ТГАСУ и «Газпромнефть-Заполярье» подписали договор о сотрудничестве

31 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

Томский государственный архитектурно-строительный университет и «Газпромнефть-Заполярье» подписали договор, направленный на развитие стратегического партнерства.

Подписи под документом поставили ректор вуза Виктор Власов и директор предприятия Владимир Крупеников.

Виктор Власов и Владимир Крупеников подписывают соглашение Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

Договор был подписан во время демо-дня «Газпромнефть-Заполярья», где прошли презентационные встречи представителей предприятия со студентами. Перед заключением договора Виктор Власов представил вуз, обозначив основные направления его работы и подготовки студентов. Он рассказал, что ТГАСУ ежегодно выпускает более 900 квалифицированных специалистов по направлениям «Архитектура», «Строительство и проектирование», «Дорожное строительство и эксплуатация», «Управление системой ЖКХ». Кампус вуза включает двенадцать корпусов и семь общежитий. Всего в ТГАСУ проходят обучение 7,5 тыс. студентов, работают 354 преподавателя.

— У нас реализован полный цикл обучения, включая предуниверситарий для школьников и инженерные классы для старшеклассников, бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также система непрерывной подготовки кадров, — подчеркнул Виктор Власов.

Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

Ректор отметил, что ТГАСУ регулярно занимает второе место среди строительных университетов страны, попадает в сотню лучших вузов, отмечается в международных рейтингах, участвует в программе «Приоритет 2030».

— В рамках программы «Приоритет 2030» мы работаем с крупными российскими корпорациями. По всем этим направлениям в ТГАСУ готовят специалистов. У нас есть большой задел по специальностям, которые будут интересны «Газпромнефть-Заполярью», — отметил Виктор Власов.

В свою очередь, Владимир Крупеников напомнил, что «Газпромнефть-Заполярье» сегодня работает в четырех регионах России: Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Иркутской и Оренбургской областях. «Газпромнефть-Заполярье» разивает проекты в регионах со сложной логистикой и суровыми климатическими условиями. Поэтому предприятие совершенствует подходы к обустройству инфраструктуры промыслов.

Виктор Власов и Владимир Крупеников Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

— Треть коллектива «Газпромнефть-Заполярья» составляют молодые сотрудники. Часть из них – выпускники партнерских вузов нашего предприятия. Сотрудничество с ТГАСУ – это начало большой и системной работы, направленной на подготовку квалифицированных кадров. Обучение студентов будет проходить по реальным кейсам и с учетом задач предприятия. Практика на наших объектах позволит получить не только теоретические знания, но и практические навыки. Уверен, что партнерство позволит подготовить новое поколение высококлассных специалистов, которые помогут в преодолении вызовов, стоящих перед всей российской энергетикой, — отметил Владимир Крупеников.

Он подчеркнул, что предприятие работает с 12 вузами в шести регионах, и Томск является одним из базовых.

Объясняя формат сотрудничества компании и вуза Виктор Власов отметил, что предприятие будет включаться в разработку учебных планов для ряда профильных специальностей. Также студенты старших курсов будут проходить практику в «Газпромнефть-Заполярье», применяя полученные знания в условиях производства.

Еще одна сторона взаимодействия — научно-исследовательская. В ТГАСУ будут разрабатывать технологии и проекты, востребованные в условиях Крайнего Севера, где осуществляет деятельность «Газпромнефть-Заполярье». Сегодня в вузе уже реализуются два отвечающих этим запросам проекта: «Инженерный экстрим» и методы создания модульных конструкций.

Фото: предоставлено пресс-службой ТГАСУ

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) — один из ведущих технических вузов России в области строительства, архитектуры и инженерных технологий. Основан в 1952 году приказом Министерства высшего и среднего образования СССР. В 1997 году присвоен статус университета.

ТГАСУ развивает научные исследования в области строительных материалов, 3D-печати зданий, энергоэффективных технологий, геоинформационных систем и экологии городской среды. Университет участвует в программах «Приоритет-2030» и национальных проектах, направленных на развитие науки, технологий и кадрового потенциала строительной отрасли.

«Газпромнефть-Заполярье» является дочерней компанией «Газпром нефти», которая занимается крупными проектами по добыче нефти и газа, включая разработку нефтяных оторочек, неоком-юрских и ачимовских залежей в Ямало-Ненецком автономном округе, Восточной Сибири и Волго-Уральском регионе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».