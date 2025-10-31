Анатомия Томска. Волшебные школы

31 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Эти башенки и стрельчатые окна привлекают внимание прохожих и хранят память о поколениях школьников. За дверями затейливых зданий из красного кирпича — история городского образования.

В этом выпуске «Анатомии Томска» совместно с мэрией города рассказываем о школах, которые могли бы стать сеттингом для истории про Гарри Поттера — если бы волшебник учился в Сибири.

В классах пахнет мелом и полированным деревом. Школа № 2 на улице Розы Люксембург — одна из старейших в городе. Здание на углу Магистратской и Серебренниковского переулка было построено по проекту городского архитектора Товия Фишеля. С момента утверждения сметы в 1908 году прошло пять лет, прежде чем здесь заработали мужское и женское приходские училища. В 2000-м здание капитально отремонтировали.

Похожие башенки можно встретить на другом здании, где расположена школа №5. Корпус на Октябрьской, 16 отремонтирован в 2024 году, соседний, на Октябрьской, 25 — в 2025-м.

— Мы стараемся сохранять характер зданий, но при этом полностью обновляем инженерные сети, классы и спортзалы, — говорит начальник департамента образования администрации Томска Елена Сорокина.

Одно из зданий средней школы №5 Фото: Серафима Кузина

Капитальный ремонт школы № 3 на Карла Маркса, начавшийся в 2024 году, продолжается и сегодня. Мэр Томска Дмитрий Махиня поручил департаменту капстроительства уделить особое внимание этому объекту. Здесь идут работы в рамках национального проекта "Модернизация школьных систем". Из городского бюджета на дополнительные в этой школе выделено 69 млн рублей, из областного — 60 млн рублей.

Мариинская школа №3 — памятник архитектуры Фото: Серафима Кузина

Подрядчик — ООО «Электромонтаж» — сегодня занимается усилением фундамента, устройством полов первого этажа и ремонтом кровли. Также в здании планируется заменить инженерные коммуникации и провести ремонт оконных и дверных проемов. Строители уже выполнили более 60% от общего объема работ.

Работы на Карла Маркса Фото: пресс-служба администрации Томска

Но для городской администрации нет «привилегированных» школ. Все — независимо от возраста и архитектуры — должны соответствовать единым нормам: от температуры в классах до состояния мебели и освещения. Да, новостройки просторнее, светлее, рассчитаны на большее число учеников и современные стандарты. Но и старые школы после капитальных ремонтов становятся не менее современными и комфортными. Главное, что в них сохраняется атмосфера, которой у новостроек пока нет.

У школы №16 — своя история: пристройку со спортзалом на Сухоозёрном переулке отремонтировали в 2022 году, новый корпус на Береговой, 6 был введен в эксплуатацию в 2017-м.

— В 2025 году в 51 томской школе оборудовали классы Трудов (технологии) и ОБЗР. Ещё десять школ получили современное оборудование по программе модернизации. В каждой появляются Центры детских инициатив — места, где дети могут проявлять себя, — рассказывает начальник департамента образования Елена Сорокина. — Единое оформление делает школьную среду одинаково современной для всех.

Здание школы на Ленина, 33 Фото: Серафима Кузина

Такие школы — не просто учебные заведения. Это часть городской ткани университетского Томска. Они напоминают, что образование здесь связано с хорошей архитектурой, историей и атмосферой. В эпоху одинаковых фасадов именно эти здания с башенками и арками сохраняют индивидуальность пространства и учат видеть не только знания, но и эстетику места. Город нуждается в такой архитектуре — чтобы у школьников была не только парта и доска, но и ощущение причастности к истории и культуре Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».