«Переулок имени…»: интервью с потомком томского революционера Исая Нахановича

3 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Один из переулков в центре Томска назван в честь большевика Исая Нахановича. Он прожил короткую, но яркую жизнь, о которой, правда, известно совсем немного. Кем был этот человек, из какой семьи происходил и остались ли потомки Нахановичей?

Ответить на последний вопрос мы однозначно можем «да». Нам удалось поговорить с внучатым племянником революционера, Даниилом Нахановичем. Его прадед был родным братом Исая.

О том, как Нахановичей занесло в Сибирь, каким образом сложилась судьба других членов семьи и что еще их связывает с Томском, рассказываем в нашем материале.

Даниил Наханович родился в Забайкальском крае, в городе Чита, где в середине 1970-х годов служил его отец-военный. Из-за частых переездов по службе уже через месяц после рождения сына семья перебралась в Братск. Город в Иркутской области стал для Даниила вторым домом. В то время он стремительно развивался: основанный в 1950-е, через тридцать лет город насчитывал уже более 300 тысяч жителей. Рядом построили мощнейшую ГЭС и самое большое водохранилище.

Впервые о своем знаменитом предке Даниил Наханович узнал во втором классе благодаря занятиям бальными танцами: внучатый племянник революционера Исая Нахановича Мы участвовали в конкурсе «Весенняя грация», — рассказывает Даниил. — Тогда, в 1982 году, первый и единственный раз я был в Томске. Прямо из Братска отправились туда на самолете Ту-134. Причем еще перед отлетом я поспорил с ребятами, что в Томске есть переулок в честь Нахановича. Мне об этом накануне рассказали родители — моя мама училась здесь. Уже в Томске, гуляя по городу, я поднял голову и прочитал: «переулок Нахановича». Вот, говорю, смотрите! Потом ребята всем об этом рассказали. Я был так горд! Но в тот момент, конечно, я вообще мало что знал об этом человеке.

Даниил рассказывает, что поездка в Томск запомнилась ему еще одним случаем: «Во время полета в Томск со мной случилась интересная история: пилот вышел из кабины, подошел к моему другу и говорит: „Хочешь полететь в кабине самолета?“ Он что-то замешкался, и тут я говорю: „Давайте я полечу“. И он взял меня! Весь полет я пробыл в кабине, меня там напоили соком, дали подышать кислородом. Сейчас такое, конечно, строго запрещено. Но у меня случился этот опыт». Томск, пер. Нахановича, 1980–1990 г.г., из архива А. Батурина Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

Подробности жизни Исая Нахановича, родного брата прадедушки Давида, Наханович-младший стал выяснять много позже, уже взрослым человеком. Выяснилось, что семья попала в Сибирь из Белоруссии. Моисей, или Максим, Наханович, родившийся в 1834 году предположительно, в еврейской семье, проживал ранее в Могилеве или Витебской губернии. По словам Даниила, вероятно, Моисей Наханович участвовал в одном из польских восстаний, за что был сослан в Забайкалье во второй половине XIX века. Именно так семья обосновалась в селе Арта недалеко от Читы.

Из каталога к выставке «Дочери Сарры», составитель Т. Ю. Назаренко, ТОКМ, 2002 г. «[Моисей] пешком пришел в Томск вместе с семьей. Ему было 16 лет, он следовал за главой семьи — участником Польского восстания из Могилевской губернии. Это было в 1850 году».

Там у Моисея родилось четыре сына — Илья, Яков, Леонтий и самый младший, Иуда. Впоследствии у каждого появились свои семьи и род Нахановичей начал разрастаться по Сибири и Дальнему Востоку.

Фото: familio.org

— От Моисея разошлось огромное количество потомков. Я знаю, что целая ветвь переехала в Новосибирск. В Чите остались какие-то дальние родственники, которые являются непрямыми, но тоже относятся к ветке Нахановичей. Встречались родственники в Иркутске — там в одной из футбольных команд играл Владимир Наханович.

Семья революционеров

Согласно открытым источникам, Леонтий Моисеевич Наханович родился в 1865 году. Его женой стала уроженка Иркутской губернии Сарра Исаевна Грановская. Супруги проживали в селе Арта Читинского уезда.

— Исай Леонтьевич был самым старшим в семье, следом шел мой прадед Давид Леонтьевич. Их было пять братьев и пять сестер. У прадедушки появился сын Михаил — это мой дедушка, а у него родился сын Александр, мой отец.

