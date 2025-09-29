18+
томск новости интересно осень 2025 золотая осень природа красивые фото деревянное зодчество прогулка
Последний день золотой осени.
Томск, сентябрь 2025-го

Воздух из Центральный Азии подарил томичам по-летнему теплую погоду, помещенную в антураж осенних красок.

Оценить щедрость природы выбрался, кажется, весь город, включая фотографа «Томского Обзора». Запечатлели этот день для истории и предлагаем из холодного понедельника посмотреть в золото последней субботы сентября.

Фото: Савелий Петрушев

