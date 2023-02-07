Проспект Ленина из эркера старинного дома. Интервью с владельцем квартиры в усадьбе Карнакова

7 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Дом с эркером на пересечение проспекта Ленина и улицы Алексея Беленца всегда привлекает взгляд. Проходя мимо него, невольно задумываешься: что там находится внутри и какой вид открывается из этих квартир?

В дореволюционные время в этом доме жил Андрей Петрович Карнаков, ставший в Томске известным общественным деятелям. Сейчас одна из квартир принадлежит Федору Шабанову, который не просто занимается ее благоустройством, но еще и бережно хранит историю здания и тех, кто там проживал раньше. Побывали в гостях у Федора и узнали, как выглядит квартира внутри и какие интересные артефакты удалось обнаружить во время ее ремонта.

Дом с эркером на проспекте Ленина, 72 построен известным общественным деятелем Андреем Петровичем Карнаковым. Сейчас на первом этаже здания расположен магазин. Это и подвальное помещения находятся в собственности у предпринимателей и сдаются в аренду. А в квартирах на втором этаже по-прежнему живут люди. Фото: Серафима Кузина

Андрей Петрович Карнаков оставил заметный след в истории дореволюционного Томска. Предприниматель и общественный деятель, в начале 1870-х годов он открыл в городе магазин бакалейных товаров, занимался виноторговлей (в 1889 году оборот его заведений составил 120 тысяч рублей), а в 1895 году Андрей Петрович получил сословное звание потомственного почетного гражданина.

Известно, что Карнаков многократно избирался на общественные должности, почти 30 лет непрерывно состоял гласным Томской городской думы и два срока подряд (1894-1902) занимал пост городского головы. Именно при нем в Томске была построена первая электростанция и появилось электрическое уличное освещение, закончилось строительство Троицкого кафедрального собора на Ново-Соборной площади, открыты будущий Политех и Коммерческое училище, а доходы городского бюджета удвоились [еще больше об этом видном человеке найдете в нашем материале по ссылке — прим. ред.].

Портрет Андрея Петровича Карнакова до сих пор хранится в доме, который он когда-то построил. Фото: Серафима Кузина

К сожалению, сегодня об этом помнят лишь историки и краеведы. А вот усадьбу, построенную Андреем Петровичем, знают абсолютно все томичи. Это тот самый старинный дом с эркером на проспекте Ленина, 72 (перекресток с ул. А. Беленца), мимо которого мы проезжаем почти ежедневно. Нам удалось побывать в небольшой, но самой ценной своими видовыми характеристиками квартире этого дома. Несколько лет назад она сменила владельца. Можно сказать, что квартире повезло. Новый хозяин, Федор Шабанов, увлекается историей, свою собственную родословную он восстановил до начала XVII века. И к истории дома относится тоже очень внимательно: изучил ее и постарался сохранить все архитектурные прелести квартиры в первозданном виде.

Пласт истории

Эркер дома на пересечении Ленина с ул. А. Беленца. Эта часть здания принадлежит сейчас Федору Шабанову. Фото: Серафима Кузина

— Само здание построено в 1870 году, — рассказывает хозяин дома с эркером Федор Шабанов. — Я запрашивал в Государственном архиве Томской области дело и подробно его изучил. Это был не доходный дом, а часть усадьбы купца Карнакова, то есть он жил здесь вместе со своей семьей. На первом этаже размещался его собственный магазин. Но за 153-летнюю историю здания там находилось много чего. Например, в 1880-х контора барона Аминова, отвечавшая за строительство знаменитого Обь-Енисейского канала, а в 1980-х — обычный магазин «Ткани».

Федор Шабанов Фото: Серафима Кузина

В 1870-м водопровода в домах ещё не было, как и отопления привычного современному человеку. Дом отапливался русской печью, в комнатах были камины и воздуховоды в стенах, которые подавали теплый воздух в разные помещения.

— Главная печь у нас сохранилась на втором этаже в общем коридоре. По заверениям соседей, она — действующая. В 80-е годы прошлого века был момент, когда в Томске стояли морозы и что-то случилось с центральным отоплением. Мой сосед тогда протопил этой печкой весь дом, — вспоминает Федор. — А камины жильцы коммуналки в большинстве своем разобрали. Когда проводили централизованное отопление, надобность в них отпала. Соседи говорят, что кто-то якобы нашел в камине монеты. Но сносили их, конечно, не ради «золотой лихорадки», а для увеличения драгоценных квадратных метров жилой площади.

Пространство внутри эркера Федор сделал рабочей зоной. Также за счет того, в доме высокие потолки, около 4 метров, квартира получилась еще и двухуровневой. Фото: Серафима Кузина

Изначально усадьба купца Карнакова представляла собой классическую усадьбу с мощной кирпичной оградой и воротами [подобную постройку сегодня мы можем наблюдать в Краеведческом музее — прим. авт.]. В огороженном дворе были уличный туалет, дровяной и каретный сараи, другие хозяйственные постройки.

