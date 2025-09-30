Пропуск в мир роботов. Две тысячи школьников и студентов посетили фестиваль профессий в Томске

30 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Во вторник, 23 сентября, в Томске прошел первый фестиваль профессий «МиР ― территория будущего», организованный при поддержке ведущих технологических предприятий, крупнейших работодателей, вузов, колледжей и техникумов города.

Они познакомили школьников и студентов с перспективными профессиями и современными технологиями.

Как прошел фестиваль — показываем в нашем материале.

Образование, работа и роботы

Фото: Савелий Петрушев

Фестиваль профессий — одно из событий федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике». Местом для его проведения был выбран Международный культурный центр Томского политеха. Здесь и заработали четыре интерактивных фестивальных площадки: «Технориф», «Космос желаний», «Океан возможностей» и «Континент открытий».

Фото: Савелий Петрушев

Первая из площадок была развернута на открытом воздухе. Здесь для посетителей организовали мастер-классы по схемотехнике и управлению беспилотными летательными аппаратами. А еще желающим можно было прокатиться на роботизированной платформе и узнать о принципах ее создания.

Зона «Космос желаний» встречала участников мастер-классами по созданию музыки, видеосъемке, сборке беспилотника и использованию агронавигаторов. Все это подготовили томские колледжи и учреждения дополнительного образования.

На площадке «Океан возможностей» посетители могли встретиться с ведущими работодателями региона, а также представителями учебных заведений, которые обучают робототехников. Свои площадки подготовили СХК, СИБУР, «Биолит» и другие компании. Здесь же можно было увидеть роботизированные установки, капсульный станок, интерактивные песочницы, измерить уровень радиации, а также узнать о востребованных на рынке профессиях.

На площадке «Континент открытий» в течение всего дня шли научно-популярные лекции о робототехнике, информационных технологиях и пути стартапов к успеху.

Студент ТПУ Кирилл Кривцов Фото: Савелий Петрушев

— Показывали крутое всё: от роботов до аквагрима. Понравились роботы, очень интересно было с ними повзаимодействовать. Я ведь и пошел в робототехнику, потому что эта тема мне интересна, — отметил студент первого курса Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политеха Кирилл Кривцов. — Отличное мероприятие.

Школьница Арина Шатохина Фото: Савелий Петрушев

— Интересное мероприятие. Увидели дронов, роботов, станции разные, сувенирчики. Было прикольно сфоткаться с аниматорами и покататься на роботе. Думали, куда поступать. Хотелось бы пропасть в политех, на физика-ядерщика, — рассказала десятиклассница Арина Шатохина.

Посетительница фестиваля Полина Нарожнова Фото: Савелий Петрушев

— Мне очень понравились аниматоры и роботы, на которых можно кататься. Очень интересно за этими штуками наблюдать. Естественно, сувенирчики и подарочки, которые мы увезем домой и будем изучать. Все, что здесь увидели, заставило задуматься о том, чтобы пойти в направление, связанное с робототехникой, — поделилась впечатлениями Полина Нарожнова.

— Фестиваль «МиР — территория будущего» — важное событие в сфере профориентации молодёжи, оно способствует формированию у нас нового поколения инженерно-технических специалистов и новаторов, — отметила руководитель Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Такие мероприятия позволяют повысить престиж рабочих профессий: школьники и студенты видят реальные технологии, узнают, как их применяют на производстве и, что не менее важно, имеют возможность узнать о карьерных траекториях и историях успеха от ведущих работодателей региона.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».