суриков и Илья Репин были почетными членами ТОЛХ.

В наиболее успешные годы общество насчитывало 120 членов, из них активное участие в работе общества принимали лишь единицы, остальные были сочувствующими и поддерживающими. Среди них: исследователь Сибири, «областник», прививающий художникам интерес к культуре коренных народов — Григорий Потанин; этнограф, редактор газеты «Сибирская жизнь» Александр Адрианов; общественный деятель и просветитель Петр Макушин и другие.

Выставка «Томское общество любителей художеств». Музей деревянного зодчества Фото: Эркин Сулайманов

Миссией ТОЛХ было объединение художников и любителей искусства, распространение искусства среди широкой публики через проведение выставок, чтение лекций и выпуск художественных изданий. Среди целей общества было изучение художественного творчества местного населения. Общество также планировало оказывать материальную помощь нуждающимся художникам и ученикам художественных школ. Уже тогда члены ТОЛХ чувствовали острую необходимость в художественном образовании — их амбициозной мечтой было открыть художественно-промышленную школу и музей. За десять лет существования общества любителям художеств удалось осуществить многое из задуманного.

Зачем ТОЛХ устраивало периодические выставки?

Ежегодные выставки были ярким событием в художественной жизни Томска, да и в целом в Сибири. Они традиционно проводились в рождественские дни с 26 декабря по 6 января. Первую Периодическую выставку, на рубеже 1908–1909 годов, устроили художники Лидия Базанова, Августа Капустина, Вильгельм Лукин, Захарий Рокачевский, Николай Ткаченко и Михаил Щеглов. Именно они впоследствии станут организаторами ТОЛХ.

Произведений на первой выставке было представлено много — 350, они были выполнены за предыдущие годы. Наиболее значительно, по мнению критиков, на выставке смотрелась Лидия Базанова. Она показала там более 30 произведений и заявила о себе как о состоявшейся художнице. На фотографии с I Периодической выставки можно оценить масштаб ее творчества.

Именно Базанову пресса выделяла как заметную фигуру во всех периодических выставках. Стоит отметить, что Периодические выставки активно освещались в газете «Сибирская жизнь», авторами публикаций выступали как сами члены ТОЛХ, так и критики, писавшие под псевдонимами. Первую выставку они оценили высоко.

Лидия Базанова с сыном на I Периодической выставке. Томск, 1908–1909 г.г. Фото: из фондов ТОКМ

Состав художников на второй Периодической выставке был примерно таким же, как и в первый раз. Третья стала по-настоящему сибирской: 400 произведений сорока двух художников, из них двадцать авторов — из городов Сибири. Выставку посетило 2 500 человек.

VI Периодическая выставка картин 1913 г. Из альбома, подаренного В.И. Лукину учеником А. Федотовым. 1914 г. Публикуется впервые Фото: дофондовое хранение ТОКМ

VI Периодическая выставка картин на Рождество 1913 г. Из альбома, подаренного В.И. Лукину учеником А. Федотовым. 1914 г. Публикуется впервые Фото: дофондовое хранение ТОКМ

Устраивали Периодические выставки в Гоголевском доме на Набережной реки Ушайки 20. Все они отличались масштабом и регулярно собирали тысячи посетителей, хотя и шли с переменным успехом. Регулярно об экспозициях публиковались критические статьи и заметки. Издавались каталоги.

Лидия Базанова в статье от 30 октября 1911 года, посвященной выставке картин живописца Семена Прохорова, руководившего классами живописи и рисования ТОЛХ, отмечала, что непрерывный ряд этих событий очень оживил томскую жизнь за «последние четыре года».

VI Периодическая выставка картин 1913 г. Из альбома, подаренного В.И. Лукину учеником А. Федотовым. 1914 г. Публикуется впервые Фото: дофондовое хранение ТОКМ

В выставках, кроме томичей-членов ТОЛХ, участвовали и сибирские художники первой величины: Андрей Никулин, Григорий Гуркин, Дмитрий Каратанов. Кроме того, организаторы всегда старались привлечь художников из европейской части России — Петра Кончаловского, Александра Маковского, Илью Машкова.

1. Обложка каталога 10-й периодической выставки, из фондов ТОКМ;

2. Обложка каталога IX Периодической выставки. 1917, из архива Александра Казачкова

Регулярно появлялись и новые имена. Так, открытием десятой выставки стал художник Казимир Зеленевский, только что вернувшийся из венской Академии художеств. Критики отмечали и мастерство учеников Ильи Репина — Семена Прохорова и Николая Горенбурга, выделяли живопись Митрофана Полякова.