— В нашем доме эту ограду сломали в 60-е годы, хотя и сейчас еще часть разрушенной стены видна. Я разговаривал со старожилами, так вот один из тех, кто родился в этом доме (его семья была эвакуирована из Смоленска в годы Великой Отечественной войны) рассказывал мне, как это происходило, — отмечает наш собеседник. — Тогда повсеместно избавлялись от закрытых дворов, но эту ограду не смогли быстро снести, такой крепкой она оказалась. Чтобы ее сломать, пригнали солдат и БТР. Сейчас границы нашей бывшей ограды обозначает Томский индустриальный техникум.

Вид на проспект Ленина из эркера Фото: Серафима Кузина

По документам дом на Ленина, 72 называется — «Дом с мезонином». После революции здесь размещалась коммуналка. В общей сложности на втором и третьем этажах было 9 квартир. Каждая отличалась по своим параметрам. Например, в тех, которые изначально предназначались для господ и выходили окнами на главную улицу, потолки по 4 метра. А те, где жила прислуга Карнаковых, с окнами во двор, имеют потолки поменьше.

Как это было

Ремонт квартиры с эркером занял несколько лет. Федор старался сохранить все ее архитектурные прелести в первозданном виде Фото: Серафима Кузина

Ремонт в квартире шел несколько лет. Федор поставил задачу перед дизайнерами и строителями — сохранить все те исторические элементы, которые «дожили» до наших времен: лепнину, старинные ручки, двери…

— Окна в квартире на тот момент были уже заменены на пластиковые, я не знал, как они выглядели изначально, но нашел в интернете фотографии, и мы смогли восстановить историческую расстекловку, — говорит Федор.

Дверные ручки и замки в квартире Фото: Серафима Кузина

— Когда мы убрали обои в эркере, то увидели, что там нет верхнего перекрытия, кирпичи «висели» на двух деревянных палочках и могли в любой момент выпасть кому-нибудь на голову. Нам пришлось все это укрепить и сделать перекрытие. Самое парадоксальное, что фасад и кровля здания были капитально отремонтированы в 2018 году, там меняли стропила полностью, железо и делали утепление. Но эркера это почему-то не коснулось.

Внутри квартиры Фото: Серафима Кузина

Специалисты, которых пригласил хозяин дома, чтобы осмотреть крышу эркера, при ремонте увидели лишь остатки металлических листов и треснувший бетон. В одном месте перекрытие над оконным порталом и вовсе прогнило так, что высыпалось трухой. Чтобы спасти оконный проём, они сделали над ним металлическую подпорку, заделали трещины, укрепили все эти элементы.

Современные интерьерные решения здесь тоже присутствуют Фото: Серафима Кузина

— Если раньше окна очень сильно вибрировали, когда мимо проходили тяжелые грузовики, то сейчас в квартире ничего этого не ощущается. — утверждает хозяин дома. — Занимались всем этим ремонтом промышленные альпинисты, которые реставрируют в Томске купола храмов. И я могу сказать, что мы сделали крышу над эркером по всем правилам.

Раньше окна дома сильно вибрировали из-за проходящих по Ленина грузовиков, но и эту проблему удалось решить. Теперь в квартире ничего не ощущается. Фото: Серафима Кузина

Сейчас на первом этаже здания расположен магазин. Это и подвальное помещения находятся в собственности у предпринимателей и сдаются в аренду. А в квартирах на втором этаже по-прежнему живут жители, которые между собой хорошо общаются и помогают, когда старый дом доставляет хлопоты.

Ценные находки

— В те годы, когда Андрей Петрович был городским головой, Томск действительно соответствовал званию столицы губернии. И этот человек заслуживает, чтобы историческая справедливость была восстановлена, — говорит Федор. Фото: Серафима Кузина

— При ремонте строителям нужно было ободрать штукатурку, обои — все напластования самодеятельных «евроремонтов» 90-х. Когда убрали подвесной потолок, нашему взору открылась изумительная гипсовая розетка, — вспоминает Федор. — Не знаю, чем руководствовались люди, закрывшие эту красоту пластиковыми панелями. Они еще и в высоте потолка потеряли 70 см. А мы все вернули к историческому виду. Я очень просил, чтобы рабочие любую «финтифлюшку», которую найдут под подоконниками, в щелях под полом или в стенах — сохраняли, ничего не выкидывали.

— И что-то нашли?

— Да, было несколько интересных находок: спичечный коробок фабрики Кухтерина, старинный фантик от «конфектъ» «Прощай» томской фабрики шоколада и конфет «Брониславъ», подобный тем, что сегодня выставлены в музее истории Томска.

