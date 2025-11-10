ТОЛХ. 8 вопросов о Томском обществе любителей художеств
В Музее деревянного зодчества работает выставка «Томское общество любителей художеств» (ТОЛХ).
Что это за общество, кто и зачем создал его в начале ХХ века в Томске, кто туда входил? Как появились периодические выставки? Какие вечеринки устраивали любители художеств и чем на них занимались?
Рассказываем в нашем материале.
Кто и зачем создал Томское общество любителей художеств?
Томск в начале XX века был не просто губернским городом, но образовательным и культурным центром. Открытие в 1888 году Императорского Томского университета привело к расцвету художественной жизни города: приезжали архитекторы, живописцы и университетская интеллигенция. Художница Лидия Базанова, описывая Томск художественный 1900-х годов, отмечала, что выставки были очень редким явлением, но несмотря на это, томичи интересовались изобразительным искусством. А чтобы с ним познакомиться, необходимо было ехать в Центральную Россию или за границу.
В то время художники остро ощущали нехватку профессионального общения и потребность в контакте с публикой. Эти проблемы обсуждались на «пятницах» в доме художницы Лидии Базановой. Именно ей и ее единомышленникам принадлежала идея создания ТОЛХ.
Стимулом к созданию общества послужил успех Первой периодической выставки картин томских художников в 1909 году. Одновременно с ней проходила персональная выставка барнаульского художника-импрессиониста Андрея Никулина, учившегося в Париже и привезшего новаторские эффекты живописи в Сибирь. Регулярно устраивал персональные выставки художник Владимир Вучичевич, а затем и другие авторы.
Художественная жизнь закипела так, что Григорий Потанин в 1909 году в одном из писем писал, что всё его время поглотили выставки: «Мы здесь живем в мире искусства». Всё подталкивало к объединению.
Итак, 15 марта 1909 года в помещении Томской биржи на площади Ленина 2 состоялось учредительное собрание общества, где обсудили устав, цели и задачи.
Что это за общество любителей художеств?
Томское общество любителей художеств — объединение художников и любителей искусств. В него входили наиболее активные томские художники: выпускницы Московского училища живописи, ваяния и зодчества Лидия Базанова и Ольга Воронова-Виноградова, ученица известного педагога Павла Чистякова Августа Капустина, выпускник Академии художеств Вильгельм Лукин и другие. Кроме того, к ТОЛХ присоединились архитекторы, выпускники Академии художеств: Товий Фишель и Константин Лыгин, выпускник Института гражданских инженеров Андрей Крячков.
В обществе состояли и сибиряки, например, алтайский художник, ученик Ивана Шишкина Григорий Гуркин, барнаулец Андрей Никулин. Известные российские художники Василий Суриков и Илья Репин были почетными членами ТОЛХ.
В наиболее успешные годы общество насчитывало 120 членов, из них активное участие в работе общества принимали лишь единицы, остальные были сочувствующими и поддерживающими. Среди них: исследователь Сибири, «областник», прививающий художникам интерес к культуре коренных народов — Григорий Потанин; этнограф, редактор газеты «Сибирская жизнь» Александр Адрианов; общественный деятель и просветитель Петр Макушин и другие.
Миссией ТОЛХ было объединение художников и любителей искусства, распространение искусства среди широкой публики через проведение выставок, чтение лекций и выпуск художественных изданий. Среди целей общества было изучение художественного творчества местного населения. Общество также планировало оказывать материальную помощь нуждающимся художникам и ученикам художественных школ. Уже тогда члены ТОЛХ чувствовали острую необходимость в художественном образовании — их амбициозной мечтой было открыть художественно-промышленную школу и музей. За десять лет существования общества любителям художеств удалось осуществить многое из задуманного.
Зачем ТОЛХ устраивало периодические выставки?