Николай Горенбург. Профиль детской головки. Первая четверть XX в. Фото: из фондов ТОХМ

Митрофан Поляков. Тропинка До 1918. Холст, масло. Фото: из фондов ТОХМ

Периодические выставки, безусловно, задавали общий ритм художественной жизни города. Но критики отмечали, что события были разного уровня, в экспозициях встречалось мало больших законченных работ, зачастую лидировали натурные этюды небольшого формата. По фотографиям и критическим заметкам можно сказать, что внутри экспозиции были похожи на соединение несколько персональных проектов, где отдельные художники показывали десятки работ.

Последняя, одиннадцатая выставка, была скромной по масштабу и проходила в небольшом помещении.

Зачем ТОЛХ открыли вечерние рисовальные классы?

Вейсберг, Головин, Федотов. Урок живописи (nature — mort). Из альбома, подаренного В.И. Лукину учеником А. Федотовым. 1914. Публикуется впервые Фото: дофондовое хранение ТОКМ

К сожалению, художественно-промышленной школе в том виде, как ее представляли члены ТОЛХ, не суждено было открыться. Министерство торговли и промышленности, в ведении которого находились подобные школы, встретило эту идею сочувственно и предложило искать местные средства.

При этом в министерстве заботливо посчитали, что открытие школы будет стоить 45 тысяч рублей, но можно сэкономить и открыть художественно-ремесленную учебную мастерскую, которая обойдется в 15—20 тысяч рублей. Таких средств у города тоже не было. На выделенные городской управой 300 рублей ТОЛХ открыли вечерние рисовальные классы. Из-за нехватки средств первое время томские художники — Ольга Виноградова, Антонина Воронина-Уткина, Михаил Щеглов — преподавали безвозмездно.

1. Антонина Воронина-Уткина. Из архива Александра Казачкова;

2. Ольга Воронова-Виноградова. Из коллекции Владимира Филиппова;

3. Михаил Щеглов.

Желающих учиться было много, но смогли принять только 36 человек. В 1911 году проект все-таки переименовали в школу живописи и ваяния. Предполагалось, что в ней нужно будет посещать три класса: головной (рисование гипсовых голов), фигурный и натурный. В школу принимались лица любого пола, звания и сословия старше 12 лет. Для зачисления необходимо было нарисовать гипсовую голову и натурщика. Плата за посещение школы составляла 30 рублей и вносилась по полугодиям.

Наиболее подходящим для школы оказался верхний этаж Гоголевского дома. Там классы располагались до 1914 года. Какое-то время школа находилась в Доме науки (СНОСКА: сейчас в этом здании располагается Томский театр куклы и актера «Скоморох»). Из-за нехватки площадей её тогда могли посещать всего тридцать человек вместо ста, как раньше. Субсидий на содержание классов постоянно не хватало.

Ученическая выставка на Пасху 1914 г. Из альбома, подаренного В.И. Лукину учеником А. Федотовым. 1914. Публикуется впервые Фото: дофондовое хранение ТОКМ

К 1915 году средств на содержание курсов у ТОЛХ не было совсем. Обращение в Академию художеств и просьба о субсидии не увенчались успехом. Размещение в Доме науки по обстоятельствам военного времени было недопустимым, курсам грозило закрытие до более благоприятных времен.

Учебный 1916 год классы живописи и рисования встретили в помещении в центре города, на углу улицы Миллионной (СНОСКА: современный проспект Ленина) и переулка Тецковского (СНОСКА: современный Кооперативный). Руководил классами приглашенный художник Андрей Малько, ученик живописца Константина Коровина. Кроме классических занятий в классах, он предлагал работу на природе.

Существовать помогали также средства от регулярно проводимых выставок: например, в январе 1917 года выставка, устроенная на Святки, собрала 400 рублей.

Василий Малько. Огородницы. До 1917. Холст, масло Фото: из фондов ТОХМ

В 1919 году классами руководил Николай Шульпинов, позже — Павел Тарский. Занятия шли в помещении частной мужской гимназии по адресу Монастырская 16.

Произведение Николая Шульпинова в экспозиции «Томское общество любителей художеств». Музей деревянного зодчества Фото: Эркин Сулайманов

Классы просуществовали до середины 1919 года. Работы учащихся курсов можно было регулярно видеть на выставках в пасхальные дни. Среди учеников школы были малоизвестные сегодня Сергей Крыжановский, Михаил Пепеляев, и ставшие впоследствии классиками советского искусства Николай Котов, Михаил Черемных, Георгий Лавров.

Причём здесь Илья Репин?

В экспозиции в Музее деревянного зодчества представлен единственный в Томске офорт Ильи Репина. Портрет художника П. Шиндлера. 1875. Бумага, офорт Фото: из фондов ТОХМ

Илья Репин был почетным членом ТОЛХ и часто помогал томским художникам. Так, благодаря его поддержке и настойчивости, Академия художеств прислала учебные гипсы. Репин по просьбе общества отправил руководить школой своего ученика, молодого художника Семёна Прохорова, который окончил Академию художеств и недавно вернулся из заграничных путешествий.

Ученическая выставка на Пасху 1913 г. Преподаватель С.М. Прохоров (ученики Гойна и Вербицкий). Из альбома, подаренного В.И. Лукину учеником А. Федотовым. 1914. Публикуется впервые Фото: дофондовое хранение ТОКМ

Илья Репин высоко оценил программу школы. Поэтому убедить молодого художника поехать в далекую Сибирь ему было нетрудно. Прохоров не только блестяще руководил образовательным процессом, но и поразил критиков талантливыми работами на своей персональной выставке.

1. Семен Прохоров. На берегу озера;

2. Иван Яковлевич Хазов. Портрет художника Н.Г. Горенбурга. До 1916 г. Фото: из фондов ТОХМ

Осенью 1914 года Прохоров покинул школу, и ТОЛХ вновь обратилось к Репину за рекомендацией достойного художника и руководителя. Илья Ефимович отправил своего ученика Николая Горенбурга. Некоторое время тот учился в Париже, до переезда в Томск жил преимущественно в Финляндии. Горенбург руководил классами до февраля 1915 года.

Произведение Ильи Репина в экспозиции «Томское общество любителей художеств». Музей деревянного зодчества Фото: Эркин Сулайманов

В связи с частой сменой руководителей школы в газете «Сибирская жизнь» разгорелись споры. Поводом стало решение в целях экономии заменить приглашенного художника за «100 рублей», на «неизвестного самоучку за 50 рублей».

Что такое «Наша вечеринка»?

Щеглов М.М. Наша вечеринка. 1910. Бумага, акварель, чернила. У исследователей есть предположения, кто на ней изображен. Смотрим слева направо: неизвестный в сером костюме, сидит в очках поэт Георгий Вяткин, спиной — этнограф Александр Адрианов, ученый Григорий Потанин, рыжеволосая Мария Щеглова (жена художника Михаила Щеглова), в черном — художница Инна Аронова, сам Щеглов — в центре в синих ботинках, за ним — неизвестный, с густыми усами — художник Николай Молотилов, в серой юбке — художница Софья Просвиркина. В дверях стоит писатель Вячеслав Шишков. Натурщица — в правом углу. Фото: из фондов ТОХМ

«Наша вечеринка» — так называется дружеский шарж, выполненный Михаилом Щегловым. Вечера совместного рисования или, как их называли участники — «вечеринки», наиболее оживленно проходили в 1910 и 1914 годах. Устраивались они в гимназии Натальи Тихонравовой.

Встречи сопровождались не только групповым рисованием с натуры, но и включали лекции, чтение поэзии, а иногда и пение. Объявления о таких вечеринках можно было встретить в газете «Сибирская жизнь». Публиковались не только сами анонсы художественных вечеров, но и отчеты о том, как они проходили. Отмечалось, что главный интерес вечера — совместное рисование художников и любителей.

Судя по таким публикациям в «Сибирской жизни», наиболее интересно художники и любители жили весной 1910 года. Фото: Сибирская жизнь. Томск, 1910. №59

Акварель Щеглова «Наша вечеринка», созданная в ноябре 1910 года, была показана на Периодической выставке 1910–1911 годов. Современники писали, что художнику удалось передать сходство и характеры изображённых. Эту акварель можно сейчас увидеть на выставке в Музее деревянного зодчества.

Сохранилась и серия графических портретов, сделанных на вечерах в помещении гимназии Тихонравовой. Предположительно событие, портреты с которого мы видим, состоялось вечером в среду, 31 марта 1910 года: художники Михаил Щеглов, Викентий Оржешко, Инна Аронова, Антонина Воронина рисовали с натуры барона, начальника Томского округа путей сообщения Бьёрна Аминова и жену художника Щеглова. На другой вечеринке позировали Григорий Потанин и барон Аминов.

1. Григорий Козлов. Портрет Б.А. Аминова. 1910. Бумага, карандаш;

2. Антонина Воронина-Уткина. Портрет Б.А. Аминова. 1910. Бумага, уголь, карандаш;

Михаил Щеглов. Портрет Б.А. Аминова. 1910. Бумага, карандаш, цветной карандаш. Фото: из фондов ТОХМ

Возможно, именно портреты, сделанные в тот вечер, висят сейчас в экспозиции в Музее деревянного зодчества.

Где посмотреть произведения художников ТОЛХ?