Из каталога к выставке «Дочери Сарры», составитель Т. Ю. Назаренко, ТОКМ, 2002 г. «Наханович Сарра Исаевна родилась в семье еврея-крестьянина <...>. В семье было 8 человек. В юности работала прислугой в доме владельца кожевенного завода в г. Чите. Вышла замуж за Леонтия Моисеевича Нахановича <...> в 1880 году. В 1889 году рождается первенец — Исай. Всего в семье было 8 детей.

В сети встречается несколько дат рождения Исая: 1889, 1892 и 1893 годы. Как считает Даниил, вероятнее всего, корректный период именно 1890-е:

Даниил Наханович внучатый племянник революционера Исая Нахановича Мой прадед Давид родился в 1895 году, он был вторым ребенком. Это нам точно известно. Я не имею информации, на сколько он был младше Исая — на два года или на шесть лет, в разных источниках информация отличается. Скорее всего, на два, потому что в то время дети достаточно быстро появлялись, практически друг за другом. Тем более, их было много.

Сегодня Исай Леонтьевич известен как борец за советскую власть в Томске. В 1917 году он был приглашен в качестве делегата от партии большевиков на I и II Всероссийские съезды Советов рабочих и солдатских депутатов, проходивших в Петрограде. Но, как отмечает Даниил, его революционная деятельность началась еще в Забайкалье, с подачи одного из кузенов:

— Двоюродный брат Савелий Яковлевич был наборщиком в типографии в Чите, и, обучив Исая этому делу, устроил его к себе. Там братья занимались профессиональной революционной деятельностью — печатали пропагандистские листовки. Но если Савелий был очень аккуратный, осторожный, никогда не попадался, то Исая постоянно ловили.

Фото: из фондов ЦДНИ ТО

Исай Леонтьевич примкнул к социал-демократам в 1907 году. Спустя три года он был впервые арестован в Чите за пропаганду, призывающую к неповиновению и противодействию закону и приговорен к году ареста. В 1913 году снова попался за распространением прокламаций против жестокости Нерчинской каторги. Сослан в Киренск, откуда совершил побег. Через год — опять арест, но уже в Баку, за участие в забастовке нефтяников. Снова отправлен в киреенскую тюрьму, откуда Нахановичу вновь удалось сбежать — в Томск.

Здесь под фамилией Очередин он устроился наборщиком в газету «Сибирская жизнь». В городе Наханович смог проработать два года и снова был арестован по все той же статье. После Февральской революции освобожден. Но домой в Читу не поехал: с приходом к власти большевиков Исай Наханович стал комиссаром юстиции Томской губернии. В этой должности он возглавил ликвидацию прежнего окружного суда и создание нового, советского суда в Томске, активно участвовал в формировании вооруженных сил в регионе.

Из каталога к выставке «Дочери Сарры», составитель Т. Ю. Назаренко, ТОКМ, 2002 г. «Женой Исая Нахановича стала Татьяна Сибирцева, выпускница Красноярской женской гимназии. Приехала в Томск летом 1917 года. Была вовлечена в работу местной большевистской организации, занималась распространением революционной литературы, состояла в рядах Красной армии».

Из письма И. Нахановича отцу своей жены Татьяны 22 мая 1918 г. …Владимиром меня зовут ещё по старой памяти, так как до революции, живя нелегально в Томске, я был известен под этим именем. В действительности же я, если придерживаться старой терминологии, крестьянин Забайкальской области, Читинского уезда, села Арты, Исай Леонтьевич Наханович, 25 лет, под судом и следствием состоял: в 1911 году осужден…в Чите…на один год крепости. Наказание отбыл. <...> Если Вы тревожитесь за счастье Тани, то могу заверить Вас, что я постараюсь, чтоб Таня не пролила ни одной слезы по мой вине…

— Мой прадедушка Давид Леонтьевич тоже был достаточно революционно настроенным человеком. У моего отца осталась справка, выданная прадеду о том, что он был участником Верхне-Ингодинского восстания и членом разведроты. В то время в Забайкалье были белогвардейцы — «семеновцы» и «каппелевцы» — а мой прадед был партизаном Красной армии. Об этих событиях даже снят фильм «Даурия».

Справка, выданная Давиду Нахановичу, о том, что он участвовал в боях во время Ингодинского восстания в Забайкалье в 1919 г. Фото: предоставлено Даниилом Нахановичем

Верхне-Ингодинское восстание, или просто Ингодинское восстание, произошло в ноябре 1919 года против власти белогвардейского атамана Г. М. Семенова и японских интервентов. Основные события происходили в долине реки Ингода с участием жителей близлежащих сел.