Ежегодные выставки были ярким событием в художественной жизни Томска, да и в целом в Сибири. Они традиционно проводились в рождественские дни с 26 декабря по 6 января. Первую Периодическую выставку, на рубеже 1908–1909 годов, устроили художники Лидия Базанова, Августа Капустина, Вильгельм Лукин, Захарий Рокачевский, Николай Ткаченко и Михаил Щеглов. Именно они впоследствии станут организаторами ТОЛХ.
Произведений на первой выставке было представлено много — 350, они были выполнены за предыдущие годы. Наиболее значительно, по мнению критиков, на выставке смотрелась Лидия Базанова. Она показала там более 30 произведений и заявила о себе как о состоявшейся художнице. На фотографии с I Периодической выставки можно оценить масштаб ее творчества.
Лидия Базанова с сыном на I Периодической выставке. Томск, 1908–1909 г.г.
Состав художников на второй Периодической выставке был примерно таким же, как и в первый раз. Третья стала по-настоящему сибирской: 400 произведений сорока двух художников, из них двадцать авторов — из городов Сибири. Выставку посетило 2 500 человек.
Устраивали Периодические выставки в Гоголевском доме на Набережной реки Ушайки 20. Все они отличались масштабом и регулярно собирали тысячи посетителей, хотя и шли с переменным успехом. Регулярно об экспозициях публиковались критические статьи и заметки. Издавались каталоги.
Лидия Базанова в статье от 30 октября 1911 года, посвященной выставке картин живописца Семена Прохорова, руководившего классами живописи и рисования ТОЛХ, отмечала, что непрерывный ряд этих событий очень оживил томскую жизнь за «последние четыре года».
В выставках, кроме томичей-членов ТОЛХ, участвовали и сибирские художники первой величины: Андрей Никулин, Григорий Гуркин, Дмитрий Каратанов. Кроме того, организаторы всегда старались привлечь художников из европейской части России — Петра Кончаловского, Александра Маковского, Илью Машкова.
2. Обложка каталога IX Периодической выставки. 1917, из архива Александра Казачкова
Регулярно появлялись и новые имена. Так, открытием десятой выставки стал художник Казимир Зеленевский, только что вернувшийся из венской Академии художеств. Критики отмечали и мастерство учеников Ильи Репина — Семена Прохорова и Николая Горенбурга, выделяли живопись Митрофана Полякова.
Периодические выставки, безусловно, задавали общий ритм художественной жизни города. Но критики отмечали, что события были разного уровня, в экспозициях встречалось мало больших законченных работ, зачастую лидировали натурные этюды небольшого формата. По фотографиям и критическим заметкам можно сказать, что внутри экспозиции были похожи на соединение несколько персональных проектов, где отдельные художники показывали десятки работ.
Последняя, одиннадцатая выставка, была скромной по масштабу и проходила в небольшом помещении.
Зачем ТОЛХ открыли вечерние рисовальные классы?
К сожалению, художественно-промышленной школе в том виде, как ее представляли члены ТОЛХ, не суждено было открыться. Министерство торговли и промышленности, в ведении которого находились подобные школы, встретило эту идею сочувственно и предложило искать местные средства.
При этом в министерстве заботливо посчитали, что открытие школы будет стоить 45 тысяч рублей, но можно сэкономить и открыть художественно-ремесленную учебную мастерскую, которая обойдется в 15—20 тысяч рублей. Таких средств у города тоже не было. На выделенные городской управой 300 рублей ТОЛХ открыли вечерние рисовальные классы. Из-за нехватки средств первое время томские художники — Ольга Виноградова, Антонина Воронина-Уткина, Михаил Щеглов — преподавали безвозмездно.
2. Ольга Воронова-Виноградова. Из коллекции Владимира Филиппова;
3. Михаил Щеглов.
Желающих учиться было много, но смогли принять только 36 человек. В 1911 году проект все-таки переименовали в школу живописи и ваяния. Предполагалось, что в ней нужно будет посещать три класса: головной (рисование гипсовых голов), фигурный и натурный. В школу принимались лица любого пола, звания и сословия старше 12 лет. Для зачисления необходимо было нарисовать гипсовую голову и натурщика. Плата за посещение школы составляла 30 рублей и вносилась по полугодиям.