В квартире сохранились интересные артефакты — спичечный коробок фабрики Кухтерина и старинный фантик от «конфектъ» «Прощай» томской фабрики шоколада. Фото: из архива Федора Шабанова

— Еще из интересного — мы нашли скомканные обрывки различных дореволюционных документов: солдатского самоучителя азбуке Морзе, журнала учета исходящей корреспонденции, выхода и ухода солдат в караул, обрывки учебных тетрадей — прописи под диктовку и решение задач по алгебре, также кусочек прошения о выдаче бесплатного билета на проезд работнику Зап.-Сиб. ЖД за 1907 год. Все это когда-то давно улетело под пол и спокойно пылилось там до наших дней. Я планирую это все очистить, распрямить и красиво оформить.

Заголовки газет, найденных в квартире во время ремонта Фото: из архива Федора Шабанова

1. Статья о состоянии тротуаров в Томске. Автор пишет, что «от магазина Ненашева до мужской гимназии, — сплошная гололедица, и так скользко, что прохожие постоянно падают, причиняя себе тяжелые ушибы» 2. Заметка из рубрики «Местная хроника» с интригующим заголовком «Оглядывайтесь назад». Рекомендуем к прочтению. Фото: из архива Федора Шабанова

— А с квартирой что планируете делать, Вы же сейчас живете в другом городе?

— Изначально я хотел вложить деньги, которые у меня были на тот момент и сделать уютную квартиру, которую можно будут сдавать или оставить своим детям, если они когда-нибудь решат учиться в томских вузах. Я сам учился в Томском государственном университете и уверен, что это достойное образование. Надеюсь, и в будущем оно будет престижным.

1. Некролог о смерти Карнакова 2. Заметка о несостоявшемся заседании гордумы. Интересно, что журналисты того времени не стеснялись в выражениях и отмечали, что «гласные собираются туго» 3. Заметка об итогах городской думы, где на повестке дня ставились вопросы о субсидировании магометанских училищ и возмещении убытков от наводнения арендаторам лавок. Фото: из архива Федора Шабанова

— В любом случае я считаю, что нам удалось сделать уникальное помещение в центре города. И мы даже слегка перевыполнили первоначальные цели проекта: сохранили все декоративные элементы, которые украшают квартиру, укрепили скрытые дефекты, которые были вызваны протеканием крыши и прогниванием полов. Квартира получилась уютная и функциональная, там хорошая шумоизоляция, тройные стеклопакеты и толстые стены. А выходя на улицу, ты оказываешься в самом центре города. Хочешь в музей иди, хочешь — на концерт. Я пожил здесь в новогодние праздники и почувствовал себя туристом в родном городе — всё в центре города, всё в шаговой доступности. Мне понравилось…

Восстановить историческую справедливость

Это здание на Ленина, 72 по документам называется — «Дом с мезонином». В 1993 году оно было включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Фото: Серафима Кузина

Жить в историческом доме, а уж тем более его восстанавливать — дело непростое. Статус объекта накладывает определенные охранные обязательства, что можно делать и что — нельзя. Федор рассказывает как человек умудренный опытом, что с этим списком ограничений он познакомился в Комитете по охране памятников и только после этого сделку по дому зарегистрировали. Он считает, что это правильно:

— Люди обязаны знать, что они вправе делать, а что — нет. Мы же знаем, что у нас собственники творят иногда, и не только в исторических домах — стены сносят несущие, бассейны устанавливают. А я горжусь тем, что поспособствовал сохранению этого исторического здания. Может быть это и не великое дело, но если бы мы не сделали крышу над эркером, рано или поздно она бы сгнила. Да и лепнина начала бы падать на головы прохожим.

Федор Шабанов об истории мемориальной доски на доме Фото: Серафима Кузина

Кстати, по словам Федора, есть в этой истории и неприятный казус — охранный статус дому придан, не потому что он принадлежал городской главе, купцу Андрею Карнакову, а потому что в нём якобы жил в 1870-х революционер-народник Александр Квятковский. Он был участником покушения на Александра III и казнён в Петропавловской крепости. С Томском его связывают только ранние годы жизни, и в доме купца Карнакова он жить попросту не мог — это не доходный дом. Историки и краеведы знают, что это ошибка, а семья Квятковских жила через два квартала — их дом (давно снесённый) стоял на месте нынешней многоэтажки на Советской, 9:

— Об этом казусе указано и в биографическом словаре Н.М. Дмитриенко «Томские купцы», и в книге Г.И. Бурматова «Что бывало в Томске?», — рассказывает Федор. — Тем не менее, на нашем доме есть мемориальная доска, что террорист Квятковский жил именно здесь. При этом и в государственном реестре, и во всех сопутствующих документах, на той же мемориальной доске фамилия купца указана с ошибкой — «Корнаков»! Но он многое сделал для Томска. В те годы, когда Андрей Петрович был городским головой, Томск действительно соответствовал званию столицы губернии. И этот человек заслуживает, чтобы историческая справедливость была восстановлена. Чтобы фамилия его на мемориальной табличке была записана без ошибки.

Текст: Надежда Белоус

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