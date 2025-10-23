Усадьба у Ушайки: «дом за рубль» в пер. Аптекарский, 11/1 впервые выставлен на торги

23 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На пересечении пер. Аптекарского и ул. Алтайской расположена старинная томская усадьба конца XIX века. Один из ее деревянных домов уже выставлен на торги по программе «Дом за рубль». Два других ждут своей очереди на расселение и позднее присоединятся к проекту.

Как усадьба, участок из двухэтажного углового дома с одноэтажной лавкой в пер. Аптекарском, 11 и двух двухэтажных деревянных домов в пер. Аптекарском, 11/1 и 11а начал формироваться в конце 1870-х. Землю в этой части исторического района Уржатка тогда приобрела томская мещанка Пейса Яковлевна (Шмерковна) Немзо (Немзер, Немзерова). Согласно техническому паспорту примерный год постройки всех трех зданий 1880-е годы.

Усадьба на пересечении пер. Аптекарского и ул. Алтайской Фото: Савелий Петрушев

После смерти женщины ее собственность перешла по наследству томскому мещанину Соломону Мейеровичу Немзо (Немзеру). В течении 1900–1920 г.г. имение не однократно перепродавалось и перестраивалось. Так, в 1907 году в Городскую управу было подано прошение на постройку деревянных двухэтажных служб и пристройку к двухэтажному деревянному дому с подведением под него каменного фундамента, а в 1909 году — на постройку деревянного двухэтажного дома.

Известно, что до революции помещения усадьбы сдавались в аренду под жилье и различные учреждения. Например, какое-то время там размещались трактир и пивные лавки.

Все три дома входят в «спискок-701» и ИЦГФО в составе предмета охраны исторического поселения. На данный момент их состояние оценивается как неудовлетворительное: в 2013 году два объекта усадьбы были признаны аварийными, в 2016 аварийным признали и третий.

Сейчас главное здание в пер. Аптекарском, 11 расселено и законсервировано. Среди двух других объектов оно выделятся богатым декором на наличниках и по карнизу, угловую часть здания украшает солярный знак и фронтон необычной закругленной формы.

Дом в пер. Аптекарском, 11 Фото: Савелий Петрушев

Соседний с ним дом — в пер. Аптекарском, 11а — меньше по размеру и декорирован минималистично: резной орнамент можно увидеть только на наличниках. На март 2025 года не расселенными оставались две квартиры.

Дом в пер. Аптекарском, 11а Фото: Савелий Петрушев

Последний усадебный дом расположен в пер. Аптекарском, 11/1. В его декоре использованы элементы двух предыдущих зданий: на первом этаже наличники с перевернутым ромбиком с дома №11а; на втором — обрамление окон более нарядное, скопированное с дома №11. Ранее крыша здания и фасад ранее были украшены резьбой (сейчас утрачена).

Дом в пер. Аптекарском, 11/1 Фото: Савелий Петрушев

Дом в пер. Аптекарский, 11/1 стал первым из усадьбы выставленный на торги в рамках муниципальной программы «Дом за рубль». Аукцион на его аренду состоится 6 ноября 2025 года. Начальная цена стоимость арендной платы в год — 106 745,64р рублей. Общая площадь объекта — 287,6 кв. м. Заявку для участия в аукционе можно подать до 4 ноября 2025 года.

Напомним, томская программа «Дом за рубль» действует с 2016 года. Принять участие в ней могут предприниматели, которые за свой счет готовы отремонтировать старинные дома под собственные нужды. За это они смогут получить льготу по арендной плате на 49 лет.

Всего в программе в разной степени готовности на сегодняшний день 64 дома.

