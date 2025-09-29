Последний день золотой осени. Томск, сентябрь 2025-го
29 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Воздух из Центральный Азии подарил томичам по-летнему теплую погоду, помещенную в антураж осенних красок.
Оценить щедрость природы выбрался, кажется, весь город, включая фотографа «Томского Обзора». Запечатлели этот день для истории и предлагаем из холодного понедельника посмотреть в золото последней субботы сентября.
Фото: Савелий Петрушев
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».