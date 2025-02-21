Аптекарский мост в Томске отремонтируют к ноябрю за 33 млн рублей

21 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске нашли подрядчика для ремонта Аптекарского моста. Работы проведет ООО «Клинкерстрой» из города Куйбышев Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчику предстоит выполнить ремонт дефектных участков бетонной поверхности главных балок, опор моста, заменить консоли пролетного строения и тротуарные блоки, провести устройство гидроизоляции, выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия в два слоя, сделать водоотвод с проезжей части моста.

В контракт также входят замена сопряжения моста, работы по устройству деформационных швов, барьерного и перильного ограждений, замена опоры освещения и не только.

Общая стоимость договора составляет более 33 млн рублей. Предполагается, что работы будут завершены до 1 ноября 2025 года. В сообщении уточняется, что ремонт будет вестись с перекрытием половины проезжей части: движение автомобилей на время проведения работ будет организовано реверсивным способом с помощью светофоров.

Напомним, Аптекарский мост находится в одноименном переулке в историческом центре города. В XIX веке через речку Ушайку к улице Кондратьевской (ныне — ул. Лермонтова) летом обычно устраивали временный переход, а в 1914 году возвели постоянный деревянный мост на каменных сваях. Как и проходящий по нему переулок, мост стали называть Аптекарским. В 1940 году деревянный заменил каменный мост на сваях, в 1987 он пережил последнюю перестройку.

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