Выставка «Томское общество любителей художеств». Музей деревянного зодчества Фото: Эркин Сулайманов

К сожалению, до наших дней дошло не так много произведений, относящихся к этому важному для Томска и Сибири художественному этапу. Фотографии с выставок при этом тоже очень редки. Каталоги периодических и персональных выставок не содержали иллюстративного материала — зачастую в них лишь перечислены названия произведений. Поэтому сегодня трудно восстановить общую картину тех выставок.

1. Казимир Зеленевский. Дама в качалке. 1918 г.;

2. Митрофан Поляков. Стога. 1915 г. Фото: из фондов ТОХМ

А те редкие произведения (причем это могут быть не самые выдающиеся работы художников), которые хранятся в томских музеях, конечно, не могут во всей полноте отразить уровень искусства в городе начала ХХ века.

Наследие ТОЛХ отчасти представлено в постоянной экспозиции Томского областного художественного музеях: это работы А. Малько, М. Полякова, К. Зеленевского.

Открытие выставки «Томское общество любителей художеств». Музей деревянного зодчества Фото: Эркин Сулайманов

Последний раз во всей полноте коллекция художественного музея произведений начала XX века экспонировалась в начале 2000-х. Поэтому выставка, которая сейчас работает в Музее деревянного зодчества — уникальная возможность увидеть произведения членов ТОЛХ.

Где в Томске можно встретить места, связанные с ТОЛХ?

Несмотря на всего десятилетний период существования общества, карта с местами, связанными с ТОЛХ, довольно масштабна. Выставки, собрания Томского общества любителей художеств, вечеринки с рисованием, чтение открытых лекций — эти события охватывали весь исторический центр города.

Фото: Сибирская жизнь. Томск, 1910. №50

Отметим наиболее значительные и одновременно не очевидные точки. Пожалуй, главным местом был Гоголевский дом (Набережная реки Ушайки, 20), где проходили периодические выставки ТОЛХ, какое-то время занимались классы общества.

Гоголевский дом Фото: Серафима Кузина, из архива издания

«Вечеринки» преимущественно устраивали в гимназии Натальи Тихонравовой, которая располагалась на углу улицы Крылова и сегодняшнего проспекта Фрунзе.

Дом Карнакова на Почтамтской улице (современный проспект Ленина, 72 — прим. авт.) известен еще и тем, что 21 октября 1911 года там проходила выставка художника С. М. Прохорова.

Дом Карнакова Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В здании Общественного собрания на современном проспекте Ленина проходила выставка Григория Гуркина.

Общественное собрание Фото: Серафима Кузина, из архива издания

А на улице Кузнецова, 30 (Черепичная 28 — прим. авт.), где жила семья Виноградовых, проходил сбор произведений для VIII периодической выставки и вечера.

Если захочется окунуться в художественную жизнь начала ХХ века с головой, то стоит обратиться к газете «Сибирская жизнь». Газета, основанная Петром Макушиным — главный источник информации об этом периоде. Сам издатель и Александр Адрианов (главный редактор газеты) были членами-учредителями ТОЛХ, поэтому события из художественной жизни Томска попадали на страницы «Сибирской жизни». Объявления о курсах, выставках, вечеринках, критические заметки, отчеты о деятельности, скандалы, интриги — все это можно найти в газете.

Источники:

Сибирская жизнь. — 1910. — № 57. — С. 3.

Сибирская жизнь. — 1910. — № 73. — С. 3.

Сибирская жизнь. — 1910. — № 283. — С. 4.

Сибирская жизнь. — 1910. — № 288. — С. 2.

Сибирская жизнь. — 1911. — № 124. — С. 3.

Сибирская жизнь. — 1911. — № 239. — С. 3.

Сибирская жизнь. — 1914. — № 135. — С. 3.

Сибирская жизнь. — 1915. — № 162. — С. 3.

Сибирская жизнь. — 1915. — № 242. — С. 2.

Сибирская жизнь. — 1916. — № 192.

Сибирская жизнь. — 1917. — № 13. — С. 3.

Сибирская жизнь. — 1919. — № 14. — С. 1.

Томск художественный: Начало XX века: К 90-летию Томского общества любителей художеств: Каталог выставки. 2002,-88 с.

Хроника художественной жизни Томска. 1909–1919 гг.: К 90-летию Томского общества любителей художеств: (По материалам газеты «Сибирская жизнь»).-Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. — 170 с.

Художественная жизнь Томска. 1917-1918: Хроника. Архивные документы и материалы. Каталоги / Отв. ред. Л. И.Овчинникова. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. — 148 с.

Благодарим за подготовку материала: Людмилу Исаеву, Николая Исаева, Софью Кугаевскую, Эркина Сулайманова, Инну Тюрину, Наталью Фролову.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».