В книге «50 лет освобождения Забайкалья от белогвардейцев и иностранных интервентов» приводится описание обстановки в то время, которая и заставила жителей поднять оружие: «На территории Забайкалья, „впредь до окончательной ликвидации большевизма“, было введено военное положение... Работала семеновская контрразведка, изувеченные трупы закапывали прямо во дворах домов. Хозяйства разорялись от постоянных реквизиций хлеба, скота и имущества».

Фото: из фондов ТОКМ

Об Ингодинском восстании Из книги В. И. Василевского «Дела легендарных дней» Это восстание, вошедшее в историю Гражданской войны как Ингодинское восстание, не было случайным или стихийным. Оно заранее готовилось подпольными большевистскими группами, созданными почти во всех селах этого обширного и важного в стратегическом отношении района.

Красные партизаны успешно начали наступление. Повстанцы сумели очистить значительный район верховьев реки Ингоды, оттеснив «семеновцев» за село Татаурово. Однако ситуация кардинально изменилась с прибытием японских интервентов. Объединённые силы белогвардейцев и японских войск сумели разгромить восставших. Жертвами восстания стали более 200 человек. К счастью, прадед Даниила Давид Леонтьевич смог спастись.

Два брата

В дальнейшем судьба двух родных братьев, увлеченных революционными идеями — Исая и Давида — сложилась по-разному. Старший после бело-чешского мятежа в 1918-м был арестован и в октябре того же года переведен в Екатеринбург. После эвакуации екатеринбургской тюрьмы «эшелон смерти» увез его на восток. В октябре 1919 года Исай Наханович скончался в арестантском вагоне на станции Иннокентьевская близ Иркутска. У него остались жена Татьяна и недавно родившийся сын Владимир.

Марина Кокорина комментарий под постом во «Вконтакте» Из семейной истории: 1 февраля 11919 Татьяна Петровна Сибирцева (моя прабабушка), будучи сильно беременной, относила передачу в екатеринбургскую тюрьму своим тринадцати соратникам, среди которых был её гражданский муж Исай Наханович (соратники называли его Володей). Ответ на передачу прабабушка получить не успела, его принесли ей в роддом, который был ровно напротив тюрьмы. Так появился на свет их сын — Владимир (названный так по партийному имени Нахановича). Татьяна Сибирцева в дальнейшем работала в красноярском ЧК, затем в Москве в Наркомате почты и телеграфа, вышла замуж. В 1930-е вместе с мужем была репрессирована (есть информация, что с 1930–1933 г.г. Татьяна работала заведующей в городской библиотеке Кызыла — прим. авт.), но уже перед войной вернулась в Москву, где и проживала до своей кончины в 1978 г. (до 1955 года работала в библиотеке — прим. авт.) До последних дней прабабушка с нежностью вспоминала Володю Нахановича, он остался главным мужчиной её жизни. Кстати, история знакомства купеческой дочки, курсистки и еврейского наборщика ещё более удивительная. Сохранились его письма к прабабушке — Володя (Исайя) и его соратники были романтиками революции, которые действительно боролись за счастье народа.

Давид вместе с женой Елизаветой перебрался после революции в Читу. В 1920 году у них родился сын Михаил. Во время «красного террора» в дом Нахановичей снова пришла беда: 30 апреля 1938 года главу семейства арестовали по статье 58 УК РСФСР — измена Родине. Прадеда Даниила обвинили в том, что с группой лиц он якобы готовил диверсию в Чите и хотел подпилить основания деревянного моста.

Давид Леонтьевич пробыл в заключении больше года. Но его отпустили, не найдя доказательств вины.

Даниил Наханович внучатый племянник революционера Исая Нахановича Он [Давид Леонтьевич] находился в читинской тюрьме, и каждый день моя прабабушка ходила туда, как на работу — носила мужу передачки. Жили так: если передачку приняли, значит, ещё живой, — говорит Даниил. — Отец вспоминал: жили в частном доме, поэтому нужно было заготавливать дрова на зиму. Пилили их двуручной пилой. И прадед говорил: «Вот это у меня уже вторая пила. Первую забрали, как вещественное доказательство».

Из каталога к выставке «Дочери Сарры», составитель Т. Ю. Назаренко, ТОКМ, 2002 г. «По воспоминаниям Давида, мать отреагировала на его и братьев арест неопределенной фразой: „Одних взяли убили те… а этих — эти“. Тогда она первый раз заплакала. Второй — когда пришло известие о смерти Анисима (сын Сарры Исаевны — прим. авт.)».

Вернувшись домой, Давид Леонтьевич устроился на работу. Сменил за жизнь несколько профессий. Но сохранилась информация только о последнем месте его работы — заведующий отделом в магазине УНКВД по Читинской области. Тем не менее, Давид Наханович дожил до глубокой старости и даже увидел первого правнука — Даниила.

— Когда я родился, прадеду было 80. У меня даже есть фотография с ним. Я помню его: прадед прилетел к нам в Братск из Читы. Мы все звали его «деда Додя», — говорит Даниил. На фото он вместе с прадедушкой. Фото: предоставлено Даниилом Нахановичем

Умер Давид в возрасте 83 лет в Чите и похоронен на местном кладбище.

Дом на Бульварной

Весь клан Нахановичей оказался изрядно потрепан историческими событиями ХХ века. Отец семейства, Леонтий Моисеевич, погиб в 1919 году от рук белогвардейцев, когда те зашли в село Арта. Два брата Исая и Давида были репрессированы, третий погиб во время Великой Отечественной войны году на белорусском фронте.

Из каталога к выставке «Дочери Сарры», составитель Т. Ю. Назаренко, ТОКМ, 2002 г. «Оттуда же [из бело-чешской тюрьмы, где находился Исай] Сарре Исаевне выдадут для погребение тело ее мужа. — в мешке, разрезанное на куски. Сарра Исаевна переживем еще немало за свою жизнь — смерть сыновей (Анисим умер от разрыва сердца, Израиль погиб на фронте, оба в 1943 году, арест Давида, Владимира и Александра в 1937 году (Владимир и Александр умерли в тюрьме). <...> Несчастливо сложилась и судьба одной из дочерей — Анны. Со своим мужем, директором маслосырзавода, она уехала в Московскую область. В 1937 году ее муж был вызван к прокурору, и, вернувшись после допроса, покончил жизнь самоубийством».

Даниил Наханович внучатый племянник революционера Исая Нахановича Наша ветка Нахановичей жила не очень богато. Они же все революционеры были, партизаны. У всех — дома, но надо было очень много работать, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, потому что в Чите очень часто случались наводнения. Особенно на «Острове» (район Читы — прим. авт.), окруженный реками Ингода и Читинка, где как раз жила семья Давида Леонтьевича. Каждое лето до 1982 года я туда приезжал в гости из Братска уже к деду Мише (сын Давида Леонтьевича — прим. авт.). Он жил в частном большом доме. А раньше на его месте стоял старый дом Давида Леонтьевича.

Позднее дети разъехались по стране. Фамильный участок Нахановичей продали.

— Я смотрел на Google-картах, что сейчас на ул. Бульварная, 47 (адрес старого дома Нахановичей — прим. авт.). Дома там теперь нет, — говорит Данил. Участок между домами Бульварная, 45 и 49 в 2010 г. и в 2024 г. Фото: Яндекс. Карты

Семейная память

Дедушка Додя был очень спокойным — никогда не повышал голос, рассказывает Даниил. А вот его сын Миша в большей степени перенял характер Исая: был таким же рисковым, в детстве часто хулиганил и ввязывался во все стычки.

В память о себе дедушка Додя оставил Даниилу фотографию, 1974 г. Фото: предоставлено Даниилом Нахановичем

Даниил Наханович внучатый племянник революционера Исая Нахановича КБольшое влияние на то, что наша семья начала изучать историю рода, оказала акция «Бессмертный полк». Как-то мои сыновья, и сыновья моего брата начали спрашивать: «А что у нас, какие-то дедушки участвовали в войне?» Нашли фотографию деда Миши. Он прошел всю Великую Отечественную. Первый год служил в Монголии против японцев, потому что все ждали, что они могут напасть. После его переместили на Западный фронт. Всё время пытались продвинуть на какую-то офицерскую должность, но он сказал: «Нет, офицером я не буду — меня тут же убьют». Служил на Белорусском фронте в ремонтных войсках. Есть несколько медалей, одна из них — «За отвагу»: он вытащил из огня немецкий танк, угнал его и потом восстановил.

Возможно, надеется Даниил, изучение семейной истории подхватит его старший сын. Сейчас тот учится в магистратуре по направлению «Международные отношения» в Дальневосточном федеральном университете и занимается исследовательской работой:

— Еще когда он учился на первом курсе университета, я рассказал сыну, кем были наши предки. Показал список I и II съездов Советов, где участвовали Ульянов и Джугашвили (В. Ленин и И. Сталин — прим. авт.), а также Исай Наханович. Он заинтересовался. Может быть, когда-нибудь серьезно займется этой темой.

Памятная доска И. Л. Нахановичу в Томске, установлена между 1977–1992 г.г. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Текст: Алена Попова