Наиболее подходящим для школы оказался верхний этаж Гоголевского дома. Там классы располагались до 1914 года. Какое-то время школа находилась в Доме науки (СНОСКА: сейчас в этом здании располагается Томский театр куклы и актера «Скоморох»). Из-за нехватки площадей её тогда могли посещать всего тридцать человек вместо ста, как раньше. Субсидий на содержание классов постоянно не хватало.
К 1915 году средств на содержание курсов у ТОЛХ не было совсем. Обращение в Академию художеств и просьба о субсидии не увенчались успехом. Размещение в Доме науки по обстоятельствам военного времени было недопустимым, курсам грозило закрытие до более благоприятных времен.
Учебный 1916 год классы живописи и рисования встретили в помещении в центре города, на углу улицы Миллионной (СНОСКА: современный проспект Ленина) и переулка Тецковского (СНОСКА: современный Кооперативный). Руководил классами приглашенный художник Андрей Малько, ученик живописца Константина Коровина. Кроме классических занятий в классах, он предлагал работу на природе.
Существовать помогали также средства от регулярно проводимых выставок: например, в январе 1917 года выставка, устроенная на Святки, собрала 400 рублей.
В 1919 году классами руководил Николай Шульпинов, позже — Павел Тарский. Занятия шли в помещении частной мужской гимназии по адресу Монастырская 16.
Классы просуществовали до середины 1919 года. Работы учащихся курсов можно было регулярно видеть на выставках в пасхальные дни. Среди учеников школы были малоизвестные сегодня Сергей Крыжановский, Михаил Пепеляев, и ставшие впоследствии классиками советского искусства Николай Котов, Михаил Черемных, Георгий Лавров.
Причём здесь Илья Репин?
Илья Репин был почетным членом ТОЛХ и часто помогал томским художникам. Так, благодаря его поддержке и настойчивости, Академия художеств прислала учебные гипсы. Репин по просьбе общества отправил руководить школой своего ученика, молодого художника Семёна Прохорова, который окончил Академию художеств и недавно вернулся из заграничных путешествий.
Илья Репин высоко оценил программу школы. Поэтому убедить молодого художника поехать в далекую Сибирь ему было нетрудно. Прохоров не только блестяще руководил образовательным процессом, но и поразил критиков талантливыми работами на своей персональной выставке.
2. Иван Яковлевич Хазов. Портрет художника Н.Г. Горенбурга. До 1916 г.
Осенью 1914 года Прохоров покинул школу, и ТОЛХ вновь обратилось к Репину за рекомендацией достойного художника и руководителя. Илья Ефимович отправил своего ученика Николая Горенбурга. Некоторое время тот учился в Париже, до переезда в Томск жил преимущественно в Финляндии. Горенбург руководил классами до февраля 1915 года.
В связи с частой сменой руководителей школы в газете «Сибирская жизнь» разгорелись споры. Поводом стало решение в целях экономии заменить приглашенного художника за «100 рублей», на «неизвестного самоучку за 50 рублей».
Что такое «Наша вечеринка»?
«Наша вечеринка» — так называется дружеский шарж, выполненный Михаилом Щегловым. Вечера совместного рисования или, как их называли участники — «вечеринки», наиболее оживленно проходили в 1910 и 1914 годах. Устраивались они в гимназии Натальи Тихонравовой.
Встречи сопровождались не только групповым рисованием с натуры, но и включали лекции, чтение поэзии, а иногда и пение. Объявления о таких вечеринках можно было встретить в газете «Сибирская жизнь». Публиковались не только сами анонсы художественных вечеров, но и отчеты о том, как они проходили. Отмечалось, что главный интерес вечера — совместное рисование художников и любителей.
Акварель Щеглова «Наша вечеринка», созданная в ноябре 1910 года, была показана на Периодической выставке 1910–1911 годов. Современники писали, что художнику удалось передать сходство и характеры изображённых. Эту акварель можно сейчас увидеть на выставке в Музее деревянного зодчества.
Сохранилась и серия графических портретов, сделанных на вечерах в помещении гимназии Тихонравовой. Предположительно событие, портреты с которого мы видим, состоялось вечером в среду, 31 марта 1910 года: художники Михаил Щеглов, Викентий Оржешко, Инна Аронова, Антонина Воронина рисовали с натуры барона, начальника Томского округа путей сообщения Бьёрна Аминова и жену художника Щеглова. На другой вечеринке позировали Григорий Потанин и барон Аминов.
2. Антонина Воронина-Уткина. Портрет Б.А. Аминова. 1910. Бумага, уголь, карандаш;
Михаил Щеглов. Портрет Б.А. Аминова. 1910. Бумага, карандаш, цветной карандаш.
Возможно, именно портреты, сделанные в тот вечер, висят сейчас в экспозиции в Музее деревянного зодчества.
Где посмотреть произведения художников ТОЛХ?
К сожалению, до наших дней дошло не так много произведений, относящихся к этому важному для Томска и Сибири художественному этапу. Фотографии с выставок при этом тоже очень редки. Каталоги периодических и персональных выставок не содержали иллюстративного материала — зачастую в них лишь перечислены названия произведений. Поэтому сегодня трудно восстановить общую картину тех выставок.
2. Митрофан Поляков. Стога. 1915 г.
А те редкие произведения (причем это могут быть не самые выдающиеся работы художников), которые хранятся в томских музеях, конечно, не могут во всей полноте отразить уровень искусства в городе начала ХХ века.
Наследие ТОЛХ отчасти представлено в постоянной экспозиции Томского областного художественного музеях: это работы А. Малько, М. Полякова, К. Зеленевского.
Последний раз во всей полноте коллекция художественного музея произведений начала XX века экспонировалась в начале 2000-х. Поэтому выставка, которая сейчас работает в Музее деревянного зодчества — уникальная возможность увидеть произведения членов ТОЛХ.
Где в Томске можно встретить места, связанные с ТОЛХ?
Несмотря на всего десятилетний период существования общества, карта с местами, связанными с ТОЛХ, довольно масштабна. Выставки, собрания Томского общества любителей художеств, вечеринки с рисованием, чтение открытых лекций — эти события охватывали весь исторический центр города.
Отметим наиболее значительные и одновременно не очевидные точки. Пожалуй, главным местом был Гоголевский дом (Набережная реки Ушайки, 20), где проходили периодические выставки ТОЛХ, какое-то время занимались классы общества.
«Вечеринки» преимущественно устраивали в гимназии Натальи Тихонравовой, которая располагалась на углу улицы Крылова и сегодняшнего проспекта Фрунзе.
Дом Карнакова на Почтамтской улице (современный проспект Ленина, 72 — прим. авт.) известен еще и тем, что 21 октября 1911 года там проходила выставка художника С. М. Прохорова.
В здании Общественного собрания на современном проспекте Ленина проходила выставка Григория Гуркина.
А на улице Кузнецова, 30 (Черепичная 28 — прим. авт.), где жила семья Виноградовых, проходил сбор произведений для VIII периодической выставки и вечера.
Если захочется окунуться в художественную жизнь начала ХХ века с головой, то стоит обратиться к газете «Сибирская жизнь». Газета, основанная Петром Макушиным — главный источник информации об этом периоде. Сам издатель и Александр Адрианов (главный редактор газеты) были членами-учредителями ТОЛХ, поэтому события из художественной жизни Томска попадали на страницы «Сибирской жизни». Объявления о курсах, выставках, вечеринках, критические заметки, отчеты о деятельности, скандалы, интриги — все это можно найти в газете.
Благодарим за подготовку материала: Людмилу Исаеву, Николая Исаева, Софью Кугаевскую, Эркина Сулайманова, Инну Тюрину, Наталью Фролову